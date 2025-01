Tết đầu tiên xa nhà của những du học sinh tuổi Tỵ

SVVN - Háo hức đi du học để khám phá những điều mới mẻ, du học sinh Việt vẫn không khỏi chạnh lòng trong lần đầu đón Tết xa nhà. Với các bạn sinh năm 2001, Tết Ất Tỵ càng thêm ý nghĩa khi là năm tuổi, mang theo nhiều kế hoạch và dự định ấp ủ.

Đi du học tại Đài Loan từ tháng 9/2024, Nguyễn Thị Bình (Serena Nguyễn), quê Hà Nội, đã nghĩ bản thân sẽ rất hào hứng khi ăn Tết xa nhà bởi mong muốn tìm hiểu văn hoá ở một nơi cũng đón năm mới Âm lịch giống Việt Nam. Nhưng càng đến ngày cuối năm, nhìn bạn bè xung quanh kéo vali về đoàn tụ gia đình, cô lại dậy lên cảm giác bâng khuâng.

“Có đêm vì nhớ nhà quá, mình vào tra các chuyến bay về Việt Nam mà không tìm được chuyến nào trong tháng 1 nên lại ngậm ngùi đi ra”, cô chia sẻ.

Bình kết thúc học kỳ đầu tiên của chương trình thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực quốc tế với học bổng Taiwan ICDF tại Trường Đại học quốc lập Sư phạm Đài Loan từ cuối tháng 12/2024 và sẽ bắt đầu học kỳ mới từ giữa tháng 2 này. Tuy nhiên, với mục tiêu nâng cao tiếng Trung nên cô đã đăng ký một khóa học tăng cường tại trường và có chín ngày nghỉ Tết theo lịch chung.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Bình cho biết, khắp các con đường ở thành phố Đài Bắc nơi cô sống đều được treo đèn lồng, dán câu đối với sắc đỏ rực rỡ. Các dãy phố dài bày bán vô số bánh kẹo, hoa quả sấy khô, thịt sấy khô hay các loại bánh truyền thống.

Trong đó, náo nhiệt nhất là khu phố Địch Hoá, nơi chuyên buôn bán đa dạng mặt hàng Tết. Ở các chợ truyền thống như Jingmei hay các chuỗi siêu thị cũng tấp nập kẻ bán người mua. Hai tuần trước, cô đã đi chơi phố Địch Hoá, được thử nhiều món ngon và sắm câu đối Tết trang trí phòng.

Khi biết học trò lần đầu đón Tết xa nhà, các giảng viên tại khoa đã mời cô đến ăn trưa và cùng du xuân. Các thầy, cô cũng lì xì sớm và tặng chocolate khiến cho Bình thấy rất xúc động. Bố mẹ, anh, chị và bạn bè thường xuyên trò chuyện qua mạng xã hội, động viên tinh thần để cô cảm nhận không khí Tết ấm áp qua màn hình.

Thậm chí, công ty và sếp ở Việt Nam còn gửi quà Tết và thiệp viết tay tận nơi. Những tình cảm chân thành ấy khiến cô vô cùng cảm động và biết ơn. Bình chia sẻ sắp tới cô sẽ đón giao thừa online cùng bạn bè ở Việt Nam. Dù đón Tết xa nhà, cô vẫn tự tạo niềm vui cho mình bằng những điều giản dị mà ý nghĩa.

Tuần vừa qua, Bình còn tự tay tổ chức một bữa tiệc Tết truyền thống Việt Nam để mời các bạn bè quốc tế đến thưởng thức. Sáng sớm, cô đã ra chợ mua sắm nguyên liệu rồi tất bật trở về nhà chuẩn bị. Dù chỉ có một chiếc nồi đa năng nhỏ, nhưng với sự khéo léo và quyết tâm, đến 6 giờ chiều, bữa cơm 4 món đủ màu sắc đã được hoàn thành để chào đón các bạn.

Trước đó, vào giao thừa đón năm Dương lịch 2025, Bình và bạn bè đã hòa mình vào dòng người náo nhiệt, chiêm ngưỡng màn pháo hoa lộng lẫy tại tòa nhà Đài Bắc 101. Với niềm hân hoan đón năm mới, mọi người cùng cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất. năm Ất Tỵ là năm tuổi nên cô càng thêm thành tâm gửi gắm những mong ước về một năm tươi sáng và nhiều may mắn.

“Đứng trước toà nhà 101 biểu tượng của Đài Loan, mình đã nguyện cầu cho một năm mới bình an, trưởng thành hơn và tìm được một công việc tốt. Đó cũng là lý do thôi thúc mình rời khỏi vùng an toàn của cuộc sống văn phòng ổn định ở Việt Nam để dấn thân xây dựng nền tảng mới nơi đất khách quê người”, Bình chia sẻ.

Năm nay, Lê Viết Hiếu, quê Thanh Hoá, cũng đón cái Tết xa nhà đầu tiên khi đang học thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các Dân tộc Nga (RUDN). Du học theo chương trình học bổng toàn phần liên chính phủ Việt Nam - Liên Bang Nga giai đoạn 2024 - 2027, hiện Hiếu đang trong quá trình học tiếng Nga và làm quen với đất nước, con người xứ sở bạch dương.

Hiếu cho biết, chương trình học ở trường không có lịch nghỉ Tết Âm lịch giống Việt Nam, việc học tiếng Nga cũng khá vất vả, lượng bài tập về nhà rất nhiều nên cậu ở lại trường đón Tết. “Những ngày giáp Tết, mình thấy rất nhớ nhà và không khí tất bật chuẩn bị đón Tết”, Hiếu tâm sự.

Hiếu chia sẻ, theo truyền thống hàng năm, mỗi ký túc xá có du học sinh Việt Nam đều tổ chức một bữa tiệc liên hoan nhỏ để đón Tết. Ngoài ra, còn có sự kiện lớn do Hội Sinh viên Việt Nam tại RUDN tổ chức, với sự chuẩn bị công phu và nhiều hoạt động như văn nghệ, trò chơi, tiệc buffet món Việt. Năm nay, tiệc tất niên có tên “Tết trọn vị” vừa diễn ra hôm 25/01/2025 (tức 26 tháng Chạp).

Tại Nga, lễ hội quan trọng nhất trong năm là dịp năm mới. Theo Hiếu quan sát, năm mới ở Nga chủ yếu tập trung vào Tết Dương lịch (ngày 1 tháng 1) và lễ Giáng sinh theo Chính thống giáo (ngày 7 tháng 1). Người Nga đón năm mới với tiệc tối, cây thông, ông già Tuyết và rượu sâm panh. Năm mới ở Nga thường thời tiết rất lạnh, tuyết rơi dày, trong khi Tết Việt lại có gió xuân mang hơi ấm và mưa phùn nhẹ.

“Mình thấy rằng giao điểm trong cách đón năm mới của hai nước là đều hướng tới sự đoàn viên và hội ngộ của gia đình. Và dù đi xa đến đâu thì mỗi dịp năm mới, mọi người đều nhớ đến cái hẹn để trở về nhà”, Hiếu nhận xét.

Chàng trai 24 tuổi kể, điều nhớ nhất với cậu là khoảng thời gian sắm sửa để đón Tết, bởi trong tâm thức của cậu thì những ngày trong Tết trôi qua rất nhanh và đơn điệu với những hoạt động như ăn uống, hỏi thăm, chúc tụng cả ngày. Còn những ngày trước Tết dù tất bật, vất vả biết bao nhiêu nhưng lại là những điều mà đến lúc “Có ngọn khói trăm tàu/Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả” thì Hiếu lại xao xuyến nhất.

Đó là khoảnh khắc dọn dẹp nhà, chạp mộ ông bà tổ tiên, sắm sửa cây đào cành mai, làm mứt ngào đường cùng mẹ để hong khô trên sân phơi đầy nắng, gói những chiếc bánh chưng xanh bên bếp lửa giữa một đêm miền Bắc mưa phùn, hiu hiu gió bấc. “Những công việc đấy dù nhiều năm cũng chỉ có vậy, nhưng đã trở thành giá trị nuôi dưỡng một tâm hồn Việt sống mãi trong mình”, Hiếu bồi hồi.

Năm Ất Tỵ 2025 cũng là năm tuổi của Hiếu và đặc biệt hơn khi cậu được sinh vào giờ Rắn, tháng Rắn, năm con Rắn. Do đó, cậu rất háo hức để đón chờ một năm mới với những dự định mới và mong bản thân luôn cố gắng học tập tốt, gia đình luôn bình an, khỏe mạnh.

Đêm giao thừa năm nay, Hiếu đã hẹn một vài người bạn nấu bữa cơm tất niên, ngồi xem Táo Quân qua màn hình máy tính và gọi điện chúc Tết gia đình. Cậu cũng có dự định đi chùa đầu năm ở Moscow cùng các bạn sinh viên Việt Nam.

