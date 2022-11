Đại úy Công an cứu sống bốn nạn nhân đuối nước được tuyên dương 'Thanh niên sống đẹp'

SVVN - Đại úy Thái Ngô Hiếu, người lính trẻ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực Trảng Bom (Công an tỉnh Đồng Nai) đã dũng cảm, quên mình cứu sống 4 nạn nhân trong vụ đuối nước tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hồi tháng 4/2022 vừa qua.

Đây là gương thanh niên tiêu biểu trong lực lượng Vũ trang được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2022 vì đã có những đóng góp xuất sắc, việc làm tiêu biểu nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ…

Nhắc đến Đại úy Thái Ngô Hiếu, không ai là không biết đến người lính trẻ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai) đã dũng cảm, quên mình cứu sống 4 nạn nhân trong vụ đuối nước tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hồi tháng 4/2022.

“Khoảng 9h sáng 10/4/2022, một nhóm thanh niên tắm biển gần bãi tắm ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì bị đuối nước tập thể. Lúc này, anh Hiếu đi cùng gia đình nghỉ lễ tại bãi tắm gần đó, nghe tiếng kêu cứu liền chạy tới khu vực có người bị nạn rồi lao xuống biển tìm kiếm, trực tiếp đưa được 4 nạn nhân lên bờ. Khi phát hiện một số nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tím tái, anh Hiếu đã tiến hành sơ cứu ban đầu, hô hấp nhân tạo cứu sống được các nạn nhân trước khi đưa đi bệnh viện cấp cứu”, anh Thái Ngô Hiếu kể lại.

Trong những năm qua, là một người lính cứu nạn cứu hộ, anh Hiếu đã nhiều lần lao vào hiểm nguy để cứu người, cứu tài sản cho người dân. Kể về đồng đội của mình, Trung tá Lê Đức Hiệp, Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom cho biết: Hiếu là người có tính nghĩa hiệp từ trong tâm, luôn có lòng giúp đỡ người bị nạn. Nhiều lần đi ngoài đường thấy ai bị nạn, anh đều dừng lại giúp đỡ, chở họ vào bệnh viện rồi mới tiếp tục công việc của mình. Đồng đội, đồng chí trong đơn vị rất quý mến và cảm phục Hiếu.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Đại úy Thái Ngô Hiếu đã vinh dự được nhận nhiều giải thưởng, bằng khen của Nhà nước, các cấp các ngành. Trong đó, anh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm, T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Anh cũng được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Trung úy lên Đại úy trước niên hạn...

Vinh dự nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2022 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng, Đại úy Thái Ngô Hiếu cho biết, anh sẽ dùng toàn bộ tiền thưởng để hỗ trợ, chăm sóc cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo Đại úy Thái Ngô Hiếu, những giải thưởng, bằng khen, giấy khen, hay những danh hiệu mà anh nhận được thời gian qua thực sự là niềm vui, niềm vinh dự, nhưng cũng chính là trách nhiệm. Anh tự hứa với mình sẽ ngày càng cố gắng phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với sự ghi nhận của cộng đồng.