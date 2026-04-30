Lịch sử chưa bao giờ cũ nếu chúng ta nhìn bằng đôi mắt mới

SVO - Không chỉ là những hiện vật nằm yên trong tủ kính, lịch sử dân tộc luôn ẩn chứa sức sống mãnh liệt nếu được cảm nhận bằng tư duy hiện đại. Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Đỗ Tuấn Anh – người mẫu trẻ thế hệ Gen Z, đã thực hiện bộ ảnh đầy cảm xúc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, khẳng định thông điệp: Quá khứ hào hùng chính là bệ phóng cho bản sắc và lòng tự hào của người trẻ trong thời đại số.

Đỗ Tuấn Anh tốt nghiệp trường Đại học FPT và hiện đang bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò người mẫu, diễn viên tự do. Với mong muốn kết nối những giá trị văn hóa và lịch sử của dân tộc qua từng tác phẩm nghệ thuật, Tuấn Anh hy vọng truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng.

Tuấn Anh và Thu Trang tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Trong bộ ảnh đầy cảm xúc được thực hiện cùng người bạn mẫu Thu Trang, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tuấn Anh chia sẻ: "Chúng mình đã quyết định lựa chọn chụp tại bảo tàng này, vì đây chính là một cuốn sử ký bằng hiện vật sống động nhất". Tuấn Anh muốn phá vỡ định kiến cho rằng, bảo tàng chỉ là nơi khô khan. Ngược lại, nó hoàn toàn có thể mang hơi thở trẻ trung và đầy sức hút.

Bộ ảnh như một "chiếc cầu nối" giữa quá khứ và hiện tại, đánh dấu một cột mốc trưởng thành trong hành trình tìm hiểu lịch sử theo cách trải nghiệm thực tế, không chỉ qua sách vở. Đỗ Tuấn Anh khẳng định rằng, anh là một người trẻ hiện đại, luôn hòa nhập với xu hướng thế giới nhưng không quên nguồn cội và tự hào về bản sắc dân tộc.

Bộ ảnh như một "chiếc cầu nối" giữa quá khứ và hiện tại.

Trong bộ ảnh, Tuấn Anh và Thu Trang đã khéo léo kết hợp giữa trang phục truyền thống và hiện đại. Họ chọn áo dài trắng và khăn rằn - biểu tượng của sự thuần khiết và kiên trung của con người Việt Nam, đồng thời kết hợp với phong cách thời trang hiện đại, thanh lịch. "Đây không chỉ là trang phục, mà còn là ngôn ngữ của lòng biết ơn", Tuấn Anh nhấn mạnh.

Vào dịp Giỗ Tổ và Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, bộ ảnh mang thông điệp: Thế hệ Gen Z luôn trân trọng cội nguồn. Họ nhận thức rõ ràng rằng, sự tự do và điều kiện sống tốt đẹp ngày hôm nay có được, là nhờ vào dòng máu hào hùng của tổ tiên và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ trước.

Tuấn Anh và Thu Trang lựa chọn trang phục áo dài trắng và khăn rằn - biểu tượng của sự thuần khiết và kiên trung của con người Việt Nam.

Thông qua bộ ảnh, Tuấn Anh muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ: "Lịch sử chưa bao giờ là cũ, nếu chúng ta nhìn bằng đôi mắt mới". Anh hy vọng rằng, thay vì coi các ngày lễ là thời gian để nghỉ ngơi, mọi người cần hiểu hơn về ý nghĩa của những ngày lễ lớn, tìm hiểu các địa danh lịch sử, và giữ cho ngọn lửa yêu nước luôn cháy bỏng trong thời đại số.

Một trong những khoảnh khắc sâu sắc nhất mà Tuấn Anh trải qua là khi anh đứng giữa những chiếc máy bay và xe tăng - những "nhân chứng thép" của lịch sử chiến tranh, và nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Thu Trang trong tà áo dài. "Sự tương phản giữa sự khốc liệt của chiến tranh và nét dịu dàng của hòa bình khiến mình nhận ra giá trị quý giá của độc lập", anh bộc bạch.

Với mong muốn kết nối những giá trị văn hóa và lịch sử của dân tộc qua từng tác phẩm nghệ thuật, Tuấn Anh hy vọng truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng.

Tại nơi đây, Tuấn Anh cảm thấy tự hào vì được sinh ra là người Việt Nam và được thừa hưởng một di sản tinh thần kiên cường từ các thế hệ trước. Đó là một cảm xúc không gì sánh bằng.

Sự kết hợp giữa thành viên nam và nữ trong bộ ảnh không chỉ là để tạo sự hài hòa về hình thức, mà còn là "Sự tiếp nối". Hình ảnh của chàng trai hiện đại và cô gái áo dài truyền thống tượng trưng cho sự giao thoa giữa nét đẹp cốt lõi của dân tộc và tinh thần hiện đại. "Chúng ta có thể thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi sẽ mãi đồng hành và tỏa sáng", Tuấn Anh chia sẻ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Tuấn Anh dự định dành trọn vẹn thời gian cho gia đình và bản thân để tái tạo năng lượng. Đồng thời, anh đang ấp ủ nhiều dự án nghệ thuật mới, kết hợp diễn xuất với quảng bá văn hóa Việt Nam.

Tuấn Anh chia sẻ về mục tiêu của bản thân: "Mình muốn trở thành một nghệ sĩ không chỉ có ngoại hình, mà còn có chiều sâu về tri thức và luôn hướng về những giá trị bền vững".

(Ảnh: Tiệm ảnh Pinka)