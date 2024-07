Sự thay đổi của Park Bom trước thềm trở lại kỷ niệm 15 năm của 2NE1 đang được fan đặt kỳ vọng cao

SVVN - Người hâm mộ đang háo hức mong đợi sự thay đổi về ngoại hình của ca sĩ Park Bom khi cô chuẩn bị trở lại với 2NE1.

Một cái nhìn thoáng qua khuôn mặt của Park Bom, khi khoe đường quai hàm sắc sảo và sống mũi cao đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt với nhiều ý kiến cho rằng cô dường như đã lấy lại được vẻ ngoài tuyệt đẹp của mình từ thời kỳ đỉnh cao.

Một đoạn video ngắn có sự góp mặt của Park Bom, được CL tải lên vào ngày 27/7, đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong video, Park Bom đeo kính râm và mặc trang phục đen, khoe vóc dáng thon gọn đáng kể. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng sự hiện diện sang trọng và thần thái không thể phủ nhận của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi về ngoại hình của Park Bom, nhiều người bình luận rằng cô dường như đã lấy lại được vẻ đẹp như thời còn hoạt động với 2NE1.

Trong những năm gần đây, việc tăng cân đáng kể của Park Bom đã làm dấy lên tin đồn về sức khỏe của cô và suy đoán rằng đó là do ăn quá nhiều do căng thẳng. Tuy nhiên, cô đã trấn an người hâm mộ bằng cách giảm cân thành công thông qua chế độ ăn kiêng.

Cân nặng dao động và những thay đổi về ngoại hình của Park Bom đã trở thành chủ đề 'nóng' trong cộng đồng cư dân mạng. Bây giờ, với vẻ ngoài thon thả hơn của cô được tiết lộ, mọi người ngày càng quan tâm và phấn khích về cách cô sẽ thể hiện mình trên sân khấu trở lại của 2NE1.