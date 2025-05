Nguyễn Hà My – Cô gái vàng Thể dục Nghệ thuật truyền cảm hứng tại Đại hội 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' 2025

SVVN - Là vận động viên đầu tiên giành HCV Thể dục Nghệ thuật cho Việt Nam tại đấu trường khu vực khi mới 14 tuổi, Nguyễn Hà My ghi dấu ấn bằng tài năng, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Năm 2025, cô là một trong 444 đại biểu dự Đại hội 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' toàn quốc lần thứ VIII – nơi hội tụ những người trẻ sống lý tưởng, sống trách nhiệm và luôn nỗ lực phụng sự cộng đồng.

Nguyễn Hà My sinh năm 2003, tại Hà Nội, là vận động viên Thể dục Nghệ thuật thuộc Đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cô hiện đang tích cực tập luyện cùng các đồng đội, hướng đến những giải đấu tầm châu lục và thế giới. Ít ai ngờ rằng, hành trình đến với Thể dục Nghệ thuật của Hà My bắt đầu từ những buổi theo mẹ đến lớp Thể dục nhịp điệu. Phát hiện năng khiếu nổi bật, các HLV đã khuyến khích gia đình cho cô theo đuổi bộ môn đầy tính nghệ thuật này.

Từ bước khởi đầu còn nhiều bỡ ngỡ, Hà My dần say mê từng nhịp nhạc, từng đạo cụ và những chuyển động mềm mại kết hợp sức mạnh. Cô chia sẻ: “Khi âm nhạc vang lên, mọi mệt mỏi như tan biến. Tôi được sống là chính mình trong từng động tác, từng khoảnh khắc”. Dưới sự dìu dắt của HLV Nguyễn Thu Hà, Hà My được rèn luyện từ những kỹ thuật căn bản đến những bài biểu diễn có độ khó cao – nơi gần như không có chỗ cho sai sót, dù là nhỏ.

Bên cạnh kỹ thuật cá nhân, Hà My luôn đề cao vai trò của tinh thần đồng đội – yếu tố cốt lõi tạo nên những bài biểu diễn đẹp và hoàn chỉnh. Cô cho rằng: “Cũng như bóng đá hay bóng rổ, Thể dục Nghệ thuật yêu cầu sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Một tổ hợp thành công cần sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hiểu nhau đến từng nhịp chuyển động”.

Trong suốt những năm gắn bó với Thể dục Nghệ thuật, Hà My đã vượt qua nhiều khó khăn – nhất là về điều kiện tập luyện và hạn chế cơ hội thi đấu quốc tế. Sau ba năm không được cọ xát tại đấu trường nước ngoài, năm 2023, cô trở lại đầy ấn tượng với 3 HCV và 2 HCB tại Giải vô địch Thể dục Nghệ thuật quốc gia, tiếp tục khẳng định vị thế của một vận động viên xuất sắc hàng đầu.

Bảng thành tích quốc tế tiêu biểu của Nguyễn Hà My: Giải Singapore mở rộng 2017: 1 HCV, 2 HCB đơn môn, 1 HCĐ toàn năng. Giải Malaysia mở rộng 2017: 1 HCB đơn môn. Cúp trẻ quốc tế tại Đài Loan 2018: 1 HCV toàn năng, 3 HCB và 1 HCĐ đơn môn. Giải Vô địch trẻ Đài Loan: 1 HCB và 1 HCĐ. Giải Singapore mở rộng 2019: 1 HCV toàn năng, 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ đơn môn. Giải Malaysia mở rộng 2019: 3 HCĐ đơn môn.

Thành tích của Hà My trở thành điểm tựa để Thể dục Nghệ thuật Việt Nam tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trên đấu trường quốc tế. Ông Bùi Trung Thiện – Phụ trách môn Thể dục, Cục Thể dục Thể thao cho biết: “Hà My là vận động viên có tiềm năng lớn. Bộ môn Thể dục Nghệ thuật rất phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Hà My đang góp phần chứng minh điều đó bằng những màn trình diễn ấn tượng và kỹ thuật tinh tế”.

Không hài lòng với những thành công đã có, Hà My luôn đề ra mục tiêu dài hạn, nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Cô dành nhiều thời gian luyện tập thể lực, nâng cao sức bền và thử thách bản thân với những kỹ thuật mới. “Mỗi lần bước ra thảm đấu, tôi luôn muốn thể hiện tốt nhất những gì đã tập luyện. Dù là giải trong nước hay quốc tế, tôi đều trân trọng và cố gắng hết mình”.

Với hành trình rèn luyện bền bỉ, ý chí mạnh mẽ và khát vọng chinh phục đỉnh cao, Nguyễn Hà My đã và đang truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ yêu thể thao. Việc cô có mặt tại Đại hội 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một người trẻ sống trách nhiệm, sống cống hiến và không ngừng vươn lên.