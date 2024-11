Nữ sinh Greenwich Việt Nam là ‘nhà lãnh đạo tài năng’ từ các cuộc thi nghiên cứu, khởi nghiệp

SVVN - Bùi Hiếu Ngân (sinh năm 2002) vừa hoàn thành chương trình học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với tấm bằng Xuất sắc tại Đại học Greenwich Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Với vai trò cựu lãnh đạo hai Câu lạc bộ Greenwich Marcom Innovation và Head of Planning CLB MEDIA, Hiếu Ngân luôn lấy đó làm nền tảng để tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm. Đặc biệt, cô giành giải cá nhân Doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc toàn cầu với dự án Fridggie Vietnam tại cuộc thi Social Business Creation 2024.

Từ rụt rè tới bản lĩnh: Hành trình phá bỏ rào cản để khẳng định bản thân

Hiếu Ngân cho biết bản thân từng là một cô bé sống khép kín và e dè với ngoại ngữ. “Khi bạn bè đồng trang lứa đã bắt đầu tạo dựng được những thành tựu, tích cực tham gia các hoạt động, thì mình vẫn là một người rụt rè, chỉ biết thu mình lại”, cô tâm sự. Những lo lắng về tương lai thôi thúc Hiếu Ngân tự hỏi: "Liệu nếu không thay đổi, mình sẽ ra sao?". Mong muốn mở rộng thế giới quan và tìm nguồn năng lượng mới trong cuộc sống đã dẫn lối cô đến với ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Greenwich Việt Nam, nơi Hiếu Ngân đặt niềm tin để trưởng thành trong suốt bốn năm thanh xuân.

Với sự ủng hộ từ gia đình, Hiếu Ngân dần tìm kiếm một phiên bản mới của chính mình, biến những thử thách trong cuộc sống thành động lực để vươn lên. Ngay từ lớp 10, cô đã chủ động tích lũy kinh nghiệm qua các công việc kinh doanh online, làm gia sư, và sau đó tiếp tục thử sức ở nhiều vai trò tại các doanh nghiệp khác sau khi tốt nghiệp THPT.

Hiếu Ngân chia sẻ rằng Quản trị Kinh doanh là một ngành học rộng, mở ra nhiều cơ hội khám phá và định hướng cho những ai chưa rõ ràng về điểm mạnh hay định hướng nghề nghiệp của mình. Với nữ sinh, ngành học này không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quản trị mà còn phát triển kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện và đem lại những góc nhìn đa dạng trong các lĩnh vực như Nhân sự, Marketing,…

Theo Hiếu Ngân, môi trường học tại Đại học Greenwich Việt Nam không chỉ mang đến cho cô kiến thức mà còn giúp cô rèn luyện những kỹ năng thực tiễn quý giá. “Mình luôn tin rằng học phải đi đôi với hành. Đại học đã cho mình cơ hội để áp dụng lý thuyết vào thực tế”, nữ sinh bày tỏ. Qua việc sử dụng tiếng Anh hàng ngày với giảng viên và sinh viên quốc tế cùng các chương trình giao lưu như Field Trip, Green Oversea tại Malaysia và Global Greenwich Summer School, cô dần trở nên tự tin hơn trong giao tiếp và hoàn thiện bản thân.

Quá trình học tập đã mang đến cho cô cơ hội tham gia nhiều hoạt động và công việc thực tế giúp cô hiểu sâu hơn những lý thuyết trên lớp. “Những trải nghiệm từ hoạt động ngoại khóa và công việc thực sự bổ trợ cho mỗi bài báo cáo môn học. Nhờ đó, mình có thể tận dụng tối đa mọi cơ hội để phát triển bản thân một cách toàn diện”, nữ sinh nhấn mạnh.

Thành tựu bắt nguồn từ sự cố gắng không ngừng

Hiếu Ngân cũng chia sẻ rằng những buổi lễ “Tôn vinh sinh viên” tại trường là nguồn động viên lớn, giúp cô thêm quyết tâm trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Cô đã tích cực tham gia và đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, từ Phó chủ nhiệm CLB Greenwich Marcom Innovation đến Trưởng ban Kế hoạch của CLB MEDIA nhiệm kỳ 2022-2023. Các trải nghiệm này không chỉ giúp nữ sinh tự tin hơn mà còn trang bị cho cô những kỹ năng thiết yếu như lãnh đạo, quản lý thời gian, xử lý tình huống, và làm việc nhóm.

“Mỗi giai đoạn đều mang đến cho mình những bài học quý giá và những kỹ năng tích lũy đó đã hỗ trợ mình rất nhiều khi thực hiện nghiên cứu môn Leadership, dẫn dắt dự án Fridggie Vietnam tại cuộc thi Social Business Creation 2024, cũng như trong các nghiên cứu cá nhân”, Hiếu Ngân bày tỏ.

Là một trong top 3 sinh viên xuất sắc nhất chương trình Topup chuyên ngành Quản trị kỳ mùa Xuân 2024, Hiếu Ngân chia sẻ rằng bí quyết thành công của cô bắt nguồn từ sự hỗ trợ tận tâm của các giảng viên tại trường và những lời động viên luôn thúc đẩy tinh thần của sinh viên. “Mình luôn chủ động đặt câu hỏi, tìm câu trả lời cho những vấn đề chưa rõ và lắng nghe những chia sẻ thực tiễn từ thầy cô”, nữ sinh chia sẻ.

Khi bước vào giai đoạn học chuyên ngành nâng cao, cô quyết định tạm dừng một số hoạt động và công việc để tập trung tối đa vào việc học, thay vì dàn trải đa nhiệm nhưng thiếu hiệu quả. Hiếu Ngân cũng lựa chọn kỹ các hoạt động, cuộc thi và bài nghiên cứu có nội dung phù hợp với môn học, nhằm bổ trợ tối đa cho việc nghiên cứu. Ngoài ra, cô đặc biệt coi trọng việc quản lý thời gian và duy trì sức khỏe tinh thần. “Khi tinh thần tốt và thời gian được sắp xếp hợp lý, mình cảm thấy có thể tận dụng trọn vẹn năng lượng để hoàn thành mọi nhiệm vụ với chất lượng cao nhất”, nữ sinh cho biết thêm.

Trong hoạt động ngoại khóa, Hiếu Ngân giữ vai trò lãnh đạo tại nhiều dự án, bao gồm Câu lạc bộ Truyền thông nhiệm kỳ 2022-2023 nơi cô đã góp phần nhỏ giúp câu lạc bộ giành được ba giải thưởng Tôn vinh. Hiếu Ngân luôn duy trì các hoạt động tình nguyện với sự tham gia vào dự án Nuôi Em vai trò tình nguyện viên nội dung và đối tác. Cô cũng tham gia các dự án tình nguyện, như "Đêm trung thu yêu thương" và "Christmas - Happiness", mang lại giá trị tích cực đến cộng đồng.

Hiếu Ngân đã có hành trình ấn tượng trong lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện kể từ năm thứ hai đại học. Nhờ sự hướng dẫn tận tình từ các anh chị ban công tác sinh viên và anh chị khóa trên, cô đã phát triển kỹ năng viết nội dung, xây dựng kịch bản, và đảm nhận vai trò MC cho nhiều buổi chia sẻ tại Greenwich Việt Nam.

Trải nghiệm trên sân khấu đã giúp Hiếu Ngân cải thiện khả năng giao tiếp và thuyết trình, đồng thời mở rộng mối quan hệ với các diễn giả, thầy cô và bạn bè. Cô không ngừng chinh phục những mục tiêu lớn hơn, từ việc lãnh đạo các câu lạc bộ đến tổ chức sự kiện, qua đó tiếp cận sâu sắc với con người, quy trình tổ chức, kỹ năng làm việc nhóm và đàm phán.

Cô mô tả hành trình của mình là "tuyệt vời" và "xứng đáng", khi sự tin tưởng và hỗ trợ từ những người xung quanh đã tạo điều kiện cho cô trưởng thành. Những cơ hội thử sức đã giúp cô nâng cao năng lực cá nhân và kết nối với thầy cô, đối tác trong lĩnh vực học thuật và truyền thông đưa Hiếu Ngân tiến gần hơn đến ước mơ và mục tiêu của mình.

Hành trình tỏa sáng với giải thưởng quốc tế

Với những nỗ lực, Hiếu Ngân đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với những thành tích ấn tượng trong học tập. Cô đạt giải "Best Social Media Ambassador" và tham gia "The 04th International Conference on Media Science and Digital Communication" tại Bali, Indonesia với vai trò trình bày nghiên cứu cá nhân. Bên cạnh đó, cô còn là lãnh đạo dự án Fridggie Vietnam, giành giải cá nhân "Doanh Nhân tiêu biểu, xuất sắc toàn cầu" tại cuộc thi khởi nghiệp Social Business Creation 2024 và vào Top 10 dự án toàn cầu.

Bên cạnh đó, cô là sinh viên đại diện xuất sắc tham dự Đại hội VII của Hội Sinh viên Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và liên tục đạt giải trong các kỳ học chuyên ngành từ Fall 2021 đến Spring 2024. Giải thưởng “Doanh Nhân tiêu biểu, xuất sắc toàn cầu” tại SBC 2024 giúp cô nhận ra rằng, mỗi đội nhóm đều mang đến những cá tính và phong cách làm việc đa dạng, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự linh hoạt trong lãnh đạo.

Mới đây, Hiếu Ngân đã trải qua một trải nghiệm đầy cảm xúc khi trình bày nghiên cứu cá nhân tại Hội nghị Quốc tế MSDC 2024 tại Bali, Indonesia. Cô cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được cô Huỳnh Ái Vân - Trưởng ban Quản trị Greenwich Việt Nam kết nối và đồng hành trong suốt quá trình nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội trình bày tại một hội thảo quốc tế với đề tài mà cô yêu thích.

Đề tài nghiên cứu của Hiếu Ngân không chỉ nhận được sự góp ý và khuyến khích từ các Tiến sĩ mà còn được dành nhiều lời khen ngợi, điều này đã trở thành nguồn động lực lớn cho cô trong việc phát triển bài nghiên cứu trong tương lai. Ngoài việc trình bày, chuyến đi còn mang đến cho cô và các bạn những khoảnh khắc nghỉ dưỡng quý giá tại Bali và được khám phá văn hóa phong phú, lịch sử độc đáo và sự thân thiện của người dân địa phương. Trải nghiệm này không chỉ bổ sung cho kiến thức học thuật mà còn làm phong phú thêm những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình của mình.

Khao khát chinh phục những cánh cửa mới

Sắp tới, Hiếu Ngân nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2025 và cô đặt ra cho mình những định hướng phát triển bản thân rõ ràng trong thời gian tới. Cô luôn khao khát học hỏi, từ kiến thức tại trường học, những trải nghiệm từ những người đi trước, đến sách vở và các nguồn tài liệu trực tuyến. Hiếu Ngân quyết tâm duy trì niềm đam mê học tập và tiếp thu những điều mới mẻ trong hành trình trưởng thành của mình, đồng thời cống hiến giá trị cho cộng đồng với châm ngôn: “Người nhỏ làm việc nhỏ - tùy theo sức của mình”.

Cô nhấn mạnh rằng cuộc sống chỉ có một lần và tuổi trẻ cũng chỉ đến một lần, vì vậy đừng để bất kỳ lý do nào khiến chúng ta lãng phí thời gian quý báu. Hiếu Ngân tin rằng chỉ cần có những bước đi đầu tiên, chắc chắn mỗi người sẽ tìm thấy đích đến của riêng mình.

Tuổi trẻ là giai đoạn tràn đầy cơ hội để thử nghiệm và tìm kiếm những điều phù hợp mà không sợ sai lầm, bởi chúng ta còn nhiều thời gian để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Nhiệt huyết, khát khao khám phá và năng lượng tích cực là những yếu tố giúp chúng ta chinh phục mọi đỉnh cao trong học tập, công việc và cuộc sống. Hiếu Ngân mong muốn thế hệ trẻ hãy cùng nhau cố gắng, sống thật xứng đáng và trân trọng từng bước chân trong hành trình của mình.

(Ảnh: NVCC)