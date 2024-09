Nữ Đảng viên trẻ dành tình yêu cho khoa học, đoạt học bổng toàn phần du học tại Thụy Điển

SVVN - Tình yêu lớn dành cho khoa học được Phương Thảo phát triển từ niềm yêu thích hoá học trong những năm học Trung học phổ thông. Với ước mơ trở thành một giảng viên đại học, để truyền đạt kiến thức giúp đỡ thế hệ sinh viên Khoa học, mới đây, nữ Đảng viên trẻ đã xuất sắc giành được học bổng du học tại Thụy Điển, tiếp tục hành trình nghiên cứu khoa học của bản thân .

Mình là Đỗ Phương Thảo (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Hiện tại, mình đang là sinh viên ngành Hóa học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê dành cho nghiên cứu khoa học, mình đang trên con đường hoàn thiện kiến thức và bản thân, nhằm chinh phục ước mơ trở thành một giảng viên đại học, để truyền đạt kiến thức giúp đỡ thế hệ sinh viên Khoa học, tiếp tục hành trình nghiên cứu khoa học.

Phát triển từ niềm yêu thích hoá học trong những năm Trung học phổ thông, sau khi lên đại học, mình vẫn tiếp tục theo đuổi con đường này. Tuy nhiên cũng có đôi lúc, niềm yêu Khoa học của mình nhen nhóm chớm “vụt tắt”. Mình đã từng tự đặt ra câu hỏi: “Liệu mình có học sai ngành khi tham gia học hoá học hệ chương tình văn bằng đôi Việt – Pháp?”.

Hóa học được cho là chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách "chuyên ngành khó nhất". Chưa kể đến độ khó về lý thuyết, môn học này cũng sẽ đi kèm với nhiều thí nghiệm khác nhau khiến nhiều sinh viên phải "nhức não", kèm thêm tiếp Pháp là một trong những ngôn ngữ khó. Tuy nhiên, mình vẫn quyết định lựa chọn tiếp tục con đường học thuật này. Mình luôn tự nhắc bản thân lí do chọn ngành học, mục tiêu khi bắt đầu hành trình Khoa học. Đồng thời, mình cũng tìm kiếm phương pháp học hiểu quả và phù hợp với khả năng của bản thân, khiến bộ môn tưởng chừng như “khô khan” trở nên sinh động và dễ hiểu.

Đối với mình, được trưởng thành từ ngôi trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một hành trình rất đáng quý. Từ một cô học sinh trường “làng” cùng cha lên Sài Gòn nhập học trong ngày mưa bão, lặn lội đôi chân đi tìm nhà trọ đã trở thành ký ức không bao giờ mình có thể quên. Dù từng có nhiều lần “mông lung” về con đường bản thân lựa chọn nhưng trong 4 năm qua, mình luôn cố gắng nuôi giữ ngọn lửa yêu Khoa học – Hoá học. Đồng thời, luôn mang tinh thần thanh niên xung phong tham gia tích cực các hoạt động Đoàn - Hội, làm tròn trách nhiệm của một người Đảng viên trẻ. Và thành quả cố gắng ấy đã được đền đáp lại bằng học bổng du học trao đổi với trường Umeå University - Thuỵ Điển vào tháng 9 năm 2024. Đồng thời, mình cũng đang đảm nhiệm chức vụ Chi uỷ viên Chi bộ Sinh viên 1 và thành viên Ban Liên lạc Sinh viên tỉnh Bình Dương.

Song song đó, mình còn có niềm đam mê lớn dành cho các công tác thiện nguyện. Tuy nhiên, mình chọn cách thiện nguyện tự tâm hơn là vì “giấy chứng nhận” hoặc theo “phong trào”. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gấp rút chuẩn bị hồ sơ cho việc du học, mình vẫn luôn cố gắng tham gia các hoạt động tình nguyện ý nghĩa trong mùa hè cuối cùng của quãng đời sinh viên này.

Mới đây, mình vô cùng vinh dự khi được là 1 trong 200 đại biểu cả nước, và là 1 trong 10 đại biểu đại diện sinh viên của tỉnh Bình Dương đến với chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024 diễn ra tại Đảo Thổ Châu, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong hành trình 4 ngày 3 đêm tham gia tại nơi đây, mình đã được gặp rất nhiều bạn sinh viên tài giỏi trên khắp cả nước, chúng mình đã cùng nhau tham gia các hoạt động ý nghĩa với tinh thần “Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”.

Tại đây, mình hiểu được cuộc sống an sinh ở nơi đảo xa có những khó khăn như thế nào và càng thêm yêu người dân, cũng như là biết ơn các anh chiến sĩ luôn cố gắng giữ gìn bảo về toàn vẹn chủ quyền biển đảo quê hương. Vì vậy, mình cảm thấy bản thân rất may mắn khi được sống và phát triển trong điều kiện đầy đủ, càng thêm tự hào với tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Mong rằng trên những hành trình sắp tới của bản thân mình và các bạn dù trong hay ngoài nước, vẫn sẽ luôn giữ vững tinh thần “Tự hào là người Việt Nam”.

Ngoài ra, mình còn có các sở thích đam mê nhỏ với công việc MC - dẫn chương trình. Bước ra từ cuộc thi MICUS – Tìm kiếm Người dẫn chương trình trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho mình nhiều cơ hội để toả sáng, cũng như được thoả sức với niềm đam mê này.

Dự định trong thời gian sắp tới, mình sẽ cố gắng học tập tốt bậc Thạc sĩ tại Thuỵ Điển, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đạt mục tiêu có bài báo đăng tải trên các Tạp chí Khoa học.

Một câu nói mình vô cùng yêu thích: “The people who make the BIGGEST difference are often the ones who do the LITTLE things consistently” – Người tạo ra sự khác biệt lớn nhất thường là người làm những điều nhỏ nhặt một cách kiên định. Đối với mình, thành công là cả một quá trình không ngừng rèn luyện, kỷ luật và tập trung kiên trì thực hiện những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng sau cùng tích luỹ thành kết quả lớn lao. Sự kiên định và nhất quán chính là chìa khoá tạo ra sự thay đổi lớn!

Một số thành tích nổi bật của Phương Thảo: - Đạt điểm GPA: 3,2/4. - Á Quân Hội thi Tuyên truyền viên Giỏi trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 – năm 2021. - Quán quân Cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn chương trình - MICUS Mùa 2 trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. - Học bổng du học trao đổi với trường Umeå University - Thuỵ Điển năm 2024 – 2025. - Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác – Đảng viên trẻ, năm 2022. - Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác – Đảng viên trẻ, năm 2023. - MC Lễ Khai mạc Hội thi Olympic Hoá học Sinh viên Toàn Quốc Lần thứ XI năm 2023; MC cho các hội nghi, cuộc thi học thuật, workshop,…

(Ảnh: NVCC)