Những góc nhìn từ sinh viên khi học tập tại môi trường quốc tế

SVVN - Workshop Hội nhập “SURREALIST” do CLB Sinh viên Toàn cầu - NEU Global Student, sẽ diễn ra với mong muốn mang lại cái nhìn khách quan hơn về môi trường học tập quốc tế qua trải nghiệm thực tế của diễn giả khách mời.

Vào ngày 31/3, hướng tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Kinh tế Quốc dân, nhiệm kỳ 2023 – 2025, workshop Hội nhập “SURREALIST” do CLB Sinh viên Toàn cầu - NEU Global Student, sẽ diễn ra với mong muốn mang lại cái nhìn khách quan hơn về môi trường học tập quốc tế qua trải nghiệm thực tế của diễn giả khách mời.

Thế hệ lo âu là cách những người trẻ hiện nay được gọi tên bởi họ trưởng thành từ những áp lực, loay hoay trong việc thấu hiểu bản thân và bế tắc trong những dự định tương lai. Cơn khủng hoảng tuổi 20 dường như thật đáng sợ khi chúng ta vẫn chưa thể tự mình trả lời câu hỏi “Who am I and what should I do”?

Thấu hiểu tâm tư của những người trẻ, workshop “SURREALIST” được tổ chức để có thể cùng chia sẻ, đồng cảm cho các bạn sinh viên nói chung và các bạn trẻ còn đang mơ hồ với chính bản thân mình. Chương trình mong muốn đem tới cho người tham dự những góc nhìn đa sắc về chuyện học tập và làm việc đặc biệt ở môi trường quốc tế cũng như hoàn thành tiêu chí Hội nhập tốt của phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Chương trình có sự tham gia của những diễn giả khách mời: Streamer hàng đầu Việt Nam PewPew và Gia đình PTTC. Ở đây, diễn giả sẽ chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, những góc nhìn của họ từ đấy mỗi người sẽ tự rút ra bài học chứ không bó hẹp lối tư duy của người tham dự theo hướng nào cả.

Workshop “SURREALIST” sẽ là một hành trình siêu thực, không tồn tại bất kỳ quy tắc hay lối mòn nào mà sẽ để tư duy giới trẻ có thể tự do bay nhảy. Hãy cùng chờ đón những câu chuyện thú vị, những trải nghiệm thực tế qua lời chia sẻ đến từ diễn giả tại workshop “SURREALIST” vào 18h ngày 31/3/2023 nhé!