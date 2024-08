Son Ye Jin trở lại, nhưng bất ngờ 'sánh vai' cùng 'người tình một thời của bạn gái cũ' của Hyun Bin

SVVN - Lee Byung Hun, Son Ye Jin và nhiều diễn viên khác được xác nhận sẽ tham gia bộ phim kinh dị mới của đạo diễn Park Chan Wook.

Bộ phim mới của đạo diễn Park Chan Wook, Can't Help It (tên tạm thời) đã xác nhận dàn diễn viên toàn 'sao'.

CJ ENM thông báo vào ngày 12/8, Can't Help It đã hoàn tất việc tuyển diễn viên cho phim, bao gồm Lee Byung Hun, Son Ye Jin, Park Hee Soon, Lee Sung Min, Yeom Hye Ran, Cha Seung Won và Yoo Yeon Seok. Việc quay phim dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 17/8.

Lee Sung Min sẽ vào vai Koo Beom Mo, một cựu chiến binh làm trong ngành giấy, người cũng bị thất nghiệp, trong khi Yeom Hye Ran sẽ vào vai vợ của Beom Mo. Cuối cùng, Yoo Yeon Seok sẽ vào vai Oh Jin Ho, một nha sĩ tại phòng khám nơi Mi Ri làm việc.