Phố lồng đèn TP. HCM 'bắt trend' nhanh, thu hút giới trẻ đến check in sớm mùa Trung thu 2024

SVVN - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng khu phố lồng đèn lớn nhất quận 5 tại TP. HCM đã 'sáng đèn' rực rỡ và chào đón nhiều lượt khách tham quan. Năm nay, khu phố đặc biệt này có thêm nhiều điều mới mẻ thu hút các bạn trẻ đến check in.

Là một trong những điểm 'must have check in' mùa Trung Thu hằng năm, khu phố lồng đèn ở đường Lương Nhữ Học (Q. 5, TP. HCM) luôn thu hút lượng lớn khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ. Dù còn hơn tháng nữa mới đến Tết Trung Thu 2024, nhưng con phố này đã sớm 'sáng đèn' rực rỡ chuẩn bị đón khách đến check in.

Theo quan sát của phóng viên, năm nay, khu phố lồng đèn có ít gian hàng hơn so với mọi năm. Dù chỉ là một đoạn phố ngắn nhưng lại có trên dưới 14 gian hàng bán các loại đèn lồng, với đủ mọi chất liệu và kiểu dáng.

Nhưng không vì thế mà khu phố này kém hấp dẫn so với các năm trước. Nhiều bạn trẻ bất ngờ khi thấy nhiều loại lồng đèn được cập nhật các xu hướng 'hot' của gen Z thời gian qua.

Ngoài các mô hình đèn lồng truyền thống, 'bộ trưởng ngoại giao' của thế giới động vật là capybara cũng góp mặt trong mùa Trung Thu này. Mô hình capybara được nhiều bạn trẻ thích thú và sẵn sàng chi tiền. Mỗi lồng đèn mô hình capybara như thế chỉ dao động từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, tùy độ lớn nhỏ và chi tiết.

Trong khi đó, sức hút của các 'monsters Labubu' cũng đã tràn đến phố lồng đèn năm nay. Vài mô hình Labubu được thiết kế vào trên mỗi chiếc đèn lồng để tạo điểm nhấn.

Dù vậy, những mẫu đèn lồng này có thể là 'hàng fake' để thu hút thêm khách đến mua, vì giá của những mẫu đèn lồng này chỉ tầm vài trăm nghìn đồng. Nếu so với giá trị thật mà các 'tín đồ' Labubu bỏ ra để sở hữu 'một em' thì sẽ thấy sự chênh lệch rất lớn. Tuy vậy, mẫu đèn lồng này vẫn nhanh chóng thu hút rất nhiều bạn trẻ mua và cầm check in.

Nhiều bạn trẻ cho biết, các bạn vẫn thích thú với các mẫu lồng đèn truyền thống, có nhiều hình dáng đa dạng mà giá rất 'hạt dẻ'. Đó là các loại lồng đèn làm từ tre và giấy kiếng đỏ, có thể thắp sáng bằng nến. Theo chia sẻ của một chủ gian hàng chuyên kinh doanh loại lồng đèn này thì nhiều khách chuộng loại truyền thống hơn so với mọi năm.

Đến với khu phố lồng đèn lâu năm này, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đi từ sớm để có không gian chụp ảnh, tạo dáng. Từ khoảng 18h, con phố trở nên nhộn nhịp nên rất khó có được tấm ảnh đẹp.

Minh Chi (Q. Bình Tân) đã tranh thủ vẫn còn trong dịp nghỉ Hè nên đến khu phố này từ sớm để có được nhiều tấm ảnh kỷ niệm: "Thường mình và nhóm bạn sẽ gửi xe ở bên đường Nguyễn Trãi hoặc Trần Hưng Đạo để đi bộ vào khu phố. Như vậy, tụi mình tránh kẹt xe mà cũng thoải mái khi di chuyển giữa các con phố nhỏ ở đây".

Ngoài tham quan khu phố lồng đèn, nhiều gian hàng ẩm thực cũng góp mặt để 'cứu đói' cho khách tham quan và giá cả cũng hợp túi tiền nhiều bạn trẻ, chứ không có 'chặt chém'.

Nói về trải nghiệm đến khu phố này, Thảo Nguyễn (Q. 6) cho biết: "Hầu như mỗi năm, mình và bạn bè đều đến đây để chụp hình và tận hưởng không khí mùa Tết Trung Thu. Nó như là một nét văn hóa của tụi mình khi được ngắm nhìn những chiếc lồng đèn sáng rực rỡ và được làm thủ công rất chi tiết".

Đến với phố lồng đèn đón Trung Thu 2024, nhiều bạn trẻ cũng ấn tượng với các mẫu lồng đèn giấy được in ấn và sáng tạo tỉ mỉ.

Đây cũng là một trong những điều mới mẻ để thu hút thêm lượng khách tham quan, vốn đa phần là các bạn trẻ. Tuy vậy, khi đến đây check in thì các bạn cũng cần giữ gìn tư trang cẩn thận. Vì mật độ người qua lại rất đông nên rất dễ bị kẻ gian móc túi.