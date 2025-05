Khoảnh khắc ngọt ngào của ông bố Kim Woo Bin gây 'sốt rần rần'

SVVN - Kim Woo Bin khoe khoảnh khắc ngọt ngào của một ông bố trong buổi chụp hình quảng cáo, ngay lập tức làm 'dậy sóng' cộng đồng mạng.

Nam diễn viên Kim Woo Bin (36 tuổi) gần đây đã trở nên nổi tiếng toàn cõi mạng vì thể hiện "khoảnh khắc làm bố" ấm áp trong một buổi chụp ảnh quảng cáo được chia sẻ từ hậu trường trên Instagram, cho người hâm mộ thấy được nét quyến rũ tự nhiên của anh.

Trong những bức ảnh, Kim Woo Bin gây ấn tượng trong bộ vét toàn màu trắng, khoe vóc dáng người mẫu với thân hình cao ráo và bờ vai rộng. Ngoại hình sắc sảo và sự tự tin của anh được thể hiện trọn vẹn khiến người hâm mộ chỉ biết thốt lên: Trông giống như một bức ảnh mặc dù nó đang chuyển động; Nó ngầu hơn cả một quảng cáo; Woo Bin năng động trong thế giới tĩnh... Điều thực sự thu hút là cảnh Kim Woo Bin nâng một diễn viên nhí bằng một tay.

Kim Woo Bin bước đi uyển chuyển trong khi bế đứa trẻ một cách vững vàng, toát lên cả sự mạnh mẽ lẫn dịu dàng. Sự ăn ý tự nhiên của Kim Woo Bin với bạn diễn nhí khiến mọi người cảm nhận được 'năng lượng của người cha' và với nhiều người hâm mộ, họ gọi khoảnh khắc này "là tan chảy trái tim và đáng yêu".

Những hình ảnh khoảnh khắc ngọt ngào của ông bố Kim Woo Bin khiến cộng đồng mạng 'sốt rần rần' vì nó gợi đến mối tình 10 năm như một cuốn tiểu thuyết tràn ngập màu hồng với nữ diễn viên Shin Min Ah, người hơn anh 5 tuổi, kể từ năm 2015. Năm 2017, Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng và phải tạm dừng hoạt động, Shin Min Ah đã luôn ở bên cạnh và giúp anh hồi phục. Đây được coi là cặp đôi mẫu mực lâu năm, tiêu biểu trong ngành giải trí bắt nguồn từ sự chung thủy trong cả công việc lẫn tình yêu, nhận được sự ủng hộ, động viên rất nhiều từ người hâm mộ.

Kim Woo Bin sắp cho ra mắt bộ phim All Will Come True của Netflix cùng Suzy. Gần đây, anh cũng thu hút sự chú ý khi tham dự đám cưới của nhà văn Eunhye Jeong, người đóng chung trong bộ phim Our Blues. Shin Min Ah đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả toàn cầu cho sự biến đổi diễn xuất mạnh mẽ trong bộ phim The Villainess của Netflix và được chọn vào phiên bản người đóng của The Remarried Empress dựa trên một bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng.