Phí Hạnh Nguyên: Câu chuyện về một cô gái trẻ đầy nỗ lực và cảm hứng

SVVN - Ở tuổi 22, Phí Hạnh Nguyên (năm thứ tư, ngành Sư phạm Ngoại ngữ, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng) đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội. Nhưng ẩn sau bảng thành tích ấy là cả một hành trình dài của sự cố gắng, đam mê và không ngừng phấn đấu.

Hạnh Nguyên (Đà Nẵng) sớm bộc lộ sự chăm chỉ, nghiêm túc với việc học. Năm học 2023 - 2024, Nguyên đạt điểm trung bình 3,9/4,0, xếp loại Xuất sắc – một kết quả ấn tượng mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Nhưng với Nguyên, học tập không chỉ đơn thuần là chạy đua với điểm số. Đó là hành trình để hiểu sâu hơn về những gì mình yêu thích, để khám phá cách công nghệ có thể hỗ trợ giáo dục.

Đề tài nghiên cứu khoa học của Nguyên – “An Investigation into Third-Year ELT Students’ Perceptions of Using Chat GPT as an AI Writing Assistant Tool” đã giành giải Nhất tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường và được đăng trên tạp chí quốc tế. “Công nghệ ngày nay phát triển rất nhanh, và mình muốn tìm hiểu xem AI có thể làm gì để hỗ trợ sinh viên trong học tập”, Nguyên chia sẻ.

Không dừng lại ở nghiên cứu, Nguyên còn thử sức với khởi nghiệp. Cô cùng nhóm đã phát triển một hệ thống chuyển đổi thủ ngữ sang giọng nói dành cho người khiếm thính và khiếm thanh, giúp những người có khiếm khuyết về giao tiếp dễ dàng hòa nhập hơn với cộng đồng. Dự án này đã giành giải Ba tại Cuộc thi Khởi nghiệp Công nghệ trong sinh viên. “Mình nghĩ, nếu một ý tưởng có thể giúp ích cho ai đó, thì nó đã rất đáng để cố gắng thực hiện”, Nguyên tâm sự.

Ngoài thành tích học tập và nghiên cứu, Hạnh Nguyên còn được biết đến với vai trò Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn ĐH Đà Nẵng và Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ. Là một đảng viên trẻ, Nguyên luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động. Cô từng được Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, cùng nhiều giấy khen vì những đóng góp xuất sắc.

Khi được hỏi làm sao để cân bằng giữa học tập, hoạt động xã hội và cuộc sống cá nhân, Nguyên chỉ cười: “Lúc mệt mỏi, mình hay nhắc bản thân rằng, mỗi việc mình làm đều có ý nghĩa, dù là nhỏ nhất. Chính điều đó giúp mình luôn tràn đầy năng lượng để tiếp tục”.

Trong tương lai, Hạnh Nguyên mong muốn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ để cải thiện phương pháp giảng dạy. Hành trình của Nguyên là minh chứng sống động cho câu nói: "Chỉ cần đủ đam mê và cố gắng, bạn có thể làm được mọi điều".