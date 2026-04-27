Đêm thơ mở: Không gian kết nối những tâm hồn yêu thi ca tại Hà Nội

SVO - Tối ngày 25/4/2026, vào lúc 19 giờ, sự kiện “Open Poetry Night” của cộng đồng Hanoi Massive Community đã diễn ra trong không gian ấm cúng của quán Cầm (Hà Nội), thu hút đông đảo người yêu thơ trong và ngoài nước đến tham dự. Không chỉ là một buổi đọc thơ đơn thuần, chương trình còn trở thành điểm gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu, nơi ngôn từ vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa.

Ban Tổ chức sự kiện bao gồm: Alice (trái) và Ashley (phải).

Sự kiện do nhóm tổ chức gồm đôi bạn Ashley và Alice khởi xướng, với mong muốn tạo ra một sân chơi mở, nơi bất kỳ ai có tình yêu với thơ ca đều có thể tự do thể hiện bản thân. Những bài thơ được trình bày trong đêm đa dạng về ngôn ngữ – từ tiếng Anh, tiếng Việt đến các ngôn ngữ khác – phản ánh sự giao thoa văn hóa đặc trưng của cộng đồng quốc tế tại Hà Nội.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng cá nhân, Ashley – đại diện ban tổ chức cho biết, tình yêu thơ ca của anh bắt nguồn từ tình cảm dành cho người bà đáng kính của mình.

Khi được phỏng vấn, anh đã trả lời: "Bà là người đã dạy tôi cách cảm nhận và yêu thơ. Việc tổ chức sự kiện này cũng là một cách để tôi tưởng nhớ đến bà", anh nói. Với Ashley, thơ không chỉ là nghệ thuật mà còn là cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.​

Alice – đồng tổ chức chương trình cho biết, xuất phát từ niềm đam mê với thơ ca, cô từng tham gia nhiều sự kiện thơ tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo cô, phần lớn các hoạt động này chủ yếu hướng đến cộng đồng người nước ngoài, khiến sự kết nối với người Việt còn hạn chế. “Đó là lý do tôi muốn tạo ra một không gian cởi mở hơn, nơi cả người Việt và người nước ngoài đều có thể cùng chia sẻ tình yêu với thơ”, Alice chia sẻ.

Người tham gia thể hiện tình yêu từ tận đáy lòng dành cho bạn đời qua phần trình diễn thơ.

Xuyên suốt buổi tối, khán giả không chỉ lắng nghe mà còn trực tiếp tham gia đọc thơ, tạo nên bầu không khí cởi mở và gần gũi. Những tràng pháo tay, những khoảnh khắc lắng đọng khi một bài thơ chạm đến cảm xúc chung đã cho thấy sức mạnh của thi ca trong việc gắn kết con người.

Dưới ánh đèn cam dịu nhẹ trong không gian ấm cúng, những người tham gia dần mở lòng và tìm thấy sự thoải mái khi bước lên chia sẻ. Tại đây, họ có thể tự do bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất mà không bị ràng buộc bởi sự phán xét, đồng thời thăng hoa trong từng câu chữ, phô diễn tài năng thơ ca theo cách rất riêng, tạo nên một bầu không khí vừa gần gũi vừa giàu cảm xúc.

Tại sự kiện, khán giả không chỉ được thưởng thức những bài thơ đa dạng về ngôn ngữ và phong cách mà còn được lắng nghe các tiết mục âm nhạc do chính người tham gia thể hiện. Những ca khúc mộc mạc, giàu cảm xúc đã góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, nơi mỗi người có thể tự do bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình thông qua cả thi ca lẫn âm nhạc.

Chị Minh Thư - một người biểu diễn tại sự kiện, chia sẻ rằng nguồn cảm hứng đằng sau những bài thơ của mình bắt nguồn từ những cung bậc cảm xúc mãnh liệt trong cuộc sống, từ nỗi buồn sâu lắng, sự tức giận dồn nén đến cả những khoảnh khắc chông chênh khó gọi thành tên.

Với Thư, thơ không chỉ là cách ghi lại cảm xúc mà còn là hành trình đối diện và giải tỏa nội tâm, nơi mỗi câu chữ được chắt lọc như một sự trải lòng chân thật. Chính những rung động mạnh mẽ ấy đã tạo nên màu sắc riêng trong các tác phẩm của cô, khiến người nghe không chỉ lắng nghe mà còn cảm nhận và đồng điệu.​

Anh Trung - một người biểu diễn khác, cũng chia sẻ rằng nguồn cảm hứng cho những bài thơ của anh đến từ tình yêu sâu sắc với thiên nhiên cùng cảm giác “sense of wonder” – sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và những điều bình dị của thế giới xung quanh. Với anh, mỗi tán cây, làn gió hay ánh hoàng hôn đều có thể trở thành chất liệu cho thơ, khơi gợi những suy tưởng nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu. Trung cho rằng chính sự kết nối với thiên nhiên giúp anh giữ được sự nhạy cảm trong cảm xúc, để từ đó chuyển hóa thành những câu chữ tinh tế, mang đến cho người nghe cảm giác vừa gần gũi vừa đầy chất mộng.​

Khép lại buổi tối, “Open Poetry Night” đã diễn ra thành công, để lại nhiều dư âm tích cực trong lòng người tham dự. Không chỉ thu hút đông đảo người yêu thơ trong và ngoài nước, sự kiện còn tạo nên một không gian giao lưu giàu cảm xúc, nơi những câu chuyện cá nhân được chia sẻ và lắng nghe một cách chân thành.

Nhiều khán giả nán lại sau chương trình để trò chuyện, kết nối và tiếp tục trao đổi về thơ ca, cho thấy sức lan tỏa của sự kiện không dừng lại ở thời gian diễn ra mà còn mở ra những mối liên kết mới. Thành công của đêm thơ không chỉ nằm ở số lượng người tham gia hay sự đa dạng trong các tiết mục, mà còn ở việc tạo dựng được một cộng đồng nhỏ gắn kết bởi tình yêu dành cho thi ca. Đây được kỳ vọng sẽ là tiền đề để những sự kiện tương tự tiếp tục được tổ chức trong tương lai, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội.