Quỳnh Anh Shyn tham gia 'Em xinh say hi' vì một nữ ca sĩ đình đám: Người ấy là ai?

SVVN - 'Tín đồ thời trang' Quỳnh Anh Shyn tiếp tục gây bất ngờ lớn, khi chính thức dấn thân vào lĩnh vực mới: Làm thành viên của chương trình truyền hình thực tế 'Em xinh say hi'.

Chương trình Em xinh "say hi” đã chính thức công bố 30 nữ nghệ sĩ tham gia mùa đầu tiên, trong đó có fashionista Quỳnh Anh Shyn. Xuất hiện trong poster chính thức của show này, Quỳnh Anh Shyn mang đến hình ảnh vừa cá tính, tinh nghịch; vừa đậm chất thời thượng.

Trước đó, việc Quỳnh Anh Shyn bất ngờ vắng mặt ở mùa Fashion Week Thu - Đông 2025, diễn ra vào tháng Ba vừa qua “để chuẩn bị cho một sân khấu trình diễn mới”, lại càng khiến khán giả tò mò. Nữ fashionista cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, cô đến với Em xinh “say hi” không phải là một cuộc dạo chơi cho vui.

Quỳnh Anh Shyn tiết lộ, ca sĩ Bích Phương, một thành viên được chú ý trong chương trình, đồng thời cũng là người chị em thân thiết đã động viên và khuyến khích cô rất nhiều: “Thời điểm mới nhận được lời mời từ chương trình, Shyn cũng rất băn khoăn và suy nghĩ khá nhiều. Niềm yêu thích với âm nhạc đã có trong Shyn từ khi còn đi học, nhưng không phải lúc nào mình cũng đủ dũng cảm và động lực để thể hiện hết ra bên ngoài. Và chị Bích Phương là một trong những người chị em đã động viên, cổ vũ Shyn nhiều nhất. Có thể nói, chị Bích Phương cũng là một lý do để Shyn quyết tâm nhận lời tham gia Em xinh say hi”.

Quỳnh Anh Shyn cho biết, bản thân không cảm thấy quá lo lắng hay áp lực, thay vào đó là tập trung phát huy những thế mạnh vốn có để có thể góp phần tạo nên những sân khấu trình diễn mãn nhãn, chỉn chu nhất. Bên cạnh cơ hội được học hát với một cô giáo gạo cội trong nghề, cô cũng may mắn nhận được nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc từ những người anh chị, bạn bè thân thiết. Chính những sự giúp đỡ đó đã khiến hành trình này bớt áp lực hơn rất nhiều và khiến Quỳnh Anh Shyn càng có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày.