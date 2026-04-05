Nữ sinh tốt nghiệp Xuất sắc Ngoại thương lọt top 5 sinh viên toàn cầu nhận học bổng toàn phần thạc sĩ tại Hoa Kỳ

SVO - Từ nữ sinh chuyên Văn Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, giành giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn, Trịnh Như Phương (sinh năm 1998) theo học Chương trình tiên tiến Trường Đại học Ngoại thương, tốt nghiệp loại Xuất sắc. Cô được vinh danh Sinh viên tiêu biểu và trở thành 1 trong 5 sinh viên toàn cầu nhận học bổng toàn phần SHARE Fellowship của Thunderbird (Hoa Kỳ) sau hơn một năm chuẩn bị.

Sinh viên tiêu biểu với tấm bằng tốt nghiệp Xuất sắc

Sau kỳ thi đại học, Như Phương trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh, Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại thương. Lựa chọn này được Như Phương xác định từ sớm, với định hướng xây dựng nền tảng kiến thức có tính ứng dụng và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Như Phương cho biết: “Những năm học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giúp mình có cơ hội học hỏi từ bạn bè và các anh chị đi trước. Từ đó, mình đặt mục tiêu thi vào Đại học Ngoại thương để có nền tảng học tập tốt. Mình chọn ngành Quản trị Kinh doanh vì ngành học có tính linh hoạt, có thể tiếp cận nhiều lĩnh vực trước khi chọn hướng chuyên môn. Chương trình học bằng tiếng Anh cũng giúp mình chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch học tập và làm việc trong môi trường quốc tế”.

Như Phương trong lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Ngoại thương.

Trong thời gian học tập tại đại học, Như Phương duy trì kết quả học tập ổn định và nhận học bổng KEB Hana Bank, cùng hai lần đạt học bổng khuyến khích học tập của nhà trường. Bên cạnh việc học, Như Phương tham gia hoạt động ngoại khóa với định hướng rèn luyện kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và mở rộng kết nối nghề nghiệp. Từ vai trò thành viên Hội Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh (FBA Elite), Như Phương được tín nhiệm giao nhiệm vụ Quản lý Dự án tại Trung tâm Định hướng nghề nghiệp, sau đó giữ vai trò Chủ tịch FBA Elite.

Như Phương chia sẻ: “Trong suốt thời gian học tại Ngoại thương, mình luôn cố gắng hoàn thành tốt các môn học và chủ động tham gia hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng. Từ vai trò thành viên FBA Elite, mình được tin tưởng giao nhiệm vụ Quản lý Dự án Trung tâm Định hướng nghề nghiệp, sau đó là Chủ tịch FBA Elite. Cùng hơn 40 thành viên, mình và các bạn đã điều chỉnh định hướng hoạt động của tổ chức theo hướng hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp và chương trình định hướng nghề nghiệp. Tổ chức đã kết nối với hơn 20 công ty, tổ chức và triển khai khoảng 40 hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên tại Hà Nội. Bên cạnh đó, mình tham gia các cuộc thi tranh biện để rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng trình bày. Mình đạt giải Người nói hay nhất tại cuộc thi Voice Out và cùng đội thi giành giải Nhất cuộc thi The Z Pioneer, giải Nhì cuộc thi Black and White do UNDP và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức”.

Như Phương trong trang phục FBA Elite.

Năm cuối đại học, Như Phương vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, vừa làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cấp cao để tìm hiểu lộ trình nghề nghiệp ở nhiều ngành khác nhau, đồng thời rèn luyện kỹ năng xây dựng quan hệ chuyên nghiệp và mở rộng mạng lưới kết nối. Từ quá trình này, Như Phương xác định Tài chính - Ngân hàng là lĩnh vực chuyên môn muốn theo đuổi lâu dài. Thông qua mạng lưới quan hệ đã xây dựng trước đó, Như Phương được giới thiệu vào vị trí công việc đầu tiên trong ngành. Cô tốt nghiệp loại Xuất sắc, được vinh danh “Sinh viên tiêu biểu” và bắt đầu công việc đúng với lĩnh vực đã lựa chọn.

Như Phương nhận học bổng KEB Hana Bank.

Như Phương cho biết: “Sau khi tốt nghiệp, mình có cơ hội làm việc tại các ngân hàng và tổ chức tài chính, môi trường làm việc thực tế giúp mình học rất nhiều điều mới. Mình nhận ra rằng thói quen tự nhìn lại bản thân và tinh thần học tập suốt đời là điều cần thiết để thích nghi với công việc và chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Vì vậy, ngoài công việc, mình tiếp tục học thêm các chứng chỉ chuyên môn, học hỏi từ đồng nghiệp và duy trì tham gia các hoạt động cố vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên thông qua các chương trình của FBA Elite và của Khoa”.

Chinh phục học bổng toàn phần thạc sĩ tại Mỹ, ghi dấu ấn trong top 5 toàn cầu

Giấc mơ vươn ra thế giới được Như Phương ấp ủ từ khi còn là nữ sinh chuyên Văn. Sau nhiều năm học tập và làm việc trong môi trường trong nước và quốc tế, Như Phương nhận ra rằng để tạo ra những giá trị mang tính dài hạn và có đóng góp ở tầm hệ thống, việc tiếp tục học tập tại các quốc gia có nền tài chính phát triển là một bước đi cần thiết. Từ đó, Như Phương xây dựng kế hoạch chinh phục học bổng thạc sĩ, lựa chọn các chương trình đào tạo và quốc gia phù hợp với định hướng phát triển trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là những nơi có các trung tâm tài chính và mạng lưới tổ chức quốc tế phát triển.

Như Phương nhận giấy khen “Sinh viên tiêu biểu” trong lễ tốt nghiệp.

Như Phương nhận bằng cử nhân trong lễ tốt nghiệp.

Sau hơn một năm chuẩn bị, Như Phương trúng tuyển Chương trình Thạc sĩ Quản lý Toàn cầu tại Thunderbird School of Global Management (Hoa Kỳ) và là một trong 5 sinh viên trên toàn thế giới nhận học bổng toàn phần SHARE Fellowship, bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt trong hai năm học.

Như Phương chia sẻ: “Mình luôn mong muốn được học tập trong môi trường quốc tế để hiểu cách các trung tâm tài chính lớn vận hành. Mục tiêu dài hạn của mình là nghiên cứu mô hình phát triển quốc tế và đóng góp vào quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Việc học tập tại các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều tổ chức tài chính và công ty công nghệ tài chính, sẽ giúp mình mở rộng mạng lưới kết nối và nâng cao năng lực chuyên môn. Sau hơn một năm chuẩn bị, mình đã trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Quản lý Toàn cầu tại Thunderbird và nhận học bổng toàn phần”.

Như Phương dẫn chương trình tại cơ quan.

Trong thời gian tới, Như Phương đặt mục tiêu tập trung học tập, đồng thời triển khai các hoạt động kết nối sinh viên Việt Nam với môi trường học thuật và nghề nghiệp quốc tế. “Mình hy vọng có thể giới thiệu thêm nhiều cơ hội học tập và phát triển cho các bạn sinh viên Việt Nam. Theo mình, điều quan trọng là hiểu rõ bản thân, sẵn sàng thay đổi, liên tục học hỏi và tìm cách áp dụng kiến thức vào thực tế để tạo ra giá trị lâu dài”, Như Phương kết lời.

(Ảnh: NVCC)