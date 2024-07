Những hình ảnh đầu tiên tại điểm thi Học viện Cảnh sát Nhân dân

SVVN - Sáng ngày 7/7, tại 30 điểm thi đánh giá của Bộ Công an, hơn 18.000 thí sinh trong cả nước đã bắt đầu tham gia kỳ thi.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có 30 điểm thi. Theo kế hoạch, 15h chiều ngày 6/7, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

Tại kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 do Bộ Công an tổ chức, Học viện CSND có khoảng 4.000 thí sinh tham dự kỳ thi.

Để tạo thuận lợi cho thí sinh, Học viện đã tổ chức kỳ thi tại 3 địa điểm, gồm 2 địa điểm của Học viện CSND (địa điểm 1 tại Trụ sở chính của Học viện CSND, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; địa điểm 2 tại địa chỉ số 29 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) và địa điểm 3 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Đến 7h30 sáng 7/7, các thí sinh sẽ làm bài thi đánh giá của Bộ Công an trong thời gian 180 phút. Cấu trúc bài thi gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Trong đó phần trắc nghiệm tập trung kiểm tra kiến thức trong Chương trình THPT hiện hành gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ; phần tự luận thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: Ngữ văn hoặc toán học.

Về tổ chức xét tuyển, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ GD - ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển; Kết quả bài thi đánh giá do học viện, trường đại học CAND tổ chức chiếm 60% tổng điểm xét tuyển. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điểm xét tuyển được quy về thang điểm theo quy định của Bộ GD - ĐT, quy định của Bộ Công an.