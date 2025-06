Nữ sinh Báo chí lập cú đúp Quán quân từ sân khấu đầu tiên

Trước khi đến với MC Fire, Mai Loan được biết đến với vai trò là Phó ekip Tin tức của Câu lạc bộ Truyền hình sinh viên và là thành viên Câu lạc bộ MC tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dù nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và thầy cô, nữ sinh này vẫn luôn mang trong mình một “nỗi tự ti vô hình” khiến cô chưa dám chủ động đón nhận những cơ hội “bước lên sân khấu”.

Chính vì vậy, MC Fire không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một bước ngoặt quan trọng giúp Mai Loan “học cách đứng trên sân khấu và cầm trịch một chương trình”. Khi đến với MC Fire, mục tiêu của cô không phải là cạnh tranh với thí sinh khác, mà là “cạnh tranh với chính mình, chiến đấu với những áp lực để xem mình có thực sự dám bứt phá trên sân khấu hay không”.

Trải qua quá trình tích lũy xuyên suốt cuộc thi, cô nàng đã rút ra “chìa khóa” để làm chủ sân khấu và thu hút khán giả. Mai Loan nhấn mạnh: “Mình phải tin vào những gì mình nói thì mới có thể truyền tải một cách thuyết phục trên sân khấu”. Cũng theo cô nàng, niềm tin này đến từ một quá trình dài học hỏi, bồi đắp kiến thức, tư duy và khả năng phản ứng.

Nữ Quán quân MC Fire nhìn nhận các cuộc thi sinh viên là sân chơi để khám phá, học hỏi, giao lưu và bứt phá bản thân. Trong đó, thứ tự xếp hạng không nói lên đầy đủ về năng lực của thí sinh mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: mức độ phù hợp với tiêu chí cuộc thi, yếu tố may mắn,... Chính vì vậy, khi đến với các cuộc thi, người trẻ nên giữ một tư tưởng cởi mở thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu danh hiệu.

Mai Loan luôn tâm niệm một châm ngôn sống đầy ý nghĩa: Dù đích đến có thể không như mong đợi, nhưng chỉ cần dám bước đi, chắc chắn sẽ có một thành quả xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra. Đây là động lực không ngừng thôi thúc cô thử sức và chinh phục các mục tiêu mới.

Với chủ đề “Văn hóa thời số” của MC Fire 2025, Mai Loan có cơ hội tuyệt vời để thể hiện niềm đam mê với văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa Bắc Ninh quê hương cô. Nữ sinh đặc biệt nhấn mạnh về tinh thần “người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình” - một nét đẹp văn hóa mà cô luôn muốn lan tỏa.

Trước những lo ngại về việc người trẻ sính ngoại, dần lãng quên các giá trị văn hóa theo thời gian, Mai Loan khẳng định: “Thực tế những năm gần đây cho thấy, giới trẻ không hề phớt lờ các giá trị văn hóa cốt lõi. Thay vào đó, người trẻ đang kết hợp ngôn ngữ mới của thời đại và sáng tạo trên nền tảng truyền thông số để biến hóa cách thể hiện những giá trị đó theo đúng tính chất kế thừa và phát huy”.

Một số thành tích tiêu biểu:

- Quán quân - Thí sinh được yêu thích nhất MC FIRE 2025

- Phó Ekip Tin tức tại STV - CLB Truyền hình sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Thành viên AMC - CLB MC Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Giải Nhất cuộc thi “Tác phẩm truyền thông số góp phần cải thiện tiếp cận an sinh xã hội trong nền kinh tế số 2024” do Báo Kinh tế & Đô thị kết hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức

- Giải Ba cuộc thi “Thông điệp xanh” hạng mục “Xúc tiến nông nghiệp bảo vệ môi trường” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức

- Giải Nhì giải Tranh biện Bac Ninh Debate Championship 2022.