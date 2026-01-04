'Siêu vi khuẩn' gây chết người và kháng thuốc đang lan rộng

SVO - Một loại nấm gây chết người, kháng thuốc, đang lây lan nhanh chóng trong các bệnh viện ở Mỹ và ngày càng trở nên nguy hiểm hơn trên toàn thế giới, mặc dù vẫn có hy vọng về các phương pháp điều trị mới.

Candida auris (C. auris) được phát hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2009 và được cho là đã lan đến ít nhất 60 quốc gia và hàng chục tiểu bang của Mỹ.

Những phát hiện này củng cố các cảnh báo trước đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), trong đó coi C. auris là "mối đe dọa kháng khuẩn khẩn cấp", tác nhân gây bệnh nấm đầu tiên nhận được danh hiệu này khi các trường hợp mắc bệnh ở Mỹ tăng vọt, đặc biệt là trong các bệnh viện và trung tâm chăm sóc dài hạn.

Theo CDC, khoảng 7.000 trường hợp đã được xác định trên hàng chục tiểu bang của Hoa Kỳ vào năm 2025, và loại vi khuẩn này được cho là đã xuất hiện ở ít nhất 60 quốc gia. Loại nấm này gây nguy hiểm lớn nhất cho những người đã bị bệnh nặng, đặc biệt là những người đang thở máy hoặc có hệ miễn dịch suy yếu. Theo một số ước tính, khoảng một nửa số bệnh nhân có thể tử vong sau khi nhiễm bệnh.

Không giống như nhiều loại nấm khác, C. auris có thể sống sót trên da người và bám vào các bề mặt bệnh viện và thiết bị y tế, cho phép nó dễ dàng lây lan trong môi trường chăm sóc sức khỏe.Theo Tiến sĩ Marc Siegel, nhà phân tích y tế cấp cao của Fox News và giáo sư lâm sàng về y học tại NYU Langone: "Nó kháng nhiều loại thuốc chống nấm và có xu hướng lây lan trong môi trường bệnh viện, bao gồm cả trên các thiết bị được sử dụng cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch và bán suy giảm miễn dịch, chẳng hạn như máy thở và ống thông".

Các nhà khoa học cho biết cấu trúc thành tế bào độc đáo của C. auris khiến nó khó bị tiêu diệt hơn. Bệnh này cũng thường bị chẩn đoán sai, làm chậm trễ việc điều trị và các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng: "Thật không may, các triệu chứng như sốt, ớn lạnh và đau nhức có thể xuất hiện khắp nơi, và nó có thể bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng khác".

Hiện chỉ có bốn nhóm thuốc kháng nấm chính, và C. auris đã cho thấy khả năng kháng nhiều loại thuốc trong số đó. Mặc dù ba loại thuốc kháng nấm mới đã được phê duyệt hoặc đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng việc phát triển thuốc đang gặp khó khăn trong việc theo kịp sự tiến hóa của nấm.

Mặc dù những phát hiện đáng lo ngại, vẫn còn chỗ cho sự lạc quan thận trọng. Trong một nghiên cứu riêng biệt được công bố vào tháng 12/2025, các nhà khoa học tại ĐH Exeter ở Anh đã phát hiện ra một điểm yếu tiềm tàng của C. auris khi nghiên cứu loại nấm này trên mô hình vật chủ sống. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong quá trình nhiễm trùng, nấm kích hoạt các gen cụ thể để thu thập sắt, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống còn của nó.

Vì sắt rất cần thiết cho mầm bệnh, các nhà nghiên cứu tin rằng, các loại thuốc ngăn chặn quá trình này cuối cùng có thể ngăn chặn nhiễm trùng hoặc thậm chí cho phép tái sử dụng các loại thuốc hiện có. Theo TS Hugh Gifford - Giảng viên lâm sàng tại ĐH Exeter và đồng tác giả của nghiên cứu: "Chúng tôi nghĩ rằng, nghiên cứu của chúng tôi có thể đã tiết lộ điểm yếu chí mạng của mầm bệnh nguy hiểm này trong quá trình nhiễm trùng đang hoạt động".

Trong khi các nhà nghiên cứu đang chạy đua để hiểu rõ hơn về loại nấm này, các quan chức cảnh báo rằng, việc kiểm soát nhiễm trùng nghiêm ngặt, phát hiện nhanh chóng và tiếp tục đầu tư vào các phương pháp điều trị mới vẫn vô cùng quan trọng. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, C. auris không phải là mối đe dọa đối với người khỏe mạnh.