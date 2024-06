Sĩ tử 2006 đội mưa đến chùa Đậu cầu may trước thềm kỳ thi THPT năm 2024

SVVN - Chỉ còn 2 ngày nữa, các sĩ tử sinh năm 2006 sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT năm 2024. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức kỹ càng, nhiều bạn còn tìm đến chùa để thành tâm dâng lễ, cầu mong một kỳ thi suôn sẻ và may mắn. Ngày 24/6, nhiều sĩ tử ở huyện Thường Tín và các vùng lân cận đã vượt mưa đến cầu may tại chùa Đậu - ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Chiều ngày 24/6, mặc dù trời mưa khá to nhưng nhiều em học sinh đã đến chùa Đậu từ sớm để cầu may trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT - kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Dù đã ôn luyện trong một thời gian dài nhưng việc đến chùa cầu may trước kỳ thi là một việc làm trấn an về mặt tâm lý, để các sĩ tử tự tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Ứng Thành Ba, học sinh trường THPT Thường Tín cho biết:“Đối với em, đứng trước kỳ thi THPT Quốc gia - kỳ thi quan trọng nhất của đời người, đánh dấu sự tiến bước cho tương lai, thì việc mong cầu những điều may mắn sẽ đến với bản thân là cần thiết. Em đi chùa để cầu mong mọi việc thuận lợi, suôn sẻ, tâm trạng tốt hay một niềm tin vững vàng, một tinh thần phấn chấn để đón nhận kỳ thi quan trọng.”

Đồng hành cùng các bạn học sinh là những người cha, người mẹ luôn lo lắng dõi theo con cái của mình. Các phụ huynh cho rằng đây là kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của các con. Các con đã có một thời gian dài “dùi mài kinh sử” nên những ngày cuối cùng, phụ huynh dành thời gian cùng các con lên chùa dâng hương để tạo cho con sự an tâm về mặt tinh thần.

Chùa Đậu thuộc xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội là một ngôi chùa linh thiêng, có bề dày lịch sử hơn 2000 năm. Trong số những địa danh quen thuộc như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn thì chùa Đậu cũng là ngôi chùa nổi tiếng mà không ít sĩ tử, gia đình ghé thăm mỗi đợt thi cử. Năm nay cũng không ngoại lệ, dù trời mưa rất lớn nhưng khá đông sĩ tử đến chùa cầu mong vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt được nguyện vọng trường đại học mình mong muốn.