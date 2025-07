Park Seo Joon lại 'phủ sóng' sau khi thắng vụ kiện 4 triệu đôla Mỹ

SVVN - Park Seo Joon sẽ tổ chức buổi họp fan 'The Ultimate Fan Fest' tại Manila vào cuối tuần này, khiến cộng đồng người hâm mộ 'dậy sóng'.

Park Seo Joon sẽ đến Manila, Philippines trong tháng tới với tư cách là đại sứ cho Century Tuna, một thương hiệu cá ngừ đóng hộp địa phương.

Trước đó, The Ultimate Fan Festcủa Park Seo Joon dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 12/7 tại Araneta Coliseum. Giá vé dao động từ 2.000 Peso Philippines (Vé vào cửa chung, tương đương khoảng hơn 900.000 đồng) đến 12.000 peso Philippines (VVIP, tương đương khoảng hơn 5 triệu đồng), với các quyền lợi dành cho người hâm mộ bao gồm cơ hội chụp ảnh nhóm, áp phích có chữ ký và áp phích sự kiện, cùng nhiều quyền lợi khác. Araneta Coliseum là nhà thi đấu thể thao đa năng trong nhà thuộc thành phố Araneta trong khu vực Cubao của thành phố Quezon, Philippines. Được đặt biệt danh là "The Big Dome", đây là một trong những nhà thi đấu trong nhà lớn nhất ở châu Á, và nó cũng là một trong những nơi có mái vòm khung clear span (không có cột ở giữa không gian, tạo ra một khoảng trống lớn, liền mạch và thông thoáng, không bị khuất điểm nhìn từ người hâm mộ đến sân khấu) lớn nhất trên thế giới. Sức chứa tối đa của nhà thi đấu là 20.000 người, cho thấy độ 'phủ sóng' và nổi tiếng của Park Seo Joon không chỉ ở Hàn Quốc nói riêng mà cả châu Á nói chung.

Park Seo Joon hiện đang quay bộ phim Waiting for Gyeong Do của JTBC. Đây là bộ phim hài lãng mạn về Lee Gyeong Do (do Park Seo Joon thủ vai) và Seo Ji Woo (do Won Ji An thủ vai), những người gắn kết với nhau ở hai thời điểm, khi họ 20 và 28 tuổi. Từ lúc là mối tình đầu, sau đó chia tay rồi tái hợp năm 28 tuổi khi Lee Gyeong Do là phóng viên đưa tin về một vụ bê bối ngoại tình và Seo Ji Woo là vợ của nhân vật chính trong vụ bê bối. Họ lại một lần nữa bị cuốn vào tình yêu theo cách ấm áp và mãnh liệt. Phim gồm 12 tập, dự kiến ​​phát sóng vào thứ Bảy, Chủ Nhật của tháng 12/2025.