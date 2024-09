Nữ sinh Bình Dương nỗ lực vượt khó, tốt nghiệp thủ khoa, được vinh danh ‘Thanh niên sống đẹp’

SVVN - Không chỉ đạt điểm trung bình tích lũy cao (9,34), Nguyễn Hòa Kim Thái - nữ sinh Bình Dương còn nổi bật với những đóng góp tích cực trong công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Kim Thái vinh dự là một trong 18 gương 'Thanh niên sống đẹp' được Hội đồng xét chọn để trao giải thưởng.

Năm 2024, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực: “Thanh niên sống đẹp trong học tập, nghiên cứu khoa học”; “Thanh niên sống đẹp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”; “Thanh niên sống đẹp trong lao động sản xuất và phát triển kinh doanh”; “Thanh niên sống đẹp trong lĩnh vực giảng dạy”; “Thanh niên sống đẹp trong tình nguyện vì cộng đồng”; “Thanh niên sống đẹp trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao”.

Sau một tháng triển khai, Ban Tổ chức giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã nhận được 157 hồ sơ đến từ 49 tỉnh, thành phố và Ban Thanh niên Công an; Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ, Đoàn khối các Cơ quan Trung ương. Các gương có độ tuổi từ 18 - 40 tuổi, trong đó, Nguyễn Hoà Kim Thái vinh dự là một trong 18 gương "Thanh niên sống đẹp" được Hội đồng xét chọn để trao giải thưởng.

Nguyễn Hòa Kim Thái (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương) là thủ khoa toàn trường ĐH Kinh tế - Luật, không chỉ đạt điểm trung bình tích lũy cao nhất lịch sử nhà trường (9,34), Kim Thái còn nổi bật với những đóng góp tích cực trong công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và phong trào thanh niên, sinh viên, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Kim Thái luôn mang trong mình ý chí kiên cường, nỗ lực vươn lên. Bằng tinh thần ấy, cô nàng không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà còn là một cán bộ Đoàn – Hội năng nổ, góp phần tích cực vào các phong trào.

Nguyễn Hoà Kim Thái chia sẻ: "Trong những ngày cả nước hướng về miền Bắc thân thương, khi hay tin được vinh danh là “Thanh niên sống đẹp” năm 2024, mình vô cùng xúc động. Giữa lúc này, được ghi nhận những đóng góp nhỏ bé, mình càng trân trọng hơn danh hiệu cao quý này. Mình hiểu rằng, mỗi hành động vì cộng đồng đều có ý nghĩa, đặc biệt khi xung quanh còn rất nhiều khó khăn”.

"Khi đứng giữa những tấm gương sáng của các anh chị, những người đã có những đóng góp to lớn, ý nghĩa và xuyên suốt cho cộng đồng trong các lĩnh vực tình nguyện, quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, mình cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa", Kim Thái bày tỏ.