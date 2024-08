'Ông trùm bolero' lấn sân điện ảnh, ‘đối đầu’ đạo diễn phim ‘Quỷ cẩu’ và ‘Culi không bao giờ khó’

SVVN - Không chỉ có những gương mặt quen thuộc và ăn khách như mọi năm, 'Cánh diều Vàng 2024' đang 'trẻ hóa' với những cái tên lần đầu xuất hiện cạnh tranh ở các hạng mục quan trọng.

Sau màn ra mắt đầy ấn tượng của Quỷ cẩu, cái tên Lưu Thành Luân bất ngờ sáng lên giữa những nhà làm phim trẻ. Trước khi có màn chào sân với bộ phim đầu tay về chủ đề chó ma báo thù, Lưu Thành Luân đã có thâm niên hoạt động trong nghề hơn 10 năm ở vị trí dựng phim, sau đó từng đảm nhận nhiều vai trò trong các dự án phim thành công của đạo diễn Võ Thanh Hòa.

Phim tài liệu ca nhạc ăn khách Tri âm của ca sĩ Mỹ Tâm cũng ghi dấu tên anh ở vai trò đạo diễn hậu kỳ. Quỷ cẩu chinh phục người xem bằng cốt truyện mới mẻ, cách kể gãy gọn và thông điệp rõ ràng. Thể loại phim kinh dị vốn ít tốn bối cảnh, dàn diễn viên cũng không quá đông và lại là những cái tên với bề dày diễn xuất đáng nể cùng là một phần không nhỏ đóng góp vào thành công của Lưu Thành Luân.

Qua những chia sẻ, Lưu Thành Luân cũng cho biết trong lần đầu làm phim, anh cũng gặp nhiều khó khăn khi phải làm việc với “diễn viên 4 chân” và kỹ xảo phức tạp. Bên cạnh đó, lựa chọn chào sân bằng một phim kinh dị thay vì dòng phim rom-com cũng đã là một sự mạo hiểm đáng ghi nhận. Cuối cùng thì quyết định này đã được đền đáp khi phim mang về doanh thu hơn 108 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời đại tính đến thời điểm này. Đây là một tác phẩm tốt về cả thương mại lẫn chuyên môn, hứa hẹn sẽ là một nhân tố gây bất ngờ tại Cánh diều Vàngnăm nay.

Đầu năm nay, điện ảnh Việt Nam đã tiếp tục ghi tên vào lịch sử điện ảnh thế giới với tác phẩm Cu li không bao giờ khóc do đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân thực hiện. Phim xuất sắc đánh bại 15 tác phẩm quốc tế khác để thắng giải "Phim dài đầu tay xuất sắc nhất - GWFF Best First Feature" tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 74. Không chỉ vậy, Cu li không bao giờ khóc còn thắng giải quan trọng là "Phim châu Á hay nhất" tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF II) vào đầu tháng Bảy vừa qua.

Đạo diễn Phạm Ngọc Lân cho biết, ý tưởng làm phim bắt đầu từ những cảm giác rất gần gũi với gia đình. Ngày bé, anh hay được nằm cạnh bà, được bà ru ngủ bằng bài Thiên thai của nhạc sĩ Văn Cao. Từ đó, anh luôn có cảm giác gần với một cơ thể lớn hơn khi được nghe tiếng hát vào buổi trưa, tiếng cây cối ngoài vườn...

Trước Culi không bao giờ khóc, Phạm Ngọc Lân là nhà làm phim độc lập, kín tiếng, cũng như không chủ động truyền thông rộng rãi khi tác phẩm được giải. Cả bốn phim ngắn do anh thực hiện là Chuyện mọi nhà (2012), Thành phố khác (2016), Một khu đất tốt (2019) và Giòng sông không nhìn thấy (2020) đều tung hoành ở các liên hoan phim lớn trên thế giới. Dù không được đông đảo khán giả biết đến nhưng những phim này đã phần nào truyền động lực cho giới làm phim trẻ độc lập tại Việt Nam tiếp tục ước mơ điện ảnh.

Sự xuất hiện của đạo diễn Phạm Ngọc Lân và Culi không bao giờ khóc cho thấy Cánh diều Vàng ngày càng cởi mở hơn, tôn vinh không chỉ các tác phẩm gây sốt trong năm mà còn với những bộ phim độc lập đậm màu sắc cá nhân khác biệt.

Hai Muối là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Quyền Linh trên màn ảnh rộng sau hơn 20 năm, đồng thời là lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Ngay khi công bố hình ảnh đầu tiên giới thiệu nhân vật ông Hai, do nghệ sĩ Quyền Linh thủ vai, với tạo hình nhuốm màu sương gió nơi làng muối, khán giả đã cảm nhận được đúng nghĩa hai chữ “mộc và mặn” mà phim muốn mang lại.

Khi công bố Hai Muối, nhiều khán giả đánh giá, đây chính là phiên bản điện ảnh của Vượt lên chính mình, chương trình mà nghệ sĩ Quyền Linh đã thực hiện nhiều năm qua nhằm giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn có được cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, Quyền Linh không phải là 'tay mơ' trong phim ảnh, bởi anh sở hữu nhiều tác phẩm đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất.

Ngược lại, NSƯT Vũ Thành Vinh - người được mệnh danh là 'ông trùm bolero' là lần đầu tự thực hiện phim điện ảnh với màu sắc riêng biệt. Tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh, trường ĐH Sân khấu Điện ảnh năm 1999, Vũ Thành Vinh lại thành danh trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình. Dù vậy, trong anh, điện ảnh luôn là "giấc mơ, thánh đường không dễ chạm tới".

Cuộc hội ngộ của nghệ sĩ Quyền Linh và đạo diễn NSƯT Vũ Thành Vinh với dự án Hai Muối khiến nhiều người tò mò, đồng thời kỳ vọng về những cảm xúc mà phim sẽ mang lại. Giới làm nghề hào hứng cho rằng, sự kết hợp của người trở lại và kẻ mới bắt đầu là một ẩn số khó đoán tại giải thưởng Cánh diều Vàng 2024 sắp tới, biết đâu đây sẽ là lần đầu tiên nghệ sĩ Quyền Linh chạm tay vào giải thưởng danh giá?