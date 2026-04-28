Sinh viên TP. Hồ Chí Minh phản ứng thế nào về việc miễn vé xe buýt?

SVO - Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án miễn vé xe buýt với dự kiến triển khai vào tháng 5/2026. Chính sách được đề ra với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và chi phí đi lại cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người lao động trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Bạn Nguyễn Gia Bảo (Sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) bày tỏ sự đồng thuận với đề án này vì xe buýt nay đã hiện đại hơn, có thể thu hút được người dân sử dụng. Điều này góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường và chi phí đi lại. “Hiện tại kinh tế cũng khá khó khăn nên TP. HCM miễn vé cho người dân thì mình thấy phù hợp. Xe buýt hiện tại khá là hiện đại, có thể thu hút người dùng xe nhiều hơn góp phần làm giảm khí thải. Ngoài ra, giảm chi phí cho các hộ gia đình không có điều kiện đi xe máy, có thể dễ dàng lựa chọn để di chuyển” - Bạn Gia Bảo chia sẻ.

Trạm xe buýt tại khu đô thị Đại học Quốc gia. (Ảnh: Xuân Tiên)

Gia Bảo thường chọn xe buýt số 53, 99 để di chuyển chủ yếu. Mỗi tháng thường chi trả khoảng 100 nghìn đồng cho vé xe buýt. Là người sử dụng xe buýt mỗi ngày, Gia Bảo cũng có những góp ý để chính sách thực sự thu hút người dùng. Theo Gia Bảo, “Nên có nhiều xe để giảm thời gian giãn chuyến, người dùng không phải chờ quá lâu. Có những chuyến thời gian kết thúc chuyến sớm nên sinh viên đi làm thêm sẽ không thể đón xe về”.

Người dân đón xe tại trạm Ga Đại học Quốc gia. (Ảnh: Xuân Tiên)

Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Hương Lê (Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh), người thường dùng tuyến 172 về quê ở khu vực Vũng Tàu, cũng bày tỏ ý kiến tương tự. Hương Lê cho rằng, đây là ý tưởng khá hay giúp di chuyển thuận tiện và đỡ kẹt xe. Nếu số lượng khách tăng thì có thể xin sự hỗ trợ từ Nhà nước để tuyển thêm người. “Cần tăng thêm các chuyến xe. Trước đây mình đi tuyến 172 về Vũng Tàu, ban đầu ít người biết nên bị giảm chuyến, chờ đợi rất mệt mỏi” - Hương Lê chia sẻ.

Xe liên tỉnh 602 dừng tại trạm Ga Đại học Quốc gia. (Ảnh: Hữu Qui)

Nói về vấn đề này, anh Nguyễn Thành Phát (Hướng dẫn viên du lịch cho du khách nước ngoài) cho rằng miễn vé sẽ là một chính sách rất tốt nhằm giảm khí thải môi trường, hỗ trợ người có nhu cầu đi lại nhiều như học sinh, sinh viên và người nội trợ. Tuy nhiên, anh Phát cũng bày tỏ lo ngại: “Mình lo rằng lượng người dùng sẽ rất nhiều dẫn đến lượng xe không đủ đáp ứng. Nhân viên không đủ để phục vụ. Hiện tại khi có thu phí xe đã rất đông rồi. Thành phố cần chuẩn bị kỹ lượng xe cho chính sách này”.

Xe buýt nối đuôi nhau đón khách. (Ảnh: Hữu Qui)

“Trước hết, Thành phố có thể thí điểm với một số tuyến chính hoặc các tuyến kết nối metro, sau đó mở rộng dần theo hiệu quả. Về đối tượng, trước hết áp dụng cho sinh viên, sau đó là công nhân, người lớn tuổi, áp dụng vào khung giờ cao điểm… để giảm áp lực ngân sách” - ThS Dương Thiện Chí - giảng viên người Việt tại Our Lady of the Angels College, TP. Manila, nhìn nhận từ thực tế tại Philippines.

Vừa qua, Thành phố cũng vừa bổ sung 25 xe điện, dự kiến đến năm 2030, toàn bộ mạng lưới xe buýt TP.HCM sẽ chuyển sang xe điện. “Điện hoá” phương tiện với mục tiêu ban đầu là giảm ô nhiễm, nay đã tạo điều kiện cho TP. Hồ Chí Minh hiện thực hoá đề án miễn vé do không chịu áp lực từ giá nhiên liệu. Khi được thông qua, chính sách này sẽ có ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động.