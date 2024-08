Nữ sinh NEU là ‘nhà nghiên cứu’ trẻ tài năng với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng

SVVN - Đặng Thảo Chi, sinh năm 2002 tại Hải Dương, hiện là sinh viên năm 4 đang chờ xét tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ Công chúng, khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với lòng nhiệt huyết, khát khao học hỏi và sự nỗ lực không ngừng, Thảo Chi đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong cả học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội.

Chinh phục thử thách, vươn tới ước mơ

Từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, Thảo Chi đã gặp không ít thử thách. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành và hỗ trợ từ gia đình, cô đã vượt qua được những khó khăn. Ban đầu, gia đình và người thân chưa hiểu rõ về ngành Quan hệ Công chúng, còn lo lắng về định hướng công việc trong tương lai. Dẫu vậy, bằng sự kiên định và quyết tâm, Thảo Chi đã thuyết phục được gia đình và chọn ngành học này làm bước khởi đầu cho sự nghiệp của mình.

Chuyên ngành Quan hệ Công chúng đã mở ra cho Thảo Chi nhiều cơ hội để khám phá và phát triển. Mọi môn học trong chương trình của NEU không chỉ giúp cô nâng cao kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng thực tiễn cần thiết cho công việc sau này. Với điểm trung bình GPA 3.86 và học bổng khuyến khích học tập trong hai kỳ liên tiếp, Thảo Chi đã chứng minh được khả năng và nỗ lực của mình.

Say mê nghiên cứu đem tới đóng góp thiết thực cho xã hội

Bên cạnh việc học tập, Thảo Chi còn nổi bật trong các hoạt động nghiên cứu khoa học. Hành trình nghiên cứu khoa học của Thảo Chi bắt đầu từ năm thứ ba đại học, khi một người bạn cùng lớp mời cô tham gia vào một dự án nghiên cứu.

Ngay từ những bước đầu, Thảo Chi đã đặt ra mục tiêu cao cho mình: đạt giải nhất trong cuộc thi nghiên cứu khoa học. Mặc dù năm đầu tiên không thành công như mong đợi, thế nhưng điều này không làm cô nản lòng. Thay vào đó, Thảo Chi quyết định làm lại từ đầu và tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã đề ra với sự kiên trì và quyết tâm cao.

Năm 2024, Thảo Chi thực hiện nghiên cứu đề tài tập trung vào phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs), một chủ đề nhạy cảm nhưng cực kỳ quan trọng. Sự lựa chọn này không phải là ngẫu nhiên mà được Thảo Chi cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên thực trạng gia tăng các các hệ lụy về sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến STIs trong cộng đồng, cùng với nhiều khoảng trống nghiên cứu từ lý thuyết đến xây dựng chương trình thực tiễn tại Việt Nam.

Trong quá trình nghiên cứu, Thảo Chi và nhóm của mình đã đối mặt với nhiều thử thách. Việc chọn đề tài nghiên cứu không hề đơn giản, Thảo Chi đã phải đọc qua hơn 50 đề tài giải thưởng các cấp và hơn 100 bài báo, công văn của Bộ để thu thập thông tin và xác định hướng đi cho nhóm. Khối lượng công việc khổng lồ yêu cầu cô và các thành viên trong nhóm phải làm việc không ngừng nghỉ, từ việc phân tích dữ liệu đến việc chỉnh sửa nội dung nghiên cứu.

Là trưởng nhóm, Thảo Chi không chỉ phụ trách phần nghiên cứu của riêng mình mà còn phải quản lý toàn bộ công việc của nhóm. Điều này bao gồm việc phân chia nhiệm vụ, kiểm tra và sửa chữa nội dung, và tổ chức các buổi họp để đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều đồng thuận với hướng đi của dự án. Khối lượng công việc khổng lồ và áp lực từ việc hoàn thành đề tài đúng hạn đã đẩy Thảo Chi đến giới hạn của sự bền bỉ và khả năng quản lý.

Thảo Chi đã phải hy sinh nhiều hoạt động cá nhân và điều chỉnh lịch làm việc để tập trung hoàn toàn vào nghiên cứu. Những buổi họp kéo dài từ tối đến sáng, việc sửa chữa và hoàn thiện nội dung nhiều lần, cùng với việc giải quyết các vấn đề phát sinh là những phần không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu. Mặc dù có thành viên xin rút lui trong quá trình thực hiện, Thảo Chi đã khéo léo xử lý tình huống, lắng nghe và động viên các bạn, đồng thời đảm bảo tiến độ của nhóm không bị ảnh hưởng.

Sự nỗ lực không ngừng của Thảo Chi và nhóm của cô đã được đền đáp xứng đáng khi họ giành giải Nhất trong cuộc thi NCKH cấp trường năm 2024 với đề tài nghiên cứu về phòng ngừa STIs. Nghiên cứu của họ đã được gửi lên Bộ và đang được áp dụng tại 8 cơ sở bao gồm bệnh viện, trung tâm y tế và trường học, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về các biện pháp phòng ngừa các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

Ngoài giải thưởng cấp trường, Thảo Chi còn là đồng tác giả của một bài báo quốc tế và tham gia vào các hội thảo quốc gia và quốc tế, chứng tỏ sự công nhận của cộng đồng học thuật về chất lượng và giá trị của nghiên cứu mà cô thực hiện. Những thành tựu này không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự cống hiến của Thảo Chi mà còn là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Gương mặt tiêu biểu trong phong trào Đoàn

Không chỉ dừng lại ở học tập và nghiên cứu, Thảo Chi còn rất tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Với vai trò Phó Bí thư lớp, cô đã góp phần tổ chức và tham gia nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên. Cô cũng là thành viên ban đối ngoại của các cuộc thi hùng biện như The Convince Us và The Next MC, giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và thuyết trình của bản thân.

Ngoài ra, Thảo Chi từng làm VJ và quản lý một kênh TikTok phỏng vấn học sinh cấp 2-3. Chỉ sau 5 tháng, kênh này đã đạt được hơn 160.000 lượt theo dõi và hơn 5 triệu lượt thích, với nhiều video đạt hàng triệu lượt xem. Thành công này không chỉ giúp Thảo Chi phát triển kỹ năng truyền thông mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng học sinh.

Hiện tại, Thảo Chi đang làm một số công việc nhỏ trong lĩnh vực truyền thông, vừa để trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, vừa để xác định hướng đi của mình.

Với quyết tâm không ngừng, Thảo Chi dự định sẽ tiếp tục học cao học và nghiên cứu chuyên sâu hơn về truyền thông. Sự kết hợp giữa làm việc thực tế và học tập sẽ giúp cô nâng cao toàn diện năng lực, đồng thời tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu, chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách phía trước. Cô tin rằng mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, và con đường mà mỗi người chọn sẽ có những đặc thù khác nhau.

“Khi đủ nắng hoa sẽ nở” – Thảo Chi nhấn mạnh rằng mỗi chúng ta đều có thời điểm riêng để tỏa sáng. Hãy kiên định và mạnh mẽ bước trên con đường mình đã chọn, với sự chăm chỉ và nhiệt huyết, để đạt được những mục tiêu đã đề ra và sống một cuộc đời ý nghĩa.

Thảo Chi muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ thông điệp rằng, thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng năng động và là công dân tiêu biểu của thời đại số hóa. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, hãy tự tin là chính mình, dám nghĩ, dám làm, và khẳng định bản thân trên con đường tìm kiếm chính mình. Đừng so sánh bản thân với người khác; chỉ cần bạn nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và sống một cuộc đời rực rỡ, bạn sẽ không hối hận về những điều đã bỏ lỡ khi nhìn lại phía sau.

(Ảnh: NVCC)