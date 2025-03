Sôi nổi chương trình ‘Tháng Ba biên giới’ năm 2025: Hướng về biên cương Tổ quốc

SVVN - Tối 1/3, tại Long An, chương trình ‘Tháng Ba biên giới’ năm 2025, với chủ đề 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đã chính thức khởi động. Sự kiện do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội và tỉnh Long An tổ chức, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới, chăm lo đời sống nhân dân vùng biên.