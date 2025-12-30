Sinh viên và Zalo: Sự 'tiện lợi' đi kèm nỗi lo bảo mật

SVO - Bước chân vào môi trường đại học, giảng viên thường sử dụng Zalo để gửi thông báo học tập; khi ứng tuyển việc làm, nhà tuyển dụng cũng yêu cầu kết nối qua nền tảng này; thậm chí mua hàng trên TikTok, người bán cũng điều hướng về "zép lào" (tiếng lóng chỉ Zalo) để nhắn tin. Với nhiều sinh viên, Zalo gắn liền với công việc và học tập. Tuy nhiên, trước những điều khoản mới về việc thu thập dữ liệu người dùng, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự lo lắng khi phải tiếp tục sử dụng một ứng dụng theo tâm lý “ai cũng dùng nên mình phải dùng.

Càng trưởng thành càng “gần” Zalo

Với nhiều bạn trẻ, Zalo được mặc định là mạng xã hội của “công việc”. Tú Quỳnh (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. HCM) cho biết: "Mình giao tiếp chủ yếu trên ứng dụng Messenger. Tuy nhiên, khi ngày càng chạm gần với thị trường lao động và tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn, tần suất sử dụng Zalo của mình tăng lên đáng kể".

Theo Quỳnh, khi tìm kiếm việc làm, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu kết nối qua Zalo, trong khi tin nhắn qua Messenger thường ít được phản hồi. Tại trường học, các giảng viên cũng ưu tiên trao đổi qua nền tảng này. Thậm chí, khi mua hàng trên TikTok, người bán cũng yêu cầu chuyển qua "zép lào" để tránh phí nền tảng. "Theo thói quen đó, mình ngày càng sử dụng Zalo nhiều hơn", Quỳnh nói .

Đồng quan điểm, Đỗ Dũng (21 tuổi, Hà Nội) nhận định 90% tin nhắn phục vụ công việc của mình nằm trên Zalo . "Đi thực tập, các cô chú đồng nghiệp cũng dùng. Có lẽ mọi người mặc định ứng dụng này dùng để làm việc nên khi mở Zalo là mình bật chế độ nghiêm túc. Ngược lại, chúng mình nói chuyện ở Messenger thoải mái hơn, tính kết nối cao hơn", Dũng chia sẻ .

Bất tiện kỹ thuật và nỗi lo "ép buộc" chia sẻ dữ liệu

Bên cạnh sự phổ biến, nhiều người dùng trẻ bắt đầu phàn nàn về những giới hạn kỹ thuật. Thường xuyên chia sẻ ảnh và clip, Phan Trung (22 tuổi, Hà Nội) đã chuyển từ Zalo sang Telegram khi nhận thấy chất lượng gửi hình ảnh không còn là ưu thế. Trung cho biết: "Gửi qua Telegram nhanh hơn, ảnh giữ được chất lượng cao và không tốn dung lượng máy".

Trong khi đó, Hải Anh (21 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cũng gặp phiền phức về vấn đề lưu trữ: "Zalo không lưu trữ đám mây mà dùng thẳng dung lượng máy. Muốn giải phóng dữ liệu hay tham gia nhóm chat trên 100 người thì phải nâng cấp tài khoản với phí gần 60.000 đồng/tháng. Có lần mình tham gia lớp học đông sinh viên, vì không lập được nhóm lớn nên lớp đành chia thành các nhóm nhỏ, việc gửi thông tin rất phiền".

Đặc biệt, trước thông tin về điều khoản yêu cầu người dùng đồng ý chia sẻ dữ liệu nếu không sẽ bị xóa tài khoản, nhiều sinh viên tỏ ra bức xúc. Tú Quỳnh thẳng thắn: "Mình không đồng ý việc Zalo bắt buộc người dùng chấp nhận điều khoản, nếu không thì khoá tài khoản. Mình lo lắng dữ liệu đó sẽ được sử dụng vào mục đích gì, có kẽ hở nào để lộ thông tin không, vì gần đây mình nhận được nhiều cuộc gọi giả danh công an, giả danh giao hàng, tư vấn làm phiền. Việc ép buộc người dùng như vậy là thiếu tôn trọng khách hàng".

Góc nhìn pháp lý: Cần hiểu đúng và đủ

Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong về vấn đề này, Luật sư Phạm Văn Anh (Công ty Luật TNHH Liên Phúc) nhận định các tranh luận gần đây liên quan mật thiết đến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (ban hành ngày 26/6/2025 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) .

Theo Luật sư Phạm Văn Anh, về nguyên tắc, Luật quy định mọi hành vi thu thập dữ liệu cá nhân phải xác định rõ loại thông tin, mục đích thu thập và phải có sự đồng ý tự nguyện của người dùng. Người dùng cũng có quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào.

"Với chính sách hiện nay, Zalo đã làm rõ thông tin và mục đích thu thập, đồng thời việc xin xác nhận trên ứng dụng đã đảm bảo yếu tố thông báo. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chế tài ‘khóa tài khoản trong vòng 45 ngày’ nếu không đồng ý. Điều này dễ gây hiểu lầm là hình phạt cho việc không cho phép thu thập dữ liệu, ảnh hưởng đến sự tự nguyện lựa chọn của người dùng. Zalo cần giải thích rõ hơn về cơ chế này", Luật sư phân tích .

Về lo ngại thu thập dữ liệu nhạy cảm, Luật sư cho rằng người dùng cần hiểu đúng bản chất ngôn ngữ trong chính sách. Các dữ liệu về vị trí, thanh toán được thu thập dưới hình thức người dùng chủ động cấp quyền. Dữ liệu giấy tờ tùy thân, hình ảnh cá nhân là thông tin cơ bản để xác thực tài khoản, phòng chống lừa đảo.

"Trong trường hợp nhận thấy quyền lợi bị xâm phạm mang tính ép buộc, người dùng có thể tìm đến các cơ quan quản lý nhà nước như Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Sở Công thương hoặc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để khiếu nại", Luật sư Phạm Văn Anh khuyến nghị.

Qua sự việc này, các chuyên gia cũng khuyên người dùng nên đọc kỹ chi tiết từng nội dung trong điều khoản chính sách của các ứng dụng công nghệ, không chỉ riêng Zalo, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.