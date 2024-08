'Tài tử đắt show cõi mạng' và 'nữ hoàng rating' chính thức 'gặp gỡ' khiến dân mạng 'sốt rần rần'

SVVN - Bộ phim tình cảm sắp tới của Shin Hye Sun và Lee Jin Wook xác nhận ngày ra mắt.

Dear Hyeri là một bộ phim tình cảm chữa lành xoay quanh Joo Eun Ho (Shin Hye Sun), một phát thanh viên mắc chứng rối loạn nhân dạng phân ly (Haeri có nghĩa là phân ly trong tiếng Hàn) sau khi em gái cô mất tích và cô chia tay người bạn trai lâu năm Hyun Oh (Lee Jin Wook). Bộ phim được chấp bút bởi Han Ga Ram, người được ca ngợi qua các dự án trước đây của cô bao gồm I'll Go to You When the Weather is Nice (tạm dịch: Trời đẹp em sẽ đến).