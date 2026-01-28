Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

NMIXX lần đầu tiên làm được điều này với 'Blue Valentine'

Tuệ Nghi
SVO - NMIXX lần đầu tiên lọt vào Top 40 bảng xếp hạng 'Pop Radio Airplay' của 'Billboard' với ca khúc 'Blue Valentine'.

Hơn ba tháng sau khi phát hành, NMIXX vừa đạt được một thành tích đáng kinh ngạc trên đài phát thanh Hoa Kỳ với ca khúc hit Blue Valentine. Vào ngày 27/1 (giờ địa phương), Billboard tiết lộ rằng, NMIXX đã lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Pop Airplay của Billboard, bảng xếp hạng đo lường số lượt phát hằng tuần trên các đài phát thanh Top 40 chính thống trên khắp Hoa Kỳ.

Trong tuần kết thúc vào ngày 31/1, Blue Valentine ra mắt trên bảng xếp hạng Pop Airplay ở vị trí thứ 38, trở thành bài hát đầu tiên của NMIXX lọt vào bảng xếp hạng này. NMIXX đã càn quét bảng xếp hạng Melon Top 100, các bảng xếp hạng hằng ngày và hằng tuần, thậm chí cả bảng xếp hạng hằng tháng trong tháng 11/2025, với ca khúc Blue Valentine, phát hành vào ngày 13/10 năm ngoái.

NMIXX đang bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên "EPISODE 1: ZERO FRONTIER". Họ sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc solo tại Madrid vào ngày 17/3 (giờ địa phương), Amsterdam vào ngày 20/3, Paris vào ngày 22/3, Frankfurt vào ngày 24/3, London vào ngày 26/3, Toronto vào ngày 29/3, Brooklyn vào ngày 31/3, National Harbor vào ngày 2/4, Irving vào ngày 4/4, Oakland vào ngày 7/4 và Los Angeles vào ngày 9/4. Họ dự định sẽ công bố thêm các địa điểm khác trong tương lai.
Tuệ Nghi
