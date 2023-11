Sau khi ‘càn quét’ các bảng xếp hạng âm nhạc, Binz: 'Mong muốn giới thiệu về tính cách mà mình luôn che giấu'

SVVN - Binz cho biết: “Với sự trở lại lần này, Binz mong muốn giới thiệu về tính cách mà mình luôn che giấu: một chàng trai nghịch ngợm, đã và đang nếm trải những bài học quý giá trong tình yêu".

Thành công phủ sóng Hit me up trong thời gian ngắn, Binz "thừa thắng xông lên", ra mắt toàn bộ EP Đan Xinh in love. Những ngày vừa qua, bài hát này của nam rapper "phủ sóng" khắp các trang mạng xã hội, lập nên những kỷ lục chưa từng có.

Phần đông người hâm mộ bày tỏ sự yêu thích của mình đối với thể loại nhạc mới này của Binz. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi, khi không chỉ được thoả mãn về phần nghe mà còn mãn nhãn về loạt tạo hình đậm chất điện ảnh trong MV. Đặc biệt, trên nền tảng TikTok, rất đông người dùng đã cover, sản xuất nhiều nội dung dùng nhạc ca khúc này với nhiều ngôn ngữ cũng như thể loại khác nhau.

Sau khi nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của người hâm mộ, Binz ra mắt toàn bộ EP đầu tay mang tên Đan Xinh in love. Đây như là một làn gió mới về màu sắc âm nhạc trong sự nghiệp của Binz, tuy nhiên, vẫn giữ chủ đề xoay quanh tình yêu, được cho là thế mạnh của nam rapper này.

Trong đó, Overture là những lời tâm sự, bày tỏ của Binz trong hành trình giới thiệu Xuân Đan đến với công chúng. Hit me up là bài hát tình ca nhẹ nhàng, lãng mạn với chất liệu R&B kết hợp với nhạc soul. Đây là ca khúc mang màu sắc mới, là minh chứng cho bước chuyển hình ảnh của Binz.

Còn Taste of love và Make me feel là hai ca khúc “tình si” khắc sâu những tâm tư của người đàn ông đã đi qua nhiều vấp ngã, đến khi hái được quả ngọt của tình yêu. Ngoài ra, Men cry và Lift lại quay trở về thể loại sở trường rap/ hip-hop của Binz. Cả hai bài đều sở hữu giai điệu bắt tai cùng cách chơi chữ độc đáo, nét đặc trưng cho phong cách âm nhạc của nam rapper.

Giải thích về cái tên sản phẩm, Binz cho biết: “Với sự trở lại lần này, Binz mong muốn giới thiệu về tính cách mà mình luôn che giấu: Một chàng trai nghịch ngợm, đã và đang nếm trải những bài học quý giá trong tình yêu. “Đan Xinh” vừa mang nghĩa của tạo hình đáng yêu của lần trở lại này, vừa là cách phiên âm tiếng Việt của từ “dancing”. Thế nên, Đan Xinh in love là sự tinh nghịch của một chàng trai tên Đan, đang nhảy múa cùng những vũ điệu thăng hoa của tình yêu”.

Ngoài ra, ê kíp của rapper Binz cũng tung ra bộ ấn phẩm đánh dấu cho EP đầu tay này, với hình ảnh hoa xuyến chi làm chủ đạo. Nhiều nghệ sĩ khác cũng tham gia góp mặt vào dự án EP đầu tay của Binz, trong đó có thể nhắc đến như rapper Gonzo, rapper $A Milo, producer Touliver, producer SlimV và ban nhạc Nomovodka.

Trong đó, giám đốc âm nhạc Touliver là người đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi xây dựng EP này cùng người anh em Binz, ngay từ những viên gạch đầu tiên. Với màn "chào sân" lần này, dự án của Binz hứa hẹn sẽ tiếp nối những thành công trước kia của nam rapper và mang đến một “vũ điệu” mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam.