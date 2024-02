Nhiều trường đại học TP. HCM mở ngành mới về lĩnh vực thẩm mỹ

SVVN - Vào ngày 16/01/2024, Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi (Kick-off Day) - We are Hoteliers 2024 với chủ đề “The Flourish Of Hospitality In The New Era”. Đây là sân chơi bổ ích không chỉ dành riêng cho các bạn sinh viên ngành Khách sạn - Du lịch trên toàn quốc mà còn dành cho tất cả các bạn sinh viên các ngành khác nhưng có cùng đam mê, mong muốn trở thành những Nhà quản trị khách sạn chuyên nghiệp.