Các trường Công an công bố điểm chuẩn năm 2023

Học viện Cảnh sát nhân dân, điểm chuẩn vùng 1 (tổ hợp A00, A01, C03, D01) đối với nam là 19,53 điểm; đối với nữ là 24,23 điểm. Đối với thí sinh vùng 2, điểm chuẩn đối với nam là 20,68 điểm còn cho nữ là 23,55 điểm. Đối với thí sinh vùng 3, điểm chuẩn cho nam là 20,85 điểm và điểm chuẩn cho nữ là 24,78 điểm. Đối với thí sinh vùng 8, điểm chuẩn là 20,88 điểm với thí sinh nam và 16,15 điểm với thí sinh nữ.

Học viện An ninh nhân dân, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y Khoa (gửi đào tạo Học viện Quân y) với 14,74 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Nghiệp vụ An ninh với 24,19 điểm.

Theo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân 2023 của Bộ Công an, phương thức tuyển sinh, đối tượng, điều kiện xét tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp THPT 2023 được quy định như sau:

Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD - ĐT và quy định của Bộ Công an.

Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Năm nay là lần thứ hai các trường khối công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân. Với cách tính điểm xét tuyển nói trên, các trường công an không còn điểm chuẩn trên 27. Năm ngoái, mức cao nhất là 26,26, áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc, dự thi ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Học viện Chính trị Công an nhân dân). Điểm chuẩn với nhóm thí sinh nam thấp hơn, phổ biến dưới 20.

Theo cục Đào tạo (Bộ Công An) cho biết, năm 2023, các trường công an tuyển khoảng 1.900 chỉ tiêu. Ngoài xét điểm thi, các trường còn hai phương thức khác là tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD - ĐT và xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Riêng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế chỉ áp dụng với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ngành Nghiệp vụ An ninh và Nghiệp vụ Cảnh sát. Thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.5, TOEFL iBT 110 hoặc HSK 5 trở lên sẽ được xét theo phương thức này.