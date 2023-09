Rapper lai Việt - Nga đình đám một thời tái xuất làng nhạc cùng Tăng Phúc khiến V-net 'chấn động'

SVVN - Rapper Tony Việt bất ngờ trở lại cùng với loạt hình ảnh mới bên cạnh 'hoàng tử tình ca' Tăng Phúc, nhận được nhiều sự chú ý của người yêu nhạc Việt.

Tony Việt là rapper từng tạo nên rất nhiều bản rap bắt tai trong các ca khúc “siêu hit” một thời: Think of you (Thu Thủy), Lạnh (Khổng Tú Quỳnh), Chờ ngày mưa tan, Gạt đi nước mắt (Noo Phước Thịnh)… Hơn 10 năm trước, Tonny Việt đã là rapper đình đám trong làng giải trí, “đốn tim” nhiều fan nữ với vẻ đẹp lai hai dòng máu Việt - Nga.

Những năm gần đây, anh rẽ hướng phát triển hình ảnh diễn viên hành động với nhiều pha võ thuật bắt mắt. Lần này, Tăng Phúc đã tốn nhiều công sức thuyết phục Tonny Việt trở lại với âm nhạc, đảm nhận phần đặc biệt trong dự án. Nam rapper cho biết, anh đang rất háo hức chờ ngày MV Nhờ em nhắn với người đó chính thức ra mắt, bởi đây là sự trở lại có ý nghĩa lớn với anh.

Nửa cuối năm 2023, Tăng Phúc chăm chỉ hoạt động trong làng nhạc Việt khi anh liên tục ra mắt các dự án được đầu tư chỉn chu từ hình ảnh tới âm nhạc. Sắp tới đây, nam ca sĩ sẽ trình làng sản phẩm được đánh giá ấn tượng, kỳ công và tâm huyết nhất trong năm 2023: Nhờ em nhắn với người đó. Ca khúc này tiếp tục là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, người đứng sau tạo nên thành công cho Tăng Phúc suốt nhiều năm qua và giúp cả hai trở thành bộ đôi ăn ý trong V-pop.

Ngoài Tony Việt, người đẹp Hoàng Kim Ngân được V-net biết đến qua chương trình The face Vietnam 2023 cũng sẽ xuất hiện trong dự án này. Bản audio chính thức của ca khúc này đã được nam ca sĩ chia sẻ đến khán giả và hiện đang nhận được hiệu ứng tích cực trên các nền tảng âm nhạc.

Nhiều ‘sao Việt’ như MC Minh Xù, nhạc sĩ Only C, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Đình Vũ, Châu Đăng Khoa, Kai Đinh, ca sĩ Cường Seven, Hải Yến Idol, rapper Blacka… đã dành lời khen cho sự đầu tư lần này của Tăng Phúc, thậm chí dành nhiều mỹ từ cho sự nỗ lực thay đổi hình ảnh, sáng tạo nghệ thuật của nam ca sĩ.