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Quang Hùng MasterD và 50 vũ công bịt mắt biểu diễn, 20.000 khán giả concert Thanh xuân vỡ òa

Nhóm PV

TPO - Concert Thanh xuân chiêu đãi khán giả loạt tiết mục hoành tráng của Hòa Minzy, Lâm Phúc, hai giọng ca nội lực Đông Hùng, Võ Hạ Trâm và hàng chục ca sĩ trẻ. Không khí liên tục được làm nóng với pháo hoa rợp trời.

Khách mời tham dự concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức:

I. Về phía Ban Bộ ngành T.Ư

1. Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá và xã hội của Quốc hội

II. VỀ PHÍA T.Ư ĐOÀN:

1. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn

2. Anh Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam

3. Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

4. Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH T.Ư Đoàn.

III. VỀ PHÍA BAN TỔ CHỨC

1. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC

2. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong

3. Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong

4. Nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện.

5. Nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký Toà soạn báo Tiền Phong điện tử

6. Lãnh đạo Báo Tiền Phong các thời kỳ

III. Về phía địa phương

1. Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội

2. Ông Trần Hải Hà - quyền Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên

3. Ông Mai Sơn - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

IV.Hoa hậu, người đẹp

1. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

2. Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân

3.Hoa hậu năm 2024 Hà Trúc Linh

4.Á hậu 1 Hoa hậu VN 2024 Trần Ngọc Châu Anh

5.Á hậu 2 Hoa hậu VN 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi

report Toàn cảnh sân khấu hoành tráng của concert Thanh xuân nhìn từ trên cao

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Tiết mục khai màn quy tụ hàng trăm người, được dàn dựng công phu.

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Toàn cảnh sân khấu 20.000 người nhìn từ trên cao.

Concert Thanh xuân được triển khai theo mạch ba chương. Chương 1 - Ngọn lửa Thanh xuân mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc.

Chương 2 - Khát vọng Thanh xuân đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, nơi người trẻ có mặt ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường, các hoạt động tình nguyện và nhiều công trình góp phần thay đổi đất nước.

Chương 3 - Thanh xuân rực rỡ mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển và lan tỏa hình ảnh một thế hệ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng.

report Biển người chờ đón concert Thanh xuân
report Bản hit tỷ view mở màn concert Thanh xuân

DJ/Producer hâm nóng concert Thanh xuân bằng set nhạc điện tử cùng MC ToRich. Niềm tự hào của nhạc điện tử Việt Nam mang đến sân khấu concert Thanh xuân bản hit "tỷ view" With You (Ngẫu hứng), Die Alone và nhiều ca khúc vươn tầm quốc tế khác.

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report DJ Hoaprox thổi bùng sức nóng từ 20.000 người
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Concert Thanh xuân chính thức khai màn lúc 20h tối 27/6.
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Trước giờ G, khi khán giả đã ổn định vị trí, DJ Hoaprox đem đến loạt giai điệu sôi động, thổi bùng sức nóng.
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Khán giả cuồng nhiệt chuẩn bị cổ vũ thần tượng.
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Lightstick ngập tràn sân khấu, tạo cảnh tượng đẹp.
report Sức nóng của bữa tiệc ánh sáng ở Trường đua F1
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Khán giả cuồng nhiệt khi concert chính thức bắt đầu.
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Người hâm mộ của các nghệ sĩ hô vang tên thần tượng.
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Lightstick ngập tràn Trường đua F1.
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Khoảnh khắc đẹp của 20.000 người.
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Sân khấu Trường đua F1 rực sáng.
report Khán đài nhuộm xanh bằng lightstick
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Sân khấu concert Thanh xuân rực rỡ trong ánh sáng xanh và được làm nóng bởi tiếng nhạc EDM.
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Phía dưới, khán đài cũng được "nhuộm" xanh bởi ánh đèn lightstick của biển người hâm mộ.
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Khán giả ai cũng háo hức chờ đợi thưởng thức các tiết mục nghệ thuật ấn tượng nhất.
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Thời tiết ưu ái concert Thanh xuân khi dịu mát hơn nhiều so với những ngày trước đó.
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Dẫu vậy, sức nóng tại đường đua F1 Mỹ Đình là không thể đo được.
photo Sâu khấu bùng nổ của DJ/Producer Hoaprox và MC Torich

Một loạt ca khúc đình đám của nhạc Việt và thị trường quốc tế quy tụ trong set DJ hơn 30 phút của Hoaprox và MC Torich. Đây là sự khởi đầu bùng hổ, hứa hẹn cho "bữa tiệc âm nhạc" mãn nhãn về phần nghe và nhìn tại concert Thanh xuân.

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report MC Phí Linh, Vũ Mạnh Cường dẫn dắt 20.000 khán giả
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MC Phí Linh, Vũ Mạnh Cường dẫn dắt 20.000 khán giả ở concert Thanh xuân.
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Hai MC đại diện cho phong cách dẫn dắt trẻ trung, linh hoạt. Sự kết hợp góp phần tạo mạch dẫn dắt xuyên suốt cho đêm nhạc giàu cảm xúc.
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Sự kết hợp của họ được xem là điểm nhấn đặc biệt. Một bên đại diện cho phong cách dẫn dắt giàu năng lượng trẻ trung, linh hoạt, hiện đại, một bên lại mang đến chiều sâu, sự trang trọng và kinh nghiệm sân khấu quy mô quốc gia.
report Hòa Minzy, Lâm Phúc mở màn bùng nổ concert Thanh xuân

Hàng chục diễn viên, vũ công của Vũ đoàn TRE, Vũ đoàn Sepheria, Sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội cùng bước lên sân khấu biểu diễn xoay quanh ngọn đuốc - biểu tượng tượng trưng cho sự khai sáng, trí tuệ và hy vọng.

Sau đó, Hòa Minzy và Lâm Phúc song ca Liên khúc Áo xanh gọi tương lai Việt Nam, "thổi bùng" không khí ngay từ tiết mục khởi đầu.

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report Pháo hoa hoành tráng khai màn concert Thanh xuân
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Pháo hoa rực sáng trong tiết mục mở đầu của Hòa Minzy và Lâm Phúc.
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Chương một được mở màn bằng phần bắn pháo hoa hoành tráng.
report Mashup 'Lên đàng - Thanh niên làm theo lời Bác' khuấy động sân khấu

Màn kết hợp đặc biệt giữa hai ca sĩ trẻ Lâm Phúc và Muộii, cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn Sepheria, Sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội trên sân khấu concert Thanh Niên.

Hàng chục bạn trẻ khoác lên màu áo xanh đầy tự hào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng Lâm Phúc và Muộii thể hiện khát vọng vươn lên của thế hệ thanh niên thời nay.

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report Đông Hùng xuất hiện, 20.000 khán giả vỡ òa

Ca sĩ Đông Hùng mang bản hit Đường lên phía trước lên sân khấu concert Thanh xuân. Nam ca sĩ biểu diễn bùng nổ với chất lượng hát live tốt như mọi khi, cùng phần dàn dựng sân khấu cảm xúc. Hàng trăm chàng trai đã tái hiện khoảnh khắc kéo pháo ở Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Đã có khán giả xúc động và rươm rớm nước mắt khi chứng kiến sân khấu đặc biệt của Đường lên phía trước.

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report Hòa Minzy 'thả tim' với 20.000 khán giả
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Kết thúc tiết mục mở màn concert Thanh xuân, Hòa Minzy tranh thủ tương tác từ xa với người hâm mộ.
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Cô "thả tim" thay cho lời chào. Nữ ca sĩ nổi tiếng với tính cách thân thiện và chiều khán giả
report Pháo hoa rợp trời gây mãn nhãn
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Không dừng ở một đêm nhạc giải trí, concert Thanh xuân hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Tổ quốc.
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Pháo hoa được bắn giữa mỗi màn trình diễn, cho thấy sự đầu tư của ban tổ chức.
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Concert Thanh xuân chiêu đãi khán giả loạt tiết mục hoành tráng của Hòa Minzy, Lâm Phúc, hai giọng ca nội lực Đông Hùng và Võ Hạ Trâm. Không khí liên tục được làm nóng với pháo hoa rợp trời.
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Cảnh tượng hoành tráng ở Trường đua F1.
report Khán giả 'nổi da gà' với Đông Hùng và Võ Hạ Trâm

Sâu khấu của Đông Hùng tiếp nối với màn song ca cùng Võ Hạ Trâm qua bản mashup Tự nguyện, Mãi mãi tuổi 20.

"Cặp bài trùng" của nhạc Việt đã thể hiện đẳng cấp hát live và khả năng kiểm soát sân khấu tuyệt vời. Khi màn hòa giọng của Đông Hùng, Võ Hạ Trâm khép lại, đó là lúc tràng pháo tay không ngớt từ khán giả cất lên.

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report Lâm Phúc đàn, hát cùng hàng trăm vũ công
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Phần trình diễn của ca sĩ Lâm Phúc là một trong những điểm nhấn cảm xúc của concert Thanh xuân, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và khơi dậy niềm tự hào về tuổi trẻ Việt Nam trong lòng khán giả.
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Sự xuất hiện của Lâm Phúc được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình khi nam ca sĩ sở hữu chất giọng sáng, giàu cảm xúc cùng phong cách trình diễn gần gũi với thế hệ khán giả trẻ.
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Lâm Phúc trình diễn cùng nhạc cụ, khoe giọng nội lực.
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Những tiết mục của ca sĩ Lâm Phúc quy tụ hàng trăm nam vũ công, với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu.
report Không nhận ra 'người miền núi chất' Double2T

Bản nhạc kinh điển Bước chân trên dải Trường Sơn được làm mới khi có thêm đoạn rap của Double2T. Sự kết hợp giữa Lâm Phúc và Double2T vẫn giữ sự uy nghiêm, niềm tự hào của ca khúc gốc nhưng có thêm chất mềm mại để tiếp cận khán giả trẻ.

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report Võ Hạ Trâm hát live đầy đẳng cấp

Võ Hạ Trâm thể hiện đầy cảm xúc ca khúc Việt Nam kiêu hãnh trên sân khấu concert Thanh xuân. Giọng hát live đẳng cấp kết hợp dàn dựng sân khấu hoành tráng và visual tạo nên màn trình diễn đúng chất "niềm kiêu hãnh Việt Nam".

Sức nóng của tiết mục chạm tới đỉnh điểm khi chuyển sang đoạn nhạc drop, với tiếng trống dồn dập. Võ Hạ Trâm đã "đếm nhịp" trên sân khấu để 20.000 khán giả cùng hưởng ứng và lắc lư theo nhạc.

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report Biển người thắp sáng concert Thanh xuân
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Âm thanh, ánh sáng hoà cùng biển người tại concert Thanh Xuân.
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Khung cảnh nhìn từ trên cao trong đêm concert Thanh Xuân. Lighstick xanh được khán giả thắp sáng rực rỡ.
report Mãn nhãn với 'Việt Nam tử tế' và 'Điều tử tế bay xa'

Bộ đôi Khánh Chi, Ali Thục Phuơng hòa giọng cảm xúc trên sân khấu. Sự đầu tư của dàn dựng sân khấu, kết hợp hàng chục vũ công giúp không gian sân khấu thêm choáng ngợp.

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report 20.000 khán giả cùng Double2T hô vang 'À lôi'

Hàng chục nghìn khán giả hát theo và vỗ tay cùng bản hit À lôi của Double2T. Đây là bản rap có flow (nhịp nhanh) nhưng Double2T vẫn live trọn vẹn 100% và làm tốt cả phần khuấy động sân khấu. Điều này chứng tỏ nam rapper đã đầu tư tâm huyết cho phần trình diễn của mình ở concert Thanh xuân.

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report Màn hòa giọng đẳng cấp của Đông Hùng, Võ Hạ Trâm
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Đông Hùng và Võ Hạ Trâm trở thành bộ đôi khuynh đảo làng nhạc kể từ dấu mốc song ca bản hit quốc dân Viết tiếp câu chuyện hòa bình ở Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Hai ca sĩ tiếp tục kết hợp ở concert Thanh xuân.
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Hai giọng ca nội lực khiến khán giả nức lòng với những ca khúc cách mạng.
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Đông Hùng và Võ Hạ Trâm góp phần định hình lại thị hiếu nghe nhạc của số đông, đặc biệt những khán giả trẻ tuổi về một giọng hát được đào tạo bài bản
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Đông Hùng trong vest trắng trang trọng.
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Anh thổi bùng không khí với giọng ca vang, hào sảng.
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Đông Hùng trong tiết mục Đường lên phía trước.
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Pháo được kéo lên trong hoạt cảnh quy tụ hàng trăm người.
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Khép lại chương đầu tiên là liên khúc Tự nguyện - Mãi mãi tuổi 20 qua phần trình diễn của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng, như lời tri ân dành cho những người đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc.
report 20.000 thanh niên nhảy cùng Hòa Minzy

Hòa Minzy chọn Thị mầu là ca khúc solo trên sân khấu concert Thanh xuân. Đây là phiên bản Thị mầu hoàn toàn khác so với MV, từ phần drop được làm mới hoàn toàn. Sự thay đổi đặc biệt này giúp khán giả phấn khích, hứng thú nghe lại bản hit đã tồn tại trên thị trường 4 năm.

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report Double 2T: 'Cảm ơn Thanh xuân'

Khép lại màn trình diễn À Lôi, rapper Double2T khẳng định concert Thanh xuân ý nghĩa đúng như tên gọi. Anh hy vọng sớm gặp lại khán giả trong những sự kiện do Báo Tiền Phong tổ chức.

"Cảm ơn ban tổ chức, khán giả đã trao cho tôi cơ hội này", nam rapper nói.

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report Lắng đọng cảm xúc cùng ca khúc kinh điển 'Quê tôi'

Một lần giai điệu của Quê tôi cất lên, đó là lúc chạm tới cảm xúc của tất cả. Tại concert Thanh xuân, giọng hát của nữ ca sĩ Minh Ngọc đã tái hiện điều đó.

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report 20.000 khán giả không thể nào ngồi yên vì Đông Hùng

Đông Hùng trở lại sân khấu với bản mashup đặc biệt Tuổi trẻ hôm nayIt's My Life. Nam ca sĩ đốt cháy sân khấu khi trở lại chất nhạc Pop Rock sở trường. Đặc biệt, ở tiết mục It's My Life, khi Đông Hùng gằn giọng và đẩy lên các nốt cao, khán giả hò reo không ngớt và vỗ tay thán phục nam ca sĩ.

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Hoà Minzy chung khung hình với 20.000 khán giả

Sau hai màn trình diễn, giọng ca Thị Mầu giao lưu cùng khán giả. Hoà Minzy hy vọng với sự chuẩn bị hoành tráng của ê-kíp có thể mang đến cho người hâm mộ những phút giây đã tai, đã mắt. Nữ ca sĩ sau đó nhanh chóng có những shoot hình đẹp cùng hàng chục nghìn khán giả.

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report 'Việt Nam thịnh vượng sáng ngời' gây xúc động

Một trong những tiết mục được chờ đợi nhất concert Thanh xuân là Việt Nam thịnh vượng sáng ngời cất lên trong sự vỡ òa của 20.000 khán giả. Rất đông người thuộc theo từng chữ và hát cùng buitruonglinh.

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report Hàng chục nghìn khán giả hát theo buitruonglinh

Sau Việt Nam thịnh vượng sáng ngời, buitruonglinh tiếp tục mang lên sân khấu Từng ngày yêu em Đường tôi chở em về. Đông đảo khán giả trẻ hưởng ứng các màn trình diễn mà họ chờ đợi từ đầu concert.

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report Đông Hùng 'đốt cháy' concert Thanh xuân

Đông Hùng trở lại sân khấu concert Thanh xuân với bản mashup Khát vọng tuổi trẻ - It’s My Life. Với chất giọng nội lực, “anh tài” sinh năm 1993 “đốt cháy” sân khấu.

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Đông Hùng cháy hết mình với concert Thanh xuân
report Quán quân The Voice Ngọc Ánh trở lại

Quán quân The Voice 2018 mang năng lượng tươi trẻ lên sân khấu với bản mashup Nụ cười 18 20, Đi giữa trời rực rỡ.

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report Hòa Minzy và hàng chục ca sĩ giữa vòng vây khán giả

Xuyên suốt các màn trình diễn, Hòa Minzy, buitruonglinh liên tục giao lưu cùng khán giả. Các nghệ sĩ tiến về fanzone, nơi có hàng chục nghìn người cổ vũ để chụp hình.

Khoảng cách của người hâm mộ và thần tượng được kéo lại gần hơn bao giờ hết.

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Khán giả hòa cùng điệu nhạc.
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Hòa Minzy giữa vòng vây khán giả.
report Ca khúc riêng dành cho concert Thanh xuân gây bất ngờ

Hà Myo bước ra sân khấu concert Thanh xuân với bản nhạc Son, được viết lời mới dành riêng cho chương trình. Nữ ca sĩ lựa chọn đầy táo bạo khi mang chất nhạc điện tử, House lên sân khấu kết hợp cùng hát xẩm. Nhưng nhờ chính điều này, Hà Myo làm hiệu quả trong khâu khuấy động sân khấu.

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report Khán giả không thể đứng yên

Chương cuối của concert Thanh xuân mở ra bức tranh của thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập.

Đây là thế hệ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước, mang trong mình khát vọng đưa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.

Khán giả tiếp tục đứng ngồi không yên với những giai điệu trẻ trung, sôi động.

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report Banner, led phát sáng hát phủ sóng khán đài 20.000 người
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Khu vực Thanh xuân 1, Thanh xuân 2 không còn chỗ trống khi khán giả đã lấp kín chỗ. Người hâm mộ mang theo banner, led ghi tên thần tượng, nhiệt tình gọi tên buitruonglinh, Hoà Minzy...
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Cảnh hàng chục nghìn người hâm mộ cuồng nhiệt trong âm nhạc của tuổi trẻ, thanh xuân.
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"Đặc sản" của concert Thanh xuân là những màn pháo hoa mãn nhãn, sáng rực cả một góc trời.
report Chưa bao giờ hết bất ngờ trước 'cỗ máy nhảy' CONGB

CONGB vừa hát vừa nhảy trong tiết mục Nhớ em 8 lần nhưng vẫn duy trì năng lượng đến cuối. Nam cái mang đến concert Thanh xuân năng lượng tươi trẻ, khuấy động sân khấu tốt.

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report CONGB: 'Thanh xuân của bạn là gì?'

Kết thúc ca khúc Nhớ em 8 lần, CONGB xuống fanzone giao lưu và đặt câu hỏi cho khán giả: "Thanh xuân của bạn là gì?"

Khán giả không ngần ngại đáp lại: "Thanh xuân là có anh".

Câu trả lời khiến nam ca sĩ ấn tượng, khen fan biết cách thả thính. Màn giao lưu ngắn của CONGB tiếp tục khuấy động bầu không khí.

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report 'Em xinh' Muộii sáng bừng sân khấu concert Thanh xuân

Hai tiết mục của "Anh trai", "Em xinh" mang đến năng lượng tươi trẻ, khác biệt cho chương 3 concert Thanh xuân. Muộii bước ra sân khấu với sự chỉnh chu về trang phục, ngoại hình và hát live trọn vẹn 2 ca khúc Thanh xuân ta gặp nhau, Nhé anh.

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report Tâm điểm dồn vào Quang Hùng MasterD

Hơn 20.000 khán giả hò reo ngay trong khoảnh khắc Quang Hùng MasterD bước ra sân khấu. Nam ca sĩ mang đến Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, mashup Đừng khóc một mình - Chân thànhThủy triều.

Hàng tỷ view của Quang Hùng MasterD đã hội tụ trên sân khấu concert Thanh xuân và nam ca sĩ không làm khán giả thất vọng.

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report Phát cuồng vì Quang Hùng MasterD
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Không khí chương trình tiếp tục bùng nổ với phần trình diễn của Quang Hùng MasterD qua loạt ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, tạo nên điểm nhấn sôi động cho chương cuối.
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Khán giả phát cuồng khi nam thần tượng xuất hiện trên sân khấu, trình diễn kỹ năng rap, vũ đạo trong đoạn intro dài 5 phút.
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Người hâm mộ của Quang Hùng chuẩn bị nhiều phụ kiện để cổ vũ thần tượng.
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Mọi khoảnh khắc của Quang Hùng MasterD trên sân khấu đều được khán giả lưu lại.
report Hàng trăm vũ công và ca sĩ kết màn concert Thanh xuân

Hàng trăm vũ công, Khối sinh viên, Khối thiếu nhi cùng bước lên sân khấu khi Lâm Phú, Khánh Chi, Ali Thục Phương hát mashup Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này.

report Bắn pháo hoa 15 phút hoành tráng khép lại concert Thanh xuân

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, màn bắn pháo hoa hoành tráng kéo dài gần 15 phút ở cuối chương trình là điểm nhấn của concert Thanh xuân.

Ban tổ chức huy động pháo hoa tầm thấp gồm 90 giàn và 200 ống phun hoa. Màn pháo hoa hoành tráng chinh phục 20.000 khán giả ở Trường đua F1.

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report Biển người reo hò chưa từng thấy
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Quang Hùng MasterD hoàn toàn làm chủ sân khấu, kéo khán giả vào những màn trình diễn mãn nhãn.
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Biển người bật sáng lightstick cổ vũ dàn nghệ sĩ.
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Bầu không khí ở chương ba của concert vô cùng cuồng nhiệt.
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Concert Thanh xuân liên tục tăng sức nóng. Âm thanh, ánh sáng, màn trình diễn lôi cuốn của nghệ sĩ chinh phục 20.000 khán giả.
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Biển người bật đèn tím cổ vũ Quang Hùng MasterD
report Mãn nhãn concert Thanh xuân nhìn từ trên cao
report Màn kết concert Thanh xuân khiến hàng chục nghìn người xúc động
Nhóm PV
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