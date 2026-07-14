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Phía sau danh hiệu thủ khoa toàn quốc: Lời hứa năm lớp 7 và quyết tâm để mẹ bớt khổ
SVO - Đằng sau danh hiệu thủ khoa toàn quốc là một hành trình nỗ lực bền bỉ của Phạm Bích Phương.
Lê Vượng - Mỹ Thực
14/07/2026 19:01
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#Thủ khoa toàn quốc Phạm Bích Phương
#bí quyết ôn thi THPT của thủ khoa
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