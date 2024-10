Nữ diễn viên Trang Hý hóa thân thành ‘ngôi sao’ quốc tế Chappell Roan quảng bá du lịch Sài Gòn

SVVN - Nữ diễn viên Trang Hý vừa khiến khán giả bất ngờ khi chính thức ra mắt MV 'HOT TO GO!' phiên bản Việt Nam, với toàn bộ cảnh quay được thực hiện tại những địa điểm biểu tượng của TP. HCM.

Đây là một phần của dự án từ nghệ sĩ quốc tế Chappell Roan, được triển khai tại 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Sản phẩm này không chỉ tôn vinh văn hóa Việt mà còn góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ ra khu vực.

Xuyên suốt video là hình ảnh một Sài Gòn sôi động và đầy sắc màu, được dẫn dắt bởi nữ diễn viên Trang Hý. Cô đã xuất sắc hóa thân vào vai trò này, mang vũ đạo HOT TO GO đang 'gây sốt' toàn cầu, đi qua từng góc phố của TP. HCM.

Khán giả sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc như chợ Bến Thành, Bưu điện trung tâm Sài Gòn, đường sách Nguyễn Văn Bình và Hồ Con Rùa thông qua những thước phim của MV. Từ những khoảnh khắc dạo quanh chợ, trò chuyện với các cô bán vải, thưởng thức món chè cùng bạn bè, đến những chuyến xích lô len lỏi qua các con phố nhộn nhịp, tất cả đã tạo nên một bức tranh sống động, kết hợp hài hòa giữa Sài Gòn hiện đại và truyền thống. Không chỉ vậy, cô còn vui vẻ giao lưu với người dân địa phương, hướng dẫn họ thực hiện vũ đạo 'hot' này.

HOT TO GO! là một ca khúc nằm trong album phòng thu đầu tay The Rise and Fall of a Midwest Princess của Chappell Roan. Mặc dù ban đầu không thu hút nhiều sự chú ý, bài hát đã thực sự bùng nổ sau khi cô biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc lớn. Nhờ vũ đạo cổ động đơn giản nhưng lôi cuốn, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, thu hút hàng triệu người tham gia nhảy theo trên khắp thế giới.

Chappell Roan là nữ nghệ sĩ người Mỹ sinh năm 1998, được biết đến với mái tóc đỏ xù đặc trưng và những màn trình diễn vô cùng độc đáo. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình vào năm 17 tuổi khi tự cho ra mắt các ca khúc trên YouTube. Năm 2017, tưởng chừng may mắn đã mỉm cười với cô gái trẻ khi được ký hợp đồng với hãng thu âm lớn, tuy nhiên những sản phẩm lúc bấy giờ lại không gặt hái được thành công như mong đợi.

Đến năm 2023, Chappell Roan trở lại với âm nhạc một lần nữa. Cô chính thức phát hành album đầu tay mang tên The Rise and Fall of a Midwest Princess, giúp cô lội ngược dòng trên các bảng xếp hạng âm nhạc và được biết đến nhiều hơn bởi khán giả đại chúng. Bản nhạc Good luck babe! được ra mắt vào 2024, chính là bản 'siêu hit' mùa hè đưa tên tuổi của nữ nghệ sĩ đến với thế giới.

Chappell Roan đã gây ấn tượng mạnh bởi sự sáng tạo trong phong cách thời trang biểu diễn theo từng chủ đề khác nhau. Nữ 'ngôi sao' này còn được biết đến với biệt danh là “nghệ sĩ yêu thích của nghệ sĩ mà bạn yêu thích”, khi được rất nhiều người nổi tiếng khác như huyền thoại Elton John, Lady Gaga, Ariana Grande, SZA... khen ngợi trên mạng xã hội.