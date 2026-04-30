Sinh viên và tinh thần 30/4 trong thời bình

SVO - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mốc son 30/4/1975 không chỉ nằm lại trên những trang sử vàng mà đã chuyển hóa thành mạch nguồn sức mạnh cho thế hệ trẻ. Đối với sinh viên hôm nay, tri ân lịch sử là niềm tự hào, là khát vọng dấn thân, không đứng ngoài cuộc để cùng nhau bảo vệ thành quả hòa bình cha ông để lại.

Biết ơn lịch sử

Đối với Nghiêm Trà My (Sinh viên năm 4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền), nền hòa bình hiện tại chính là điểm tựa vững chắc để GenZ mạnh dạn cống hiến. “Hào khí vĩ đại của lịch sử luôn nhắc nhở mình về tinh thần tự nguyện dấn thân. Chính ý chí kiên cường của cha ông đã truyền cho mình sức mạnh để bền bỉ bám trụ với mục tiêu” - Trà My bộc bạch.

Với Trà My, hào khí của ngày đại thắng hôm nay là nhờ bản lĩnh kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. (Ảnh: NVCC)

Tinh thần “dấn thân” ấy đã được Trà My hiện thực hóa trong vai trò Trưởng ban tổ chức dự án văn hoá “Rốiconic”. Đây là nơi My cùng những người bạn chung chí hướng đã nỗ lực đưa nghệ thuật múa rối truyền thống trở nên gần gũi, sống động hơn dưới lăng kính của thế hệ trẻ.

Dự án Rốiconic với nhiều sản phẩm thú vị, biến sân khấu múa rối nước ngàn năm tuổi thành trò chơi, giúp giới trẻ khám phá di sản văn hóa một cách tự nhiên. (Ảnh: Hoàng Trang)

Với Trà My, dùng tri thức và sự sáng tạo để bảo vệ bản sắc cốt lõi của quốc gia chính là cách thiết thực nhất để lan tỏa và tiếp nối dòng chảy của lịch sử dân tộc. Khát vọng đưa những giá trị truyền thống chạm đến trái tim người trẻ của cô gái tuổi đôi mươi là minh chứng sống động cho việc thế hệ hôm nay đang dùng chính sức trẻ và sự trân trọng cội nguồn để tri ân lịch sử, từ đó kiến tạo và bảo vệ một nền hòa bình bền vững từ bên trong.

Bước tới tương lai

Nếu Trà My chọn bảo tồn văn hóa làm điểm tựa cống hiến, thì Nguyễn Ngọc Nam Phương (Sinh viên năm 4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) lại cụ thể hóa tinh thần 30/4 bằng nỗ lực bứt phá trong học tập và rèn luyện. Thành quả cho sự kiên trì ấy chính là dấu ấn rực rỡ trong nghề khi Nam Phương từng trực tiếp tham gia vào tác phẩm xuất sắc đạt giải B tại Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIX.

Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của Nam Phương là nỗ lực phấn đấu để sớm được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. “Đối với mình, dấu mốc 30/4 không chỉ là một chiến thắng lịch sử mà còn là kết tinh của biết bao hy sinh to lớn của thế hệ đi trước. Đặc biệt, với tư cách là một người làm báo trẻ, mình hiểu giữa bối cảnh bùng nổ thông tin đa chiều, việc rèn luyện bản lĩnh vững vàng và giữ một lập trường kiên định chính là 'vũ khí' sắc bén nhất để bảo vệ các giá trị cốt lõi của dân tộc” - Phương chia sẻ.

“Điều đó thôi thúc mình phải sống có trách nhiệm hơn; xác định rõ mục tiêu, lý tưởng sống và đóng góp phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển của đất nước.” - nữ sinh khẳng định. (Ảnh: NVCC)

Thế hệ sinh viên hiện nay đang chứng minh rằng họ không hề đứng ngoài cuộc. Hơn ai hết, những người trẻ đang ngày đêm nỗ lực khẳng định bản thân, dùng sức trẻ và trí tuệ để đóng góp cho xã hội. Đó cũng chính là một lời hứa thiêng liêng, là cách thức ý nghĩa nhất để họ tri ân quá khứ và bảo vệ vững chắc nền hòa bình mà thế hệ đi trước đã trao truyền.