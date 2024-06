Phòng công tác Đoàn phía Nam và Công ty TNHH Amway Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 – 2025

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng T.Ư Đoàn; ông Phạm Minh Tâm – Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận T.Ư tại TP. HCM; ông Lý Thành Tâm – Trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TP. HCM; ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng Giám đốc Amway Việt Nam; cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ, nhân viên 2 đơn vị.

Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Nguyễn Hải Nam - Ủy viên BCH, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn, Trưởng phòng Công tác Đoàn phía Nam chia sẻ: “Những hoạt động nêu trên vừa tham gia, góp sức vào các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội của các cấp bộ Đoàn, vừa là tiền đề để Phòng Công tác Đoàn phía Nam và công ty TNHH Amway tìm hiểu, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và tiếp tục cùng nhau nghiên cứu, thảo luận để xây dựng và mở rộng thêm nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng đến cộng đồng, góp sức chung tay cùng bảo vệ môi trường, hỗ trợ thêm nhiều các hoàn cảnh khó khăn; thông qua đó, tăng thêm tính kết nối, sự gắn kết và hợp tác giữa nhiều đơn vị để cùng nhau tổ chức thêm các hoạt động cộng đồng, vì lợi ích chung của toàn xã hội”.

Ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng Giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ: “Cam kết hỗ trợ cộng đồng và phát triển bền vững là một trong những mục tiêu xuyên suốt của tập đoàn Amway tại tất cả các thị trường mà chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới. Việc vinh dự được hợp tác cùng T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ giúp lan tỏa các mục tiêu đó. Chúng tôi tin tưởng rằng việc phối hợp triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội sẽ vô cùng hiệu quả, đa dạng và hướng tới đúng các đối tượng thụ hưởng trên toàn quốc”.

Ông Huỳnh Thiên Triều cũng đánh giá cao sự đồng hành của Amway Việt Nam trong công tác hỗ trợ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gia tăng tốc độ ứng dụng số hóa và trao tặng 400 bản đồ Việt nam theo Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tin rằng sự đồng hành của đơn vị sẽ giúp gia tăng sự hiệu quả cho công tác quản trị các hoạt động cộng đồng trên nền tảng số, cũng như góp phần lan tỏa nhiều giá trị đến đoàn viên, thanh niên trẻ.

Trong khuôn khổ hợp tác, trong năm 2024 hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động: Triển khai trao tặng 60 bồn chứa nước sinh hoạt 2.000 lít (Mỗi tỉnh, thành 20 bồn nước) tại Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh. Đây là các tỉnh thiếu nước sinh hoạt trong đợt hạn mặn vừa qua.

Hai bên cũng triển khai trao tặng 1 hệ thống máy lọc nước phèn và 10 máy lọc nước uống trường học cho tỉnh Tây Ninh giúp cải thiện chất lượng nước uống và bảo vệ sức khỏe của người dân và học sinh.

Hai bên sẽ tổ chức trao tặng 400 bản đồ Việt Nam có khung cho các tỉnh đoàn trong cụm Trung du Bắc bộ và một số tỉnh, thành phía Bắc hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ triển khai cải tiến, nâng cấp website Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn (doanthanhnien.vn) góp phần xây dựng kênh thông tin nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả, cung cấp thêm nhiều tiện ích thiết thực cho đoàn viên và thanh niên.

Giai đoạn năm 2025, hai bên sẽ tiếp tục triển khai mở rộng chương trình đến một số tỉnh thành khác trên toàn quốc.

Là thương hiệu toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, bước vào thị trường Việt Nam từ năm 2008 cho đến nay, Amway từng bước chinh phục thị trường và khẳng định vị thế dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới.

Amway Việt Nam với triết lý “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn” đã và đang bền bỉ kinh doanh và phát triển hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Hơn 30 chương trình phụng sự cộng đồng trên mọi miền Tổ quốc với tổng kinh phí gần 33 tỷ đồng, tiêu biểu như chiến dịch "Amway One By One", chiến dịch toàn cầu "Nutrilite Power of 5". Trong đó, từ năm 2008 – 2018, thông qua chiến dịch "Amway One By One", Amway Việt Nam đã dành hơn 1 triệu USD cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, giúp đỡ hơn 12.000 người trên mọi miền đất nước.