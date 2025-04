Tà áo dài trắng giữa tháng Tư lịch sử: Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện tri ân Tổ quốc ngày Thống nhất

SVVN - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), hình ảnh những tà áo dài trắng dịu dàng được người trẻ khoác lên không chỉ tôn vinh nét đẹp truyền thống, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới thế hệ cha anh. Bộ ảnh mang đậm cảm xúc và sự trang trọng ấy như một cây cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, gợi nhắc niềm tự hào dân tộc chưa bao giờ vơi cạn trong tim người trẻ hôm nay.

Người trẻ và hành trình tri ân: Tự do hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhiều sinh viên đã bày tỏ những suy nghĩ chân thành, thể hiện tinh thần biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước. Là thế hệ sinh ra trong hòa bình, họ không chỉ tiếp nối lịch sử bằng sự tri ân mà còn mang trong mình khát khao cống hiến không ngừng.

Dù chưa một lần trải qua chiến tranh, thế hệ trẻ ngày nay vẫn cảm nhận rõ giá trị của hòa bình, không chỉ qua những trang sử hào hùng mà còn từ sự thấu hiểu và lòng biết ơn. Với họ, ký ức dân tộc không chỉ nằm lại trong sách vở hay bảo tàng, mà luôn hiện diện trong từng suy nghĩ và hành động của ngày hôm nay.

Vũ Thị Kim Ngân, sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hải Dương, chia sẻ: “Hòa bình là món quà vô giá từ quá khứ. Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, mình cảm thấy thật may mắn và biết ơn sâu sắc. Cuộc sống hiện tại, được đến trường mỗi ngày, sống trong một đất nước yên bình, không còn tiếng súng hay cảnh chia cắt, là điều mà thế hệ ông bà, cha mẹ mình đã khao khát suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Dù mình chưa bao giờ phải đối mặt với cảm giác sợ hãi vì bom đạn, hay chứng kiến nỗi đau mất mát, nhưng mình hiểu rằng nền hòa bình hôm nay là kết quả của bao máu và nước mắt đổ xuống. Giá trị của độc lập không chỉ nằm ở sự bình yên bên ngoài, mà còn ở tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và sự kiên cường của cả dân tộc. Hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà là món quà vô giá từ quá khứ, một món quà mà mình luôn nhắc nhở bản thân phải sống sao cho xứng đáng”.

Với Ngô Ngọc Ánh – sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Thành Đông: “Độc lập là kết quả của bao hy sinh thầm lặng”. Sinh ra trong thời bình, nữ sinh cho biết luôn trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng xương máu. Theo cô, độc lập không chỉ là thành quả của lịch sử, mà còn là nền tảng để mỗi người được sống, học tập và phát triển trong môi trường tự do.

“Nhìn lại những trang sử hào hùng, mình càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy những thành quả ấy. Tự do hôm nay là kết tinh từ sự kiên cường và hy sinh âm thầm của cha ông”, cô nhấn mạnh.

Cùng chung những suy ngẫm lắng sâu về giá trị của độc lập và hòa bình, Âu Thị Thu Hà – sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Thành Đông, cũng mang trong mình tinh thần tri ân và khát vọng cống hiến mạnh mẽ.

“Phải sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc” – đó là lời nhắn nhủ của Hà, như một sự tự nhắc nhở bản thân và cũng là thông điệp gửi đến thế hệ hôm nay về nghĩa vụ gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã đánh đổi bằng biết bao hy sinh thầm lặng. Với Hà, việc được sống, học tập và nuôi dưỡng ước mơ trong một đất nước hòa bình là điều vô giá. Nhưng đằng sau sự yên bình ấy là biết bao mất mát, là máu, nước mắt và tuổi xuân của những thế hệ đi trước. Chính sự đánh đổi ấy đã hun đúc trong cô lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời trở thành động lực để cô không ngừng nỗ lực học tập, sống trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

Từ vùng non cao Cao Bằng – nơi ghi dấu nhiều trang sử hào hùng của cách mạng Việt Nam – Đàm Ngọc Hà, sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Thành Đông, chia sẻ suy nghĩ xúc động về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Theo Hà, dù không trải qua chiến tranh, người trẻ vẫn cần nhận thức rõ rằng nền hòa bình hiện tại là thành quả của biết bao hy sinh thầm lặng. “Trách nhiệm của người trẻ là tiếp nối”, cô khẳng định, đồng thời cho biết mỗi lần đọc lại lịch sử dân tộc, cô không chỉ thấy niềm tự hào mà còn tự nhắc mình phải sống xứng đáng, trân trọng tự do và nỗ lực góp phần xây dựng đất nước.

Phạm Thị Thùy Linh, sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Thành Đông, chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về giá trị của tự do và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Với Linh, lớn lên trong hòa bình là một may mắn lớn lao – không chỉ là những ngày tháng yên bình đến trường, mà còn là cơ hội để sống trọn vẹn tuổi trẻ và theo đuổi ước mơ. “Tự do là cơ hội để sống trọn vẹn tuổi trẻ”, cô bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự bình yên hôm nay là thành quả của biết bao hy sinh lặng thầm trong quá khứ.

Tà áo trắng trong dòng chảy lịch sử: Hành trình nối tiếp tinh thần dân tộc

Nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), hình ảnh tà áo dài trắng hiện diện trang nghiêm như một biểu tượng đẹp đẽ của ký ức và khát vọng. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của nữ sinh Việt Nam, tà áo trắng còn khơi dậy trong lòng người trẻ niềm xúc động, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm đối với quá khứ và tương lai của dân tộc.

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Vũ Thị Kim Ngân xúc động chia sẻ cảm nhận khi khoác lên mình tà áo dài trắng. Với cô, chiếc áo không đơn thuần là trang phục truyền thống, mà là biểu tượng gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Ngày 30 tháng 4 là mốc son rực rỡ của lịch sử, đồng thời là lời nhắc nhở chúng mình không được quên những hy sinh của cha ông. Thế hệ trẻ hôm nay không thể sống thờ ơ trước những giá trị thiêng liêng ấy”, Kim Ngân nhấn mạnh. Theo cô, học tập, rèn luyện và cống hiến không chỉ là lý tưởng mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc – một hành trình nối dài khúc tráng ca dân tộc trong thời đại mới.

Chung cảm xúc trong ngày kỷ niệm trọng đại, sinh viên Đàm Ngọc Hà xúc động chia sẻ về ý nghĩa sâu sắc của tà áo dài trắng. Với Hà, chiếc áo không chỉ là biểu tượng của sự thanh khiết và hy vọng, mà còn là cầu nối đưa thế hệ hôm nay chạm gần hơn đến lịch sử. “Mình cảm thấy như được chạm tay vào những ngày tháng không thể lãng quên,” cô nói. Mỗi bước đi trong tà áo dài, theo Hà, là một cách để tôn vinh truyền thống và nhắc nhớ trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tiếp nối ước mơ, góp phần dựng xây đất nước.

Không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống, tà áo dài trắng còn chất chứa chiều sâu văn hóa và lịch sử dân tộc – một hình ảnh thanh cao, lặng lẽ nhưng giàu xúc cảm và ý nghĩa tri ân. Sinh viên Phạm Thị Thùy Linh cho rằng, tà áo trắng là cách thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn đối với quá khứ, đồng thời giữ gìn những giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc. “Chúng mình được sống trong thời bình, có cơ hội học tập và theo đuổi ước mơ. Nhưng càng nhiều cơ hội, càng phải có trách nhiệm – gìn giữ, phát triển và làm rạng danh đất nước”, Linh chia sẻ.

Ngày 30/4 không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ về chiến thắng vĩ đại và quá trình đấu tranh gian khổ của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy những thành quả mà cha ông đã hy sinh để giành lại độc lập, tự do. Hành trình của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay không chỉ là nhận thức về những cơ hội đang mở ra, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc về nghĩa vụ bảo vệ và xây dựng đất nước, tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.

