Profile quán quân gen Z của 'Street dance Việt Nam' khiến dân tình ngưỡng mộ, thi đâu thắng đó

SVVN - Trở thành quán quân mùa đầu tiên của Street dance Việt Nam, Đăng Quân thuộc team Chi Pu thuyết phục khán giải bằng những vũ đạo điêu luyện, đẹp mắt. Nhưng 'soi' profile mới khiến dân tình ngỡ ngàng khi anh chàng sinh năm 2000 này từng đạt danh hiệu cao ở nhiều cuộc thi lớn.

Đăng Quân, sinh năm 2000 đến từ Hà Nội, vừa trở thành quán quân của Street dance Việt Nam mùa đầu tiên. Bên cạnh ngoại hình điển trai, Đăng Quân được chú ý bởi khả năng biên đạo và nhảy được nhiều thể loại từ dancesport, hiphop, popping đến đương đại… Nhiều năm qua, Đăng Quân chủ yếu dạy nhảy múa cho các em nhỏ và thỉnh thoảng mới tham gia biểu diễn tại các sự kiện giải trí.

Đăng Quân chia sẻ, mục tiêu của bản thân khi đến với Street dance Việt Nam là được đứng trên sân khấu và thể hiện những gì bản thân ấp ủ trước khán giả. Ở vòng chung kết, Đăng Quân muốn nhảy hết mình trong những giây phút cuối cùng với các đồng đội của mình.

Màn trình diễn của Đăng Quân mang tên Nghệ sĩ đường phố, cố vấn biên đạo Sơn Lâm, cùng sự hỗ trợ của bộ ba tuyển thủ thuộc bộ môn Popping là CK, Hoàng Old, Kirby và Dmon. Ý tưởng sân khấu chung kết của Đăng Quân là nói về 5 chàng nghệ sĩ vui tươi, hóm hỉnh. Đăng Quân khiến toàn bộ trường quay Street dance Việt Nam 'bùng nổ' cảm xúc, host Trấn Thành chăm chú theo dõi, bốn đội trưởng đứng bật dậy và khán giả hào hứng ném khăn.

Hài hước, duyên dáng và tròn trịa về mặt diễn xuất lẫn vũ đạo, đầu tư tới từng chi tiết nhỏ - đây là sân khấu khiến tất cả “không thể rời mắt" đúng như lời Trấn Thành khẳng định. Đăng Quân chia sẻ, trong khi trình diễn, bản thân anh không có áp lực nào mà hoàn toàn “chơi" với không gian nhảy của riêng mình và lan tỏa năng lượng đến mọi người. Danh hiệu quán quân với Đăng Quân chính là “quả ngọt” cho những ngày tập luyện và sáng tạo.

Thật ra, chàng trai trẻ này không phải cái tên xa lạ. Vào năm 2012, Đăng Quân đã tham gia cuộc thi Vietnam's got talent mùa đầu tiên và đăng quang ngôi vị quán quân ở tuổi 12. Năm 2016, Đăng Quân tiếp tục tham gia cuộc thi So you think you can dance mùa 5 và giành ngôi vị cao nhất.

Không tận dụng cơ hội nổi tiếng từ sớm để bước vào thế giới giải trí, Đăng Quân tiếp tục theo học tại trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Thời gian rảnh rỗi, anh tham gia các buổi biểu diễn ở sự kiện, đám cưới và theo học thêm các khóa nhảy múa chuyên nghiệp để nâng cao khả năng của bản thân.

Trưởng thành từ gia đình không có ai theo nghệ thuật, người nhà Đăng Quân chỉ có niềm tin và sự ủng hộ tuyệt đối cho cậu con trai của mình. Đặc biệt, Đăng Quân có mẹ luôn ở bên cạnh. Người phụ nữ truyền cảm hứng, ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của Đăng Quân chính là mẹ.

Từ một cậu bé yêu thích nhảy múa, có thể nhảy ở bất cứ đâu, ngoài vỉa hè, đường phố tới trường học, công viên, Đăng Quân trở thành người giành vị trí cao nhất trong ba cuộc thi trên truyền hình, tuy nhiên các danh hiệu này cũng ít nhiều tạo ra nhiều áp lực.

Sau danh hiệu quán quân Street dance Việt Nam, thành viên team Chi Pu vẫn theo đuổi nhảy múa, hứa hẹn sẽ góp mặt trong các sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ này trong thời gian tới.

Cùng đội Chi Pu, Á quân Street dance Việt Nam gọi tên Sailor.D (Nguyễn Thành Đạt) đến từ Ninh Bình. Anh từng tham gia nhiều nhóm nhảy như Titan Crew, The Last Battle, Hanoi All Star. Hiện tại, Sailor.D đang là một giáo viên dạy nhảy và làm biên đạo khi hợp tác với các tên tuổi như Hà Lê, Vanh Leg.