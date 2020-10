"Choáng toàn tập" trước bức ảnh "tái xuất" gần đây của Chu Dương Thanh

Black Pink sẽ làm khách mời trong chương trình "Running Man" của đài SBS. Hôm nay, công ty YG Entertainment đã chính thức thông báo bốn thành viên của Black Pink sẽ tham gia ghi hình cho chương trình trong tuần này. Ngày phát sóng vẫn chưa được công bố. Nhóm xuất hiện lần cuối trên “Running Man” vào tháng 12/2016, nghĩa là họ sẽ trở lại chương trình sau 3 năm 10 tháng. Black Pink gần đây đã phát hành full album đầu tiên “The Album”, bao gồm ca khúc chủ đề “Lovesick Girls”. Nhóm cũng đang tham gia chương trình "Ask Us Anything" của JTBC, phát sóng vào ngày 17/10.