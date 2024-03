Thanh Sơn thành 'mama boy' tái xuất màn ảnh: 'Vừa cưới vợ đã ly hôn'

SVVN - Vai diễn Đức Anh trong 'Mình yêu nhau, bình yên thôi' mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả ngay từ trailer đầu tiên.

Sau khi "làm mưa làm gió" trên khung giờ vàng của VTV cùng Gia đình mình vui bất thình lình, Thanh Sơn và Doãn Quốc Đam lại sắp tái ngộ nhau trong phim mới mang tên Mình yêu nhau, bình yên thôi do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh "cầm trịch". Theo đó, Thanh Sơn vào vai Đức Anh, một "mama boy" chính cống (chàng trai ăn bám mẹ), và có một cô vợ xinh như mộng do Việt Hoa thủ vai. Thế nhưng, vì cái tính trẻ còn và "vạn sự do mẹ quyết" của anh, người vợ đã chọn cách ly thân chỉ sau một thời gian ngắn kết hôn và đợi tròn một năm thì đưa nhau ra tòa. Để tạo lớp vỏ bọc cho cuộc sống hôn nhân của mình cũng như không làm mẹ phiền lòng, Đức Anh đã quyết định cùng vợ ra riêng. Thế nhưng từ đây, hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười cũng bắt đầu.

Mình yêu nhau, bình yên thôi được đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh ưu ái gọi là "của báu" khi đang loay hoay tìm ý tưởng cho dự án mới sau thành công vang dội của Gia đình mình vui bất thình lình. Anh cho biết, bản thân rất hào hứng khi quy tụ được dàn diễn viên "hết nước chấm" cho bộ phim này như Tú Oanh, Thanh Sơn, Doãn Quốc Đam, Việt Hoa, Trọng Lân, Maya... Mỗi nhân vật đều có những câu chuyện thú vị và tạo nên một bức tranh tổng thể đầy màu sắc của tuổi trẻ, tình yêu và những hoài bão trong cuộc đời mỗi người. Khi xem phim, khán giả có thể thấy đâu đó hình ảnh của bản thân bên trong mỗi nhân vật.

Diễn viên Thanh Sơn cho biết, để tham gia vào vai diễn này, anh đã chấp nhận để nữ chính "tác động vật lý" liên tục trong nhiều cảnh quay. Thậm chí, anh từng năn nỉ Việt Hoa tát mình cả hai má cho cân chứ một bên chịu trận hoài thì... "chênh vênh" lắm.

Còn nghệ sĩ Tú Oanh cũng tiết lộ, vai diễn bà Giang trong phim là một phiên bản đặc biệt mà cô chưa từng thử sức. Một người mẹ có phần chao chát nhưng lại hết sức lo lắng cho tương lai của các con. Đây cũng là nhân vật hứa hẹn mang đến những đột phá trên màn ảnh Việt sắp tới.

Mình yêu nhau, bình yên thôi cũng là tác phẩm mở màn cho khung giờ phim mới trên sóng quốc gia lúc 20h. Phim bắt đầu trình chiếu vào 4/3 tới đây, lúc 20h trên VTV3.