Sáu cách vượt qua sự phản bội

SVO - Vượt qua sự phản bội là một trong những tình huống phức tạp nhất mà một cặp đôi yêu nhau có thể phải đối mặt. Khi một người ngoại tình, niềm tin cuối cùng có thể bị tan vỡ.

Nhiều người ngoại tình vì hành vi đó bộc lộ bản chất thật của họ. Hoặc có thể là vì họ không thể thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình về một mối quan hệ mở. Dù thế nào đi nữa, người vẫn chung thủy với mối quan hệ cuối cùng phải gánh chịu nỗi đau.

Trải nghiệm một vụ ngoại tình dẫn đến nỗi đau tinh thần vô cùng lớn. Bạn không chỉ cảm thấy bị phản bội và tổn thương, mà còn có thể bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi rằng mình không đủ tốt cho đối phương, nỗi sợ bị bỏ rơi và chia lìa, và nỗi sợ cô đơn.

Đừng che giấu nỗi đau của bạn

Khi sự phản bội xảy ra giữa một cặp đôi, việc đối thoại là cần thiết. Điều đặc biệt quan trọng là người liên quan phải hoàn toàn trung thực về mọi việc. Ngay cả khi đau lòng, việc trò chuyện là một lựa chọn không thể tránh khỏi, vì có một câu trả lời mà cả hai bạn cần nghe. Trên thực tế, nhiều cặp đôi cố gắng che giấu nỗi đau bằng cách phớt lờ cảm xúc của chính mình, nhưng hành vi này cần phải tránh bằng mọi giá.

Câu tục ngữ "Xa mặt cách lòng" hoàn toàn không áp dụng trong trường hợp này. Bạn không được phép phớt lờ tình hình hoặc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cho dù bạn cố gắng kìm nén nỗi đau đến đâu, nó cũng có thể bất ngờ tái phát vào một thời điểm không ngờ tới, vì vậy việc phớt lờ nó chỉ là trì hoãn một việc nhất định phải làm. Do đó, bạn phải đưa ra quyết định, ngay cả khi điều đó gây đau đớn.

Bạn cần phải trung thực trong mối quan hệ của mình

Mặc dù một số người vẫn duy trì mối quan hệ sau khi trải qua chuyện phản bội, nhưng không phải ai cũng vậy. Nếu người yêu của bạn đã phản bội lòng tin của bạn, có một vài câu hỏi bạn cần tự hỏi mình: "Bạn có thể tha thứ cho họ không? Bạn có thể ở bên cạnh họ không?". Vì nhiều người cuối cùng không thể thực sự tha thứ cho người yêu của mình ngay cả sau khi kết luận rằng họ có thể, bạn phải thành thật với chính mình.

Tạm dừng mối quan hệ sẽ cho phép bạn làm rõ suy nghĩ và nhìn nhận tình huống từ một góc độ tốt hơn. Nếu mức độ nghiêm trọng của sự việc không lớn, bạn có thể sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, nếu bạn đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, bạn phải hành động.

Hãy nghĩ về những lý do tại sao bạn muốn ở bên đối phương?

Nếu bạn có ý định tha thứ cho người yêu và tiếp tục mối quan hệ, hãy nghĩ về những lý do tại sao. Liệu hy vọng khôi phục lại tình yêu đích thực và cảm giác kết nối có phải là động lực của bạn? Hay sự phụ thuộc về kinh tế hoặc tình cảm, nỗi sợ hãi khi phải tự lập, hoặc sự phán xét của người khác đã ảnh hưởng đến quyết định của bạn?

Nếu đó không phải là một quyết định xuất phát từ trái tim, tốt nhất là nên tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết và vượt qua nỗi sợ hãi và mâu thuẫn của bạn. Tự lập sẽ tốt hơn là tiếp tục một mối quan hệ mà những bất lợi lớn hơn những lợi ích.

Hãy từ bỏ tâm lý nạn nhân và hành động chủ động.

Ban đầu, việc cảm thấy bị người yêu phản bội và đòi hỏi lời giải thích, sự hối hận và bồi thường có vẻ là điều tự nhiên, nhưng bạn không thể giữ mãi cảm giác đó.

Đến một lúc nào đó, bạn phải buông bỏ tâm lý nạn nhân và tập trung vào việc đưa ra quyết định, đề xuất giải pháp và thiết lập các biện pháp đối phó và ranh giới. Nếu bạn quyết định tiếp tục mối quan hệ, bạn có thể yêu cầu người yêu của mình cắt đứt mọi liên lạc với người thứ ba.

Tương tự, nếu bạn quyết định không coi mình là nạn nhân, điều quan trọng là không nên kỳ thị người yêu của mình. Nếu nhãn mác đó vẫn còn, nó không chỉ khiến bạn tiếp tục đổ lỗi và không tin tưởng người yêu mà còn có thể làm suy yếu ý chí cải thiện của họ.

Đừng quên rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn

Khi trái tim bạn tan vỡ vì chuyện phản bội, cả thế giới dường như đang vỡ vụn. Bạn có thể nghĩ rằng nỗi tuyệt vọng như vậy là không thể vượt qua, nhưng điều đó không đúng.

Theo một cách nào đó, tình huống này có thể chỉ là một giai đoạn khác trong cuộc sống. Những thử thách khó khăn có thể đến, nhưng nếu bạn xử lý chúng đúng cách, bạn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Để giải quyết tình huống và cùng nhau bước đi, tình yêu phải là yếu tố cốt lõi.

Ngay cả khi bạn không thấy lối thoát hoặc cảm thấy không muốn tìm kiếm lối thoát, cuối cùng kết cục cũng sẽ đến. Việc bạn chia tay với người yêu không có nghĩa là cuộc sống của bạn đã kết thúc. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhiều người để gặp gỡ và vô vàn trải nghiệm để trải qua. Đôi khi, bạn cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình!

Đừng tìm cách trả thù

Một số người cố gắng trả thù bằng cách tương tự, tin rằng việc gây ra nỗi đau tương tự mà họ đã phải chịu đựng cho người yêu cũ sẽ giúp họ chữa lành vết thương.

Tuy nhiên, nếu bạn có những suy nghĩ như vậy, bạn phải suy ngẫm về tình hình của mình. Trả thù không làm cho vết thương của bạn biến mất, và nó có thể không có tác dụng gì đối với người yêu cũ của bạn. Chúng ta đừng quên rằng đây là một thái độ thiếu chín chắn và có hại, không mang lại bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Đừng kìm nén nước mắt, hãy nói chuyện với họ, dành thời gian chất lượng với bạn bè, dựa vào người thân yêu để tâm sự và tránh làm những điều bạn sẽ hối hận. Có thể đau đớn, nhưng vượt qua sự phản bội là điều có thể. Đừng để nỗi đau trói buộc bạn. Hãy nhìn về phía trước và bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Bất kể kết quả thế nào, sự phản bội chỉ đơn giản là một trải nghiệm khác mà bạn học hỏi và trưởng thành.