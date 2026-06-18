OMP Alliance ra mắt trạm giặt sấy tự phục vụ và di động thông minh Omywash tại TPHCM

Ngày 18/6, Công ty OMP Alliance chính thức ra mắt Trạm giặt sấy Omywash. Đây là mô hình giặt sấy tự phục vụ và di động thông minh, nhằm giải quyết bài toán không gian tại các đô thị chật hẹp.

Toàn bộ dịch vụ được tích hợp gọn gàng trong một container 15m², trang bị đầy đủ hệ thống máy giặt, máy sấy, điện nước, an toàn phòng cháy chữa cháy và thanh toán QR không tiền mặt. Khách hàng chỉ cần mang đồ đến, quét mã và thanh toán là máy tự vận hành. Mô hình này giúp loại bỏ chi phí xây dựng mặt bằng kiên cố, dễ dàng di dời khi nhu cầu thay đổi. Đối với nhà đầu tư, hệ thống quản lý số hóa toàn diện cho phép giám sát doanh thu và vận hành từ xa mà không cần nhân sự túc trực.

Omywash hướng đến phục vụ sinh viên, công nhân, người thuê trọ và khách du lịch. Đây là tiện ích thiết thực cho các ký túc xá, khu công nghiệp, bệnh viện hoặc khu đất chờ khai thác. Với định vị là một gói đầu tư mô đun, mô hình cho phép đối tác bắt đầu từ quy mô nhỏ để hạn chế rủi ro trước khi mở rộng.

Hiện tại, Omywash chính thức khai trương điểm thí điểm đầu tiên tại TTTM Central Mall Satra Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên, TPHCM). Trong giai đoạn tiếp theo, Omywash đặt mục tiêu từng bước xây dựng mạng lưới rộng lớn tại các đô thị lớn trên cả nước, đưa dịch vụ đến đúng nơi phát sinh nhu cầu một cách nhanh chóng và linh hoạt.