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Phía sau danh hiệu thủ khoa toàn quốc: Lời hứa năm lớp 7 và quyết tâm để mẹ bớt khổ

SVO - Đằng sau danh hiệu thủ khoa toàn quốc là một hành trình nỗ lực bền bỉ của Phạm Bích Phương.

Lê Vượng - Mỹ Thực
#Thủ khoa toàn quốc Phạm Bích Phương #bí quyết ôn thi THPT của thủ khoa

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