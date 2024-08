Sinh viên Việt Nam lan tỏa sứ mệnh bảo vệ biển đảo sau hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024

SVVN - Hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024 đã khép lại với nhiều kỷ niệm và cảm xúc sâu lắng trong lòng các đại biểu tham gia. Hơn cả một chuyến đi, đây là cơ hội để thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị thiêng liêng của chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Những trải nghiệm đáng nhớ, những buổi giao lưu đầy cảm hứng và cả những khoảnh khắc lắng đọng đã để lại trong lòng các bạn sinh viên niềm tự hào và trách nhiệm to lớn với quê hương, đất nước.

Hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2024 diễn ra từ 8/8 đến 11/8 tại xã đảo Thổ Châu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chương trình đã mang đến cho gần 200 đại biểu, gồm sinh viên và cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên tiêu biểu từ khắp nơi, những trải nghiệm ý nghĩa. Đây là hoạt động do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm cổ vũ tinh thần và động viên cán bộ, chiến sĩ, cùng nhân dân trên đảo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024 mang đến nhiều hoạt động phong phú như tọa đàm về lịch sử chiến đấu anh dũng của quân, dân xã đảo Thổ Châu, giao lưu và trao công trình sinh viên tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương, và đêm nghệ thuật Khát vọng sinh viên Việt Nam. Những hoạt động này không chỉ giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với đất nước, mà còn thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người.

Nỗ lực bảo vệ, dựng xây biển Đông hòa bình trước bạn bè quốc tế

Võ Lập Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ về giá trị mà hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc mang lại. Với thành tích ấn tượng như đạt danh hiệu "Thủ khoa kép" Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương hai năm liên tiếp (2022, 2023) và giải thưởng "Sao Tháng Giêng" toàn quốc, Phúc không chỉ được đánh giá cao trong học tập mà còn là đại diện thanh niên Việt Nam tham dự các sự kiện quốc tế.

Anh cho biết: “Là một sinh viên được học tập và từng bước định hướng nghiên cứu về an ninh hàng hải và công tác đối ngoại nhân dân, chuyến đi đã mang lại cho mình cảm hứng sâu sắc và chân thật về những gì mà bản thân mỗi người trẻ có thể đóng góp cho sự nghiệp giữ gìn chủ quyền biển, đảo của đất nước. Hành trình giúp mình thấy rõ giá trị của khoa học và tri thức khi được ứng dụng vào thực tiễn bảo vệ biên cương Tổ quốc, từ đó nhắc nhở mình phải ra sức học tập, rèn luyện và trưởng thành để chuyển hóa tình yêu thành những hành động thiết thực, góp phần dựng xây biển, đảo quê hương thêm bền vững, ổn định và thịnh vượng”.

Phúc cũng chia sẻ thêm về cách anh sẽ sử dụng những trải nghiệm từ hành trình này trong cuộc sống và học tập sau này: “Nhìn vào bức tranh địa - chính trị phức tạp trên thế giới hiện nay, mình cảm thấy tự hào về đất nước Việt Nam và tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên của chúng ta. Những cảm xúc và trải nghiệm từ hành trình sẽ là động lực to lớn để mình chuyển hóa vào công việc trong tâm thế là một người trẻ hoạt động trong môi trường quốc tế.

Đặc biệt, khi trong thời gian diễn ra hành trình, mình nhận được kết quả trúng tuyển Chương trình 'Tập huấn phát triển năng lực lãnh đạo thanh niên trong vấn đề an ninh hàng hải và an ninh con người tại Châu Á - Thái Bình Dương' do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Indonesia vào tháng 9 sắp tới. Trở về từ hành trình, mình quyết tâm kể lại câu chuyện về nỗ lực của dân tộc và sinh viên Việt Nam trong việc đóng góp vào một không gian biển hòa bình, ổn định trước bạn bè thế giới trong sự kiện lớn sắp tới tại Indonesia”.

Khi được hỏi về khoảnh khắc tự hào nhất trong hành trình, Phúc xúc động chia sẻ về việc được thay mặt sinh viên Việt Nam gửi tặng những lá thư tay đến các chiến sĩ đang bảo vệ đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Anh kể lại: “Khoảnh khắc được thay mặt sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng gửi hơn 100 lá thư tay, trong đó chứa đựng những lời yêu thương, tri ân và biết ơn đến các chiến sĩ, là khoảnh khắc khiến mình xúc động và tự hào nhất. Những cái ôm, sự trân trọng của các anh đã nhắc nhở mình phải phấn đấu nhiều hơn, cống hiến và trao đi nhiều hơn”.

Khơi dậy tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của thế hệ trẻ

Phạm Quang Việt Hoàng, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng là một trong những sinh viên tiêu biểu được tham gia hành trình ý nghĩa này. Khi được phỏng vấn về cảm nhận của mình, Việt Hoàng chia sẻ: “Trong hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2024, mình cảm thấy vô cùng xúc động và ấn tượng sâu sắc. Là đại diện sinh viên Việt Nam, mình rất tự hào và vinh dự khi chuyến tàu mang theo ước mơ và quà của sinh viên được đón tiếp nồng hậu trên đảo Thổ Châu. Hành trình đã làm mình nhận thức sâu sắc về tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Mình cũng hiểu hơn về cuộc sống khắc nghiệt và nhiệm vụ quan trọng của các chiến sĩ và người dân nơi đảo xa, họ không chỉ sinh sống mà còn bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Mình muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên rằng, chúng ta là rường cột của nước nhà và cần phấn đấu rèn đức, luyện tài, học tập không ngừng để góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của đất nước”.

Một trong những hoạt động gây ấn tượng sâu sắc nhất với Việt Hoàng và nhiều sinh viên khác là buổi tọa đàm về lịch sử chiến đấu chống bè lũ diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary năm 1975 của quân và dân xã đảo Thổ Châu. Những câu chuyện lịch sử chân thực, hào hùng từ những người đã trải qua thời khắc cam go của dân tộc đã để lại trong lòng các đại biểu trẻ những cảm xúc khó quên.

Việt Hoàng xúc động bày tỏ: “Khi nghe những câu chuyện về cuộc chiến đấu chống diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary năm 1975 mất 500 người dân vô tội, mình thực sự cảm nhận được sự kiên cường, lòng yêu nước và tình đoàn kết của dân tộc ta. Dù điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, họ vẫn kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đó là một bài học lịch sử quý giá mà mình sẽ mang theo suốt đời”.

Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam là thiêng liêng và bất khả xâm phạm

Vinh dự khi tham gia hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2024 tại xã đảo Thổ Châu, Thái Hoàng Phố, sinh viên năm thứ 6 chuyên ngành Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình, hiện đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình bày tỏ: “Trong hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2024 tại xã đảo Thổ Châu, điều khiến mình ấn tượng sâu sắc nhất là được nghe về lịch sử hình thành và bảo vệ đảo, nơi nhiều thế hệ chiến sĩ và người dân đã hy sinh để gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Mình chứng kiến những chiến sĩ trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ dù điều kiện còn khó khăn. Người dân đảo hiền lành, hòa đồng, luôn nhiệt tình giúp đỡ chúng em, dù sống trong thiếu thốn, họ vẫn kiên quyết bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của đất nước.

Hành trình tuy ngắn nhưng mang lại cho mình những trải nghiệm quý giá. Mình cảm nhận sâu sắc sự hy sinh và vất vả của chiến sĩ và người dân, từ đó trân trọng hơn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Giao lưu với các bạn thủ lĩnh sinh viên từ mọi miền Tổ quốc, mình thấy sự đoàn kết, chân thành và khát khao chung của tuổi trẻ. Dù khác biệt về giới tính, tính cách hay địa lý, chúng mình đều hướng về biển đảo Tổ quốc và trân quý điều kiện hiện tại”.

Bên cạnh đó, Thái Hoàng Phố đã thể hiện niềm tự hào khi đại diện cho sinh viên của trường Đại học Y Dược Thái Bình. Anh nhận thức rõ ràng rằng cần phải nỗ lực hơn nữa, không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng để đóng góp cho đất nước, nhằm không phụ lại sự hy sinh của những anh hùng bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc.

Nam sinh chia sẻ rằng, anh muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam là rất thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Hoàng Phố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trân trọng và có trách nhiệm trong việc giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là trách nhiệm của mọi công dân

Trong khi đó, Trịnh Trần Thủy Trúc, cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, hiện là cán bộ văn phòng Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai và trưởng đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai tham gia chương trình lần này, bày tỏ:

“Là người đã theo dõi và ngưỡng mộ hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc từ nhiều năm trước, mình cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự khi được chọn làm đại biểu trong năm 2024. Đây không chỉ là một cơ hội quý báu, mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong suốt thời gian công tác Hội của mình.

Chuyến hành trình đã để lại trong mình ấn tượng sâu sắc về lòng dũng cảm và hy sinh của các chiến sĩ và người dân đảo xa. Được chứng kiến sự vất vả của họ, mình hiểu rõ hơn về trách nhiệm trong việc gìn giữ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những bài học và cảm xúc từ chuyến đi không chỉ làm phong phú thêm kiến thức của mình mà còn tiếp thêm động lực để mình truyền cảm hứng và nâng cao lòng yêu nước trong cộng đồng sinh viên tỉnh Đồng Nai".

"Hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2024 không chỉ dừng lại ở việc giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử và tình hình biển đảo của đất nước, mà còn thúc đẩy họ hành động vì cộng đồng" - Thủy Trúc nhấn mạnh.

"Mình nghĩ, thế hệ trẻ chúng mình chính là tương lai của đất nước, nên cần phải ý thức được trách nhiệm của mình. Tham gia hành trình giúp mình nhận ra rằng, việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải không chỉ là nhiệm vụ của các anh chị chiến sĩ mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Chúng mình cần phải nỗ lực học tập, rèn luyện, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước".

Dù hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024 đã kết thúc, những giá trị và bài học từ chuyến đi sẽ mãi đọng lại trong trái tim mỗi sinh viên. Đối với Việt Hoàng, Hoàng Phố, Thủy Trúc, Lập Phúc và các đại biểu khác, chuyến đi không chỉ là một cuộc khám phá mà còn là nguồn cảm hứng và động lực để họ tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc và cộng đồng.

Những kỷ niệm và trải nghiệm quý giá đã giúp các bạn hiểu sâu sắc hơn về giá trị thiêng liêng của chủ quyền biển đảo, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm, và lan tỏa tình yêu vững chắc vào tương lai của đất nước. Bằng những bước chân mạnh mẽ và trái tim nhiệt huyết, họ khẳng định rằng biển đảo quê hương sẽ luôn được bảo vệ bởi những người con ưu tú, sẵn sàng cống hiến và hy sinh vì đất nước.