Kanna Hashimoto 'gây sốt' toàn cõi mạng ngay tập đầu tiên của 'Yandoku!'

SVO - Tập đầu tiên của bộ phim truyền hình 'Yandoku!' do Kanna Hashimoto thủ vai chính đã vượt qua 3 triệu lượt xem trên TVer.
Tập đầu tiên của bộ phim truyền hình Yandoku! (phát sóng tối thứ Hai hằng tuần vào lúc 21h trên kênh Fuji TV), do Kanna Hashimoto thủ vai chính, đã vượt qua 3 triệu lượt xem trên TVer (tính đến ngày 23/1, lượt xem chỉ dành cho VOD- dịch vụ theo yêu cầu trên TVer, không bao gồm lượt xem trực tuyến và xem lại, cũng như các dịch vụ xem lại của đài truyền hình và các nền tảng khác).
Đây không phải là một bộ phim y khoa giải trí mà nhân vật chính sử dụng "quyền lực anh hùng" áp đảo của mình để cải cách bệnh viện, mà là một bức tranh chân thực về thực tế của lĩnh vực y tế và các mối quan hệ con người, cho chúng ta thấy được những khó khăn của nhân vật chính như một người bình thường. Bộ phim khắc họa ý nghĩa của "chăm sóc y tế" đối với Kotoha, một cô gái nổi loạn thẳng thắn, và Nakata, một người đàn ông điềm tĩnh và chín chắn, cả hai đều không có gì phải dè dặt.