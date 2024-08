Tân cử nhân Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN giành được 9 loại học bổng là Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

SVVN - Lê Thuỳ Trang, tân cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế (UEB) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), tốt nghiệp hạng Giỏi với xếp hạng thứ 07 tại khoa Tài chính Ngân hàng. Thuỳ Trang cho rằng tuy bản thân mình không phải là người giỏi nhất, nhưng luôn tự hào về những trải nghiệm đáng giá của bản thân trong những năm tháng học đại học.

Bằng sự dám làm, dám thử, dám dấn thân, dám vấp ngã và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Thuỳ Trang đã gặt hái “rổ thành tích” đầy tự hào với danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương cùng vô số Bằng khen các cấp, các giải thưởng cao nhất trong học thuật, nghiên cứu khoa học và rất nhiều học bổng trong suốt thời gian ngồi trên giảng đường.

Khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, không ít lần mình tự hỏi mình là ai giữa vô vàn trạng thái cảm xúc. Thêm vào đó, sự phức tạp và đa dạng của cuộc sống đại học cũng dễ khiến ta bối rối, có quá nhiều lựa chọn, con đường, ngã rẽ: người chọn tập trung vào việc học, người tập trung vào trải nghiệm công việc, người muốn cân bằng giữa hoạt động và học tập,... Nhưng với bản thân mình, dù đang có những mục tiêu rõ ràng hay không, dù lựa chọn của mình là gì đi chăng nữa, thì điều quan trọng là những trải nghiệm đến từ sự dám làm, dám thử, dám dấn thân, dám vấp ngã. Đừng vì chưa có ai từng làm điều mình nghĩ mà từ bỏ mục tiêu của mình, vì biết đâu nếu cố gắng điều bạn làm sẽ trở thành động lực của người khác.

Bước chân vào UEB mình có rất nhiều điều muốn được “thử”, mình mong ước được một lần đứng trên sân khấu chung kết của một cuộc thi học thuật, muốn một lần được báo cáo nghiên cứu khoa học trước hội thảo quốc tế, muốn được tham gia CLB học thuật, cũng muốn được tham gia CLB tình nguyện, và vô vàn điều khác nữa. Với mình hai năm đầu tiên trên đại học là dành cho “tất cả mọi thứ”, mình trải nghiệm tất cả những thứ mình muốn từ việc học thuật đến làm thêm, hoạt động xã hội. Mình quyết định “thử” với tâm thế dù kết quả có đến đâu đi chăng nữa thì điều mình nhận lại sẽ là những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Song song với việc học tập, mình vẫn đi làm thêm, vẫn tham gia các vị trí chủ chốt trong các hoạt động Đoàn - Hội và 03 CLB về học thuật và tình nguyện trên trường. Từ đó trong hai năm cuối tại UEB mình đã có định hướng mục tiêu rõ ràng hơn sau những trải nghiệm đáng giá của hai năm đầu ấy. Vượt lên ngoài kỳ vọng, mình đã đạt được “kha khá” thành tích lớn nhỏ trên chặng đường nhỏ của mình bằng một tinh thần “không sợ ngã”. Bên cạnh đó, mình còn được tin tưởng giao phó vai trò là Liên chi Hội trưởng khoa Tài chính Ngân hàng nhiệm kỳ 2021-2023 và cũng đã có rất nhiều hoạt động nổi bật trong suốt nhiệm kỳ.

* Về học bổng, trong 07 kỳ học, Trang đã đạt được 09 học bổng các loại từ trường cũng như các học bổng ngoài ngân sách của các doanh nghiệp với tổng trị giá gần 170 triệu đồng: - 02 Học bổng KKHT Sinh viên Năng động do Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trao tặng. - Học bổng Trao đổi quốc tế học phần COIL, chương trình trao đổi sinh viên EU SHARE năm 2022. - Học bổng “Thắp sáng Tài năng thế hệ số” do Lazada trao tặng. - Học bổng của ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) năm học 2022 – 2023. - Học bổng “Ươm tạo Nhà khoa học trẻ KBSV” năm học 2023-2024 do CTCP Chứng khoán KB Việt Nam trao tặng. - Học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. - Học bổng “Future CFA Charterholder” do Smart Train trao tặng. *Về các thành tích học thuật, nghiên cứu khoa học - Giải thưởng “Best Paper Award” tại Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2023 (ICYREB 2023). - 02 giải Nhất hạng mục Cá nhân và hạng mục Nhóm thi tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng - “Future Banker 2023”. - Bài báo quốc tế: “Geopolitical risk and the sentiment connectedness among European stock markets” đăng trên Tạp chí Journal of Financial Economic Policy. - Giải Nhì cuộc thi Business Challenges mùa 5. - Giải Ba cuộc thi NCKH khoa Tài chính Ngân hàng năm học 2022 – 2023. - Giải Ba cuộc thi NCKH "Financial Studies and Market Contest" với chủ đề về Nghiên cứu về Thị trường và các định chế về tài chính trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế thế giới . - Giải Khuyến khích cuộc thi FinMaster 2023.

Khi mới chỉ chuẩn bị nhập học năm nhất tại UEB, mình đã thử sức ghi danh với cuộc thi “Hiểu đúng về tiền - Smart Money 2020” do Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức. Tuy chỉ dừng chân tại TOP 20, nhưng khi được nhìn các anh chị đi trước đứng trên sân khấu đêm chung kết đã tiếp thêm sức mạnh cho mình cố gắng phấn đấu để có thể một ngày được đứng trên sân khấu chung kết của chính mình, mơ mộng hơn là được chạm tay vào ngôi vị cao nhất. Và đúng là chỉ cần bạn thực sự mong muốn, sẽ luôn có con đường. Trải qua vô vàn vấp ngã, thậm chí thất bại từ những vòng “gửi xe”, mình thử thách bản thân và vấp ngã liên tục, nhưng tuyệt đối không nản lòng. Mỗi thất bại là 1 trải nghiệm, cho dù năm học nào mình cũng được đứng trên sân khấu đêm chung kết của các cuộc thi học thuật, nhưng chỉ cho đến năm học cuối cùng mình mới được chạm tay đến giải Nhất đầu tiên của cuộc đời, cũng là lần đầu tiên mình được báo cáo tại hội thảo quốc tế, lần đầu được bay một mình vào trong Nam để nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương cao quý…

Mình chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn gửi gắm thanh xuân tại UEB dù ban đầu UEB chỉ là nguyện vọng 2 của mình. Đây là nơi mình quen thêm rất nhiều người bạn mới, được trải nghiệm trong một môi trường học cởi mở, thân thiện, thầy cô siêu tâm lý, nhiệt tình và cơ sở vật chất tuyệt vời,... Đặc biệt, tại UEB mình được học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, kiến thức chuẩn quốc tế nên việc học các chứng chỉ chuyên môn quốc tế như CFA cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài việc được học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, mình đã được tham gia 04 khóa học ngắn hạn cùng các thầy cô, các bạn sinh viên quốc tế như "Chương trình học trao đổi quốc tế trực tuyến (COIL)” kết hợp giảng dạy giữa giảng viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, Trường ĐH Kebangsaan Malaysia và Trường ĐH Cambodia của EU SHARE; khóa học quốc tế về Tài chính vi mô – MFI do Quỹ các Ngân hàng tiết kiệm Đức DSIK tổ chức; khóa học quốc tế về quản trị đại học “Building a 21st century university: experience from Indiana University” do Trường ĐH Kinh tế phối hợp cùng trường ĐH Indiana, Hoa Kỳ tổ chức; khóa học UEB Virtual Course 2023 “From Tradition to Transformation: Vietnam's Economic Resilience in the Contemporary Context”. UEB đã đem lại cho mình rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ thời sinh viên, mình chưa từng hối hận vì đã gửi gắm thanh xuân tại đây. Mình rất hy vọng UEB sẽ ngày càng được đánh giá cao và phát triển hơn nữa vì thật sự môi trường tại đây rất tuyệt vời.

Bốn năm là một chặng đường dài. Một lời cảm ơn chưa bao giờ là đủ để gửi đến tất cả những người đã đồng hành, giúp đỡ mình trong suốt những năm tháng học tập tại trường. Cảm ơn UEB đã làm những tháng năm thanh xuân của mình thật rực rỡ!

Về hoạt động phong trào, hoạt động xã hội: - Nhận 05 Bằng khen cấp Thành phố, 05 Bằng khen/Giấy khen cấp ĐHQGHN và 08 Giấy khen cấp trường, khoa, địa phương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội, phong trào sinh viên, học tập và tình nguyện xã hội. - Tích cực tham gia các hoạt động của 02 CLB học thuật, 01 CLB tình nguyện và các hoạt động tình nguyện trong trường/tại địa phương, nổi bật như TNV “Mùa hè Xanh 2023” tại Bắc Kạn; TNV Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành phòng, chống dịch COVID19; TNV chương trình dạy học Tài chính cá nhân cho trẻ em Cashville Kidz;...