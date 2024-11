Sân chơi bùng nổ và ý nghĩa tại 'Ngày hội Mở - Open Fest 2024'.

‘Ngày hội Mở - Open Fest 2024’ là một trong những sự kiện lớn nhất năm của trường ĐH Mở Hà Nội. Ngày hội do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức, nhân Kỷ niệm 31 năm thành lập.

Bức tranh đa sắc màu của sinh viên

Với chuỗi hoạt động phong phú, từ cuộc thi Flashmob 'Be Yourself', Hội trại 'Together We Inspire' đến Hội diễn văn nghệ 'Fly up 2024' và các trò chơi team building, Ngày hội Mở đã thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. Mỗi hoạt động không chỉ là một sân chơi mà còn là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện cá tính, phát huy tài năng và kết nối bạn bè.

Nguyễn Thanh Mai (năm thứ ba, khoa Tiếng Anh) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên, mình tham gia 'Hội diễn Fly up'. Cảm giác đứng trên sân khấu lớn, hòa mình vào âm nhạc và được khán giả cổ vũ thật sự là trải nghiệm đáng nhớ. Mình cảm nhận được tinh thần đoàn kết của tập thể và niềm tự hào là sinh viên trường ĐH Mở”.

Trần Đức Anh (thành viên đội Flashmob khoa Luật) bày tỏ: “Cuộc thi Flashmob không chỉ là sân chơi để thể hiện đam mê nhảy mà còn giúp mình học hỏi từ các khoa bạn. Giải Nhất mà đội giành được là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực của cả nhóm”.

Bùng nổ cảm xúc với đêm nhạc 'Fly up 2024'

Khép lại Ngày hội, đêm nhạc 'Fly up 2024' trở thành tâm điểm với những màn trình diễn sôi động và cuốn hút. Các tiết mục từ sinh viên đã chinh phục khán giả bởi sự chuyên nghiệp, sáng tạo và tràn đầy năng lượng. Nhiều tiết mục mang đậm màu sắc dân gian, kết hợp hiện đại, thể hiện sự đầu tư và chăm chút từ các đội.

Đặc biệt, sự góp mặt của các ca sĩ khách mời như: Ca sĩ Andiez; DJ Dino; MC Wino; Nghệ sĩ Nguyễn Thảo Linh đã làm không khí bùng nổ. Những bản hit như Gặp nhưng không ở lại hay Hơn cả yêu được cả hội trường đồng thanh hát theo, tạo nên khoảnh khắc khó quên.

Lê Quỳnh Trang (năm cuối, khoa Kinh tế) chia sẻ: “Đêm nhạc là một món quà ý nghĩa cho chúng mình trước khi rời xa mái trường. Sự nhiệt tình của các bạn trẻ và âm nhạc sôi động đã làm nên một buổi tối đáng nhớ”.

Tinh thần gắn kết trong sinh viên

Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đội xuất sắc. Trong phần thi trang trí gian hàng, Liên Chi đoàn - Liên Chi hội khoa Tài chính - Ngân hàng giành giải Nhất. Hội diễn văn nghệ 'Fly up' chứng kiến sự bứt phá của khoa Tiếng Anh, với giải Nhất, trong khi khoa Luật xuất sắc đoạt giải cao nhất phần thi Flashmob.

TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Ngày hội Mở không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi mà còn là hành trình truyền cảm hứng giúp sinh viên phát triển toàn diện. Đây chính là tinh thần của 5 chữ 'Mở' mà trường ĐH Mở Hà Nội đang hướng tới”.

'Ngày hội Mở - Open Fest 2024' không chỉ khép lại với những giải thưởng mà còn để lại dấu ấn khó phai trong lòng người tham dự. Đó là sự kết nối, gắn bó và tinh thần sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ trường ĐH Mở Hà Nội, mở ra những cánh cửa tươi sáng cho tương lai.