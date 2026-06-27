Quang Hùng MasterD và 50 vũ công bịt mắt biểu diễn, 20.000 khán giả concert Thanh xuân vỡ òa

report Toàn cảnh sân khấu hoành tráng của concert Thanh xuân nhìn từ trên cao

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Tiết mục khai màn quy tụ hàng trăm người, được dàn dựng công phu.

Toàn cảnh sân khấu 20.000 người nhìn từ trên cao.

Concert Thanh xuân được triển khai theo mạch ba chương. Chương 1 - Ngọn lửa Thanh xuân mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc.

Chương 2 - Khát vọng Thanh xuân đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, nơi người trẻ có mặt ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường, các hoạt động tình nguyện và nhiều công trình góp phần thay đổi đất nước.

Chương 3 - Thanh xuân rực rỡ mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển và lan tỏa hình ảnh một thế hệ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng.