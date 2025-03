Ngọn lửa đam mê: Khi nghệ thuật múa thắp sáng thanh xuân cùng người bạn Đoàn

SVVN - Nguyễn Hải Yến ( sinh năm 2005) hiện đang là sinh viên trường Đại học Tài chính Ngân hàng (FBU) và là một người mẫu ảnh tự do đầy đam mê. Hải Yến đang ngày càng khẳng định bản thân trên hành trình theo đuổi cái đẹp, vượt qua những định kiến và tìm thấy niềm vui trong công việc mình yêu thích.

SVVN - Trong thế giới nghệ thuật, không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Có người may mắn tỏa sáng ngay từ những bước đi đầu tiên, nhưng cũng có không ít người phải kiên trì, vượt qua thử thách và thất bại để chạm đến ước mơ. Lê Mạnh Tường một chàng trai đến từ Quảng Bình chính là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ và niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật.

SVVN - Trần Quốc An hiện là sinh viên năm hai ngành Dược tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, luôn nỗ lực học tập và phát triển bản thân. Không chỉ trau dồi kiến thức chuyên môn, An tích cực tham gia công tác Đoàn – Hội, đảm nhận vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Học sinh – Sinh viên, Tuyên truyền viên Đội Thanh niên vận động hiến máu tỉnh Hải Dương. Chính môi trường học tập năng động và sự hỗ trợ tận tình của thầy cô đã giúp An ngày càng trưởng thành, tự tin trên hành trình theo đuổi đam mê.