Nữ sinh NEU và hành trình ‘mở lối’ du lịch cho người khiếm thị bằng trái tim thấu cảm

SVVN - Là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Đại học Kinh tế Quốc dân, Thu An (sinh năm 2004) đã dũng cảm lựa chọn một đề tài nghiên cứu khoa học tưởng chừng rất khó chạm tới: Hành trình trải nghiệm du lịch của người khiếm thị tại Việt Nam. Bằng sự kiên trì theo đuổi đến cùng và tấm lòng đầy thấu cảm, An không chỉ chinh phục được hội đồng chuyên môn mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về du lịch toàn diện qua sân khấu TEDx ĐaKao.

Cuối năm 2023, trong quá trình chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, nhóm của Thu An đã tiếp cận một chủ đề rất mới: “Hành trình trải nghiệm du lịch của người khiếm thị tại Việt Nam”. Gợi ý đến từ bạn Dương Quang Trung, nhưng chính Thu An và nhóm 3 bạn trẻ khác (gồm Nguyễn Thanh Hường, Phan Quỳnh Trang và Dương Quang Trung) là những người đã theo đuổi và kiên trì đưa đề tài đi đến tận cùng bằng cả trái tim và sự nhạy cảm. “Chúng mình thực sự tò mò: Người khiếm thị có đi du lịch không? Nếu có thì họ đi như thế nào?”, An chia sẻ.

Ban đầu, nhóm vấp phải nhiều tranh cãi và nghi ngại vì ít có trải nghiệm thực tế với cộng đồng người khiếm thị. Nhưng với niềm tin “không thấy không có nghĩa là không tồn tại”, An đã miệt mài tìm kiếm trên báo chí, mạng xã hội để tiếp cận nhân vật đầu tiên. Từ đó, những kết nối khác lần lượt mở ra. “Chúng mình rất bất ngờ khi biết cộng đồng người khiếm thị tại Hà Nội và nhiều nơi khác có cuộc sống cực kỳ sôi nổi. Họ không hề bị bó hẹp như nhiều người vẫn tưởng”, An kể.

Trong hành trình ấy, một người để lại dấu ấn đặc biệt với An là anh Vũ Tiến Mạnh – vận động viên khiếm thị đầu tiên của Việt Nam hoàn thành chặng marathon 42km chỉ trong 3 giờ 41 phút. “Mình từng nghĩ người khiếm thị sẽ chọn những hoạt động nhẹ nhàng, nhưng anh Mạnh hoàn toàn ngược lại. Câu chuyện của anh khiến mình thay đổi hoàn toàn cách nhìn”, An bày tỏ.

Những chất liệu chân thực và cảm động ấy đã giúp nhóm An xây dựng thành công bài nghiên cứu khoa học và có cơ hội chia sẻ tại TEDx ĐaKao. Chính tại sự kiện này, bài chia sẻ của An về hành trình du lịch của người khiếm thị đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. “Mình không ngờ bài chia sẻ lại được đón nhận đến vậy. Sau TEDxĐaKao, mình nhận được nhiều tin nhắn, lời động viên từ những người chưa từng nghĩ người khiếm thị có thể đi du lịch. Điều đó khiến mình thực sự hạnh phúc và tin rằng: Chỉ cần đúng nơi, đúng lúc, đúng cách những điều tử tế sẽ lan tỏa”, An xúc động nói.

Không dừng lại ở sân khấu TEDxĐaKao, Thu An vẫn âm thầm nuôi dưỡng khát vọng lan tỏa thông điệp về du lịch toàn diện. Cô bạn mong muốn trong tương lai có thể chia sẻ sâu hơn với các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp du lịch về mô hình “Du lịch cảm quan” – hình thức du lịch khai thác đa giác quan như âm thanh, mùi hương, xúc giác thay vì thị giác. An cũng ấp ủ ý tưởng xây dựng một tour trải nghiệm thử nghiệm dành cho cả người khiếm thị và người không khiếm thị, nhằm tạo ra không gian du lịch gắn kết, tôn trọng sự đa dạng và khác biệt. “Mình không dám chắc sẽ có doanh nghiệp nào sẵn sàng thay đổi cách làm du lịch truyền thống, nhưng mình tin những ý tưởng tử tế, nếu được chia sẻ đúng lúc, đúng nơi, vẫn có thể chạm đến trái tim ai đó. Điều quan trọng là mình vẫn đang cố gắng hết sức để truyền đi thông điệp ấy”, An bày tỏ.

Gửi lời nhắn đến những người trẻ đang mang trong mình giấc mơ khác biệt, Thu An nói: “Đừng nghi ngờ bản thân chỉ vì giấc mơ của bạn không giống số đông. Khác biệt không phải là yếu điểm – đó chính là điểm bắt đầu của sáng tạo và truyền cảm hứng. Nếu bạn không tự giới hạn mình, thế giới cũng không thể giới hạn bạn.”