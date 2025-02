'Sát thủ khóa môi' Seo In Guk liệu có khiến chị cả của BLACKPINK 'đứng hình'?

SVVN - Jisoo của BLACKPINK và Seo In Guk đã xác nhận tham gia phim hài lãng mạn mới 'Boyfriend on Demand' (tên tạm thời) được phát trực tuyến trên Netflix.

Boyfriend on Demand là một bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh thế giới ảo, nơi người ta có thể đăng ký với một người bạn trai và những mối quan hệ được tạo ra trong thế giới ảo sẽ tiếp tục diễn ra trong cuộc sống thực. Bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Jung Sik của Work Later, Drink Now, Strong Girl Namsoon và No Gain No Love.

Dưới đây là một số hình ảnh hậu trường phim: